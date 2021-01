TT- Huế: Thu ngân sách vượt 11,2% dự toán

Thu ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Thừa Thiên Huế vượt 11,2% so với dự toán. Trong năm qua, tỉnh có hơn 900 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới.

Chiều ngày 5/1, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ chủ trì buổi gặp mặt báo chí để thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2020.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, trong năm 2020, dịch Covid-19 và thiên tai đã tác động đến nhiều mặt trên các ngành, lĩnh vực ở tỉnh, trong đó chịu ảnh hưởng trực tiếp là ngành du lịch, thương mại vận tải, xuất nhập khẩu, nông nghiệp. Thiệt hại do dịch Covid-19 và thiên tai ở tỉnh ước khoảng 13.000 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2020 của tỉnh ước đạt 2,06%, không đạt kế hoạch đề ra.

Mặc dù tăng trưởng GRDP đạt thấp nhưng tỉnh đã cơ bản thực hiện mục tiêu kép, vừa kiểm soát dịch thành công, vừa duy trì được phát triển kinh tế, bảo đảm các yếu tố hoạt động sản xuất kinh doanh.

Lĩnh vực dịch vụ giảm 0,79% do hầu hết các hoạt động du lịch trên địa bàn đều bị ngừng, đóng cửa trong thời gian bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Lượng khách du lịch đến Huể giảm sâu, cả năm 2020 chỉ đạt 1,8 - 2 triệu lượt, chiếm 39,2% kế hoạch, giảm 60%. Trong đó khách quốc tế giảm mạnh, chỉ đạt 25% kế hoạch, giảm 70%; khách lưu trú ước đạt 1 - 1,2 triệu lượt, bằng 50% kế hoạch và giảm 45%.

Doanh thu du lịch ước đạt 3.800 – 4.000 tỷ đồng, bằng 32% kế hoạch và giảm 64%, trong đó doanh thu các cơ sở lưu trú khoảng 800 tỷ đồng, chiếm 20%. Thiệt hại về doanh thu du lịch ước khoảng 8.000 tỷ đồng.

Lĩnh vực công nghiệp và xây dựng của tỉnh tăng 6,2%. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, một số sản phẩm chủ lực như sợi, may mặc giảm, không đạt kế hoạch, nhưng một số sản phẩm duy trì mức sản xuất khá, vượt kế hoạch, như bia và sản phẩm mới là khẩu trang y tế.

Lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của các trận mưa lớn, bão, lụt liên tiếp vào cuối năm, dẫn đến thiệt hại về thuỷ sản, chăn nuôi, hoa màu...

Về tài chính ngân sách, tỉnh thực hiện có hiệu quả các giải pháp quản lý thu, chi ngân sách phù hợp với tình hình dịch Covid-19. Thu ngân sách nhà nước năm 2020 đạt 8.455 tỷ đồng, vượt 11,2% so với dự toán, tăng 0,7% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 7.992 tỷ đồng (chiếm 94,59% tổng thu ngân sách), tăng 12,8% so với dự toán, tăng 1,3% so cùng kỳ. Nguồn tăng thu ngân sách chủ yếu là nguồn từ năm 2019 chuyển sang và tiền sử dụng đất tăng 34%. Chi ngân sách năm 2020 ước đạt 11.428 tỷ đồng, bằng 95,5% dự toán.

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và thiên tai nhưng tình hình phát triển doanh nghiệp ở tỉnh có tín hiệu khả quan. Tính đến ngày 27/11/2020, có 640 doanh nghiệp và 279 đơn vị trực thuộc thành lập mới với tổng vốn đăng ký 10.300 tỷ đồng. Có 234 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 6,8%, lũy kế doanh nghiệp đang hoạt động đạt 6.345 doanh nghiệp.

Về thu hút đầu tư, tính đến 31/10/2020, tỉnh Thừa Thiên Huế đã thu hút 25 dự án đầu tư mới và 8 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn đăng ký và tăng thêm 10.830 tỷ đồng, vượt kế hoạch. Trong đó có 5 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 18,4 triệu USD, chiếm 5,5%. Lũy kế đến nay trên địa bàn có 577 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký khoảng 177.000 tỷ đồng, trong đó 468 dự án trong nước với số vốn 92.000 tỷ đồng chiếm 52%. Tỉnh đã thu hồi 7 dự án chậm tiến độ, không có khả năng thực hiện theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ cho biết, những kết quả đạt được của tỉnh trong thời gian qua có sự đóng góp không nhỏ của các phóng viên, cơ quan báo chí. Đặc biệt, trong những lúc tỉnh nhà gặp khó khăn như phòng chống dịch Covid-19 và cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, báo chí đã luôn đồng hành và chung sức cùng tỉnh, kịp thời thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận cao trong xã hội.

Theo ông Phan Ngọc Thọ, thời gian qua, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh cũng như các đơn vị có những đổi mới trong công tác cung cấp thông tin cho báo chí trên tinh thần rất cởi mở và công khai, minh bạch nhằm tạo hiệu ứng tích cực đối với các cơ quan báo chí. Ông Thọ mong muốn trong thời gian tới báo chí tiếp tục đồng hành với tỉnh, là kênh thông tin quan trọng, đa chiều để giúp tỉnh kịp thời khắc phục những hạn chế và phát huy hơn nữa những mặt tích cực.