TTC Sugar dự kiến phát hành 44 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 7%

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 440,4 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ của TTC Sugar lên hơn 6.947 tỷ đồng.

CTCP Thành Thành Công - Biên Hoà (TTC Sugar, HoSE: SBT) vừa có văn bản lấy ý kiến cổ đông về việc trả cổ tức niên độ 2020-2021. Công ty dự kiến phát hành hơn 44 triệu cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 7%.

Nguồn vốn thực hiện từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC niên 2020-2021 đã kiểm toán. Thời gian phát hành dự kiến là tháng 12 năm nay. Tổng giá trị theo mệnh giá là 440,4 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ của công ty lên hơn 6.947 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/8, cổ phiếu SBT có giá 19.150 đồng/cp, giảm 26% so với đầu năm.

TTC Sugar là một thành viên của Tập đoàn Thành Thành Công (TTC Group). Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư vào tháng 7 vừa qua, ông Đặng Thanh Ngữ, Tổng giám đốc TTC Sugar cho biết công ty hiện sở hữu 66.000 ha vùng nguyên liệu tại 3 nước Đông Dương.

Về kết quả kinh doanh quý IV niên độ tài chính 2021-2022, đơn vị này ghi nhận doanh thu 5.507 tỷ đồng tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng 44% khiến lợi nhuận sau thuế cổ đông đơn vị này giảm 3,5% còn 167,4 tỷ đồng.

Lũy kế cả niên độ, doanh thu thuần công ty đạt 18.325 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ; lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ là 829,1 tỷ đồng, tăng 28,5%. Đây cũng là mức lợi nhuận kỷ lục đơn vị này từng ghi nhận.

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản doanh nghiệp mía đường này đạt 27.457 tỷ đồng, tăng 34,1% so với đầu niên độ. Trong đó, các khoản tiền và tương đương tiền tăng 89,5% lên 2.526 tỷ đồng. TTC Sugar có 2.031 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, tăng 63,7% nhờ khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh tăng và khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng

Theo đó, khoản chứng khoán kinh doanh là 806,3 tỷ đồng tăng gần 20%. Danh mục đầu tư của TTC Sugar gồm 740,1 tỷ đồng cổ phiếu GEG, 34,1 tỷ đồng cổ phiếu VNG, 30,2 tỷ đồng cổ phiếu khác và 428,7 triệu đồng đầu tư khác. Ngoài ra, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn của công ty là 1.254 tỷ đồng, tăng 97,5% với toàn bộ là tiền gửi ngân hạn đến ngày đáo hạn.

Các khoản phải thu của khách hàng đạt 8.548 tỷ đồng, tăng 37,5%. Hàng tồn kho tăng 42% lên 4.485 tỷ đồng. Tài sản cố định là 4.576 tỷ đồng, tăng 16,7% so với số ngày 1/7/2021. Đầu tư vào công ty liên kết gấp 5,8 lần lên 2.121 tỷ đồng do đầu tư thêm vào do năm qua đã đầu tư thêm 130 tỷ vào CTCP Khoai Mỳ Tây Ninh; 12,6 tỷ đồng vào công ty TNHH Tapioca Việt Nam và 1.579 tỷ đồng vào CTCP Toàn Hải Vân.

Nợ vay tài chính ở mức 11.185 tỷ đồng, tăng 19% so với số đầu năm với 78,5% là nợ dài hạn. Vốn chủ sở hữu đạt 9.630 tỷ đồng, trong đó vốn góp chủ sở hữu là 6.507 tỷ đồng.