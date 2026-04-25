Tỷ trọng cho vay bất động sản giảm, Tổng Giám đốc Techcombank nói gì?

2 kịch bản, mục tiêu lợi nhuận 35.000 - 37.500 tỷ đồng

Theo tờ trình gửi tới cổ đông tại đại hội, Techcombank đã xây dựng hai kịch bản tương ứng với các mục tiêu lợi nhuận tương ứng, do bối cảnh môi trường kinh doanh còn nhiều yếu tố bất định.

Kịch bản 1, xung đột tại Iran được nhanh chóng giải quyết. Ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 15% so với cùng kỳ lên 37.500 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng theo phê duyệt của NHNN, hạn mức được cấp thời điểm hiện tại là 849.000 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2025.

Kịch bản 2 khi xung đột kéo dài với tác động kinh tế dai dẳng, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng trưởng ít hơn so với kịch bản trước đó là 35.000 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ.

Ông Jens Lottner, Tổng giám đốc Techcombank cho biết, Techcombank được các tổ chức xếp hạng trên thế giới đánh giá là một trong những tổ chức niêm yết hiếm hoi hoạt động tốt nhất ở Việt Nam trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

Đề cập về hoạt động cho vay, ông Jens Lottner nhấn mạnh, bất động sản từng chiếm tỷ trọng cao trong dư nợ cho vay khách hàng của ngân hàng (có thời điểm chiếm tới 40%. Tuy nhiên, tỷ trọng cho vay bất động sản tại ngân hàng đã giảm dần.

“Tỷ trọng cho vay bất động sản giảm không phải vì đây là lĩnh vực không tốt, mà chúng tôi đánh giá rằng, có nhiều lĩnh vực tiềm năng khác, có thể khai thác hiệu quả”, Tổng Giám đốc Techcombank chia sẻ.

Tại báo cáo tài chính quý I/2026, dư nợ cho vay hoạt động kinh doanh bất động sản của Techcombank tại ngày 31/3/2026 đạt gần 199 nghìn tỷ đồng, chiếm 26,44% dư nợ cho vay khách hàng, giảm từ mức 28,6% của cuối năm 2025. Mặc dù tỷ trọng cho vay bất động sản giảm, song vẫn đang là lĩnh vực được ngân hàng “rót” vốn lớn nhất.

Về kết quả kinh doanh, quý I/2026 ngân hàng báo lãi trước thuế 8.900 tỷ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ và là mức cao kỷ lục trong quý I của ngân hàng. Tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng cũng tăng gần 18% lên 13.700 tỷ đồng, phản ánh đà tăng trưởng ổn định của các mảng kinh doanh cốt lõi.

Cũng theo ông Jens Lottner, Techcombank không còn là ngân hàng đơn thuần, mà đã trở thành hệ sinh thái tài chính, không chỉ ngân hàng mà còn quản lý gia sản, thị trường vốn,...Những gì ngân hàng đã đầu tư trong quá khứ sẽ có rất nhiều hữu ích cho thời gian tới.

“Việt Nam đã đặt mục tiêu trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045 với lộ trình rõ ràng và quá trình đó, ngành tài chính đóng vai trò quan trọng. Trong bối cảnh đó, Techcombank cam kết sẽ nắm bắt cơ hội để tăng trưởng nhanh và giữ vai trò dẫn dắt trong giai đoạn tiếp”, ông Jen Lottner nhấn mạnh.

Trong đó, Techcombank sẽ là ngân hàng có vị thế vượt trội trong việc thúc đẩy kế hoạch tăng trưởng của Việt Nam với vai trò đơn vị thu xếp vốn. “Chúng ta sẽ không chỉ kiếm tiền từ bảng cân đối tài sản, mà còn mở rộng tìm kiếm đối tác trong quá trình này”.

Cổ tức tiền mặt 7%, tăng vốn cao nhất hệ thống

Một nội dung đáng chú ý trình cổ đông thông qua tại đại hội lần này liên quan đến phương án trả cổ tức và tăng vốn điều lệ sẽ trình tới các cổ đông.

Theo đó, HĐQT Techcombank trình ĐHĐCĐ phương án chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 7% (tương ứng 1 cổ phần nhận 700 đồng). Số tiền dự kiến chi trả cổ tức là 4.960 tỷ đồng.

Nguồn thực hiện từ lợi nhuận chưa phân phối của Ngân hàng sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm ngày 31/12/2025 căn cứ trên Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Techcombank.

Thời điểm thực hiện dự kiến trong quý II hoặc quý III năm 2026. Thời gian cụ thể sẽ do HĐQT quyết định đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật và các điều kiện thực tế của Ngân hàng.

Techcombank cho biết, với kết quả kinh doanh khả quan ngay cả trong tình hình kinh tế nhiều biến động, ngân hàng tin tưởng rằng, việc duy trì chính sách chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận giữ lại, trong khi vẫn tiếp tục đà tăng trưởng kinh doanh cao trên mức trung bình ngành và đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 trên ngưỡng 14% là hoàn toàn khả thi.

Chính sách cổ tức là cam kết của Ngân hàng nhằm mang lại giá trị vượt trội và sự gắn kết với cổ đông.

Với việc đầu tư vào Techcombank, cổ đông vừa có thu nhập trực tiếp đến từ cổ tức tiền, trong khi vẫn tối ưu hóa lợi ích từ tiềm năng tăng giá dựa trên vị thế dẫn đầu của Ngân hàng tại thị trường tài chính Việt Nam và trong khu vực.

Trước đó, trong hai năm 2024 và 2025, ngân hàng đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ tương ứng là 15% và 10%, sau 10 năm liên tiếp giữ lại lợi nhuận.

Cũng theo tờ trình, Techcombank xin ý kiến cổ đông phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành hơn 4,28 tỷ cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành 60% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 60 cổ phiếu mới). Phương án này sẽ giúp vốn điều lệ của Techcombank tăng thêm 42.517 tỷ đồng.



Bên cạnh đó, Techcombank cũng phát hành hơn 35,8 triệu cổ phiếu ESOP với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thêm 358,7 tỷ đồng. Số cổ phiếu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Sau khi hoàn tất hai đợt phát hành, vốn điều lệ của Techcombank dự kiến sẽ tăng thêm 42.876 tỷ đồng, từ 70.862 tỷ đồng lên 113.738 tỷ đồng – cao nhất hệ thống.

