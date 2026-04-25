Cú xoay trục của Morgan Stanley: Hạ mạnh dự báo giá vàng, tín hiệu đảo chiều thị trường?

Theo một báo cáo được dẫn lại bởi Economic Times, nhóm hàng hóa của ngân hàng này đã hạ mục tiêu giá vàng cho nửa cuối năm 2026 xuống còn 5.200 USD/ounce, so với mức dự báo trước đó là 5.700 USD/ounce.

Động thái điều chỉnh này diễn ra sau đợt bán tháo kéo dài 6 tuần, khiến giá vàng lao dốc gần 25% từ mức đỉnh lịch sử, đồng thời ghi nhận tháng giảm mạnh nhất kể từ năm 2008.

Dù giá đã phần nào ổn định trở lại trong các phiên gần đây, các chuyên gia của Morgan Stanley cho rằng đợt suy yếu vừa qua đã “làm thay đổi tông” của thị trường vàng. Theo họ, đây không còn là biến động ngẫu nhiên mà phản ánh một sự chuyển dịch mang tính nền tảng.

Phân tích của ngân hàng chỉ ra rằng, đà giảm của vàng xuất phát từ sự kết hợp giữa một “cú sốc nguồn cung hiếm gặp” và việc lãi suất thực tăng lên do Fed trì hoãn cắt giảm lãi suất. Những yếu tố này, theo họ, đã “thay đổi toàn bộ bức tranh vĩ mô” và buộc nhà đầu tư vàng phải xem xét lại vị thế của mình.

Trong thời gian tới, Morgan Stanley dự báo vàng sẽ đóng vai trò giống một “phong vũ biểu” của kinh tế vĩ mô – phản ánh điều kiện thanh khoản, lợi suất trái phiếu và chính sách tiền tệ – thay vì chỉ là tài sản trú ẩn trước bất ổn như truyền thống.

Ngân hàng cũng cho rằng, triển vọng giá vàng sẽ ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế, thay vì bị chi phối bởi tâm lý thị trường như trước đây.

Trong nửa đầu năm 2026, giá vàng đã trải qua những biến động rất mạnh. Cuối tháng 1, kim loại quý này vọt lên mức cao kỷ lục gần 5.600 USD/ounce, trước khi giảm hơn 10% chỉ trong một phiên do áp lực bán lớn. Sau đó, giá lại tăng vọt khi xung đột Mỹ–Iran bùng phát, nhưng nhanh chóng quay đầu giảm khi áp lực lạm phát gia tăng.

Dù vậy, tính từ đầu năm, giá vàng vẫn tăng khoảng 9%, và nhiều tổ chức tài chính lớn, bao gồm Goldman Sachs, vẫn tin rằng kim loại quý này còn dư địa tăng giá.

Trong tháng này, vàng chủ yếu dao động trong vùng hẹp từ 4.650 đến 4.850 USD/ounce, trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông đang diễn ra.