Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (HOSE: VPI) thông qua kế hoạch cơ cấu lại các đơn vị thành viên. Cụ thể, VPI thông qua kế hoạch chuyển nhượng 21% vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Cồn Khương.

Văn Phú – Invest thoái 21% vốn tại Đầu tư Cồn Khương?

Được biết, Công ty TNHH Đầu tư Cồn Khương là công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Tính đến ngày 30/09/2020, Văn Phú - Invest đang sở hữu 70% vốn điều lệ tại Đầu tư Cồn Khương, sau chuyển nhượng chỉ còn sở hữu 49% vốn điều lệ và không còn là công ty con.



Bên cạnh đó, VPI còn thông qua kế hoạch nhận chuyển nhượng 2,7 triệu cổ phiếu tại Công ty cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Bất động sản Trần Việt, tương ứng 49% vốn điều lệ.

Về tình hình kinh doanh, Lũy kế 9 tháng đầu năm, Văn Phú - Invest ghi nhận doanh thu đạt 925,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 96,7 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 28,2% và 127% so với 9 tháng đầu năm 2019.

9 tháng đầu năm, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của VPI đạt dương với hơn 650 tỷ đồng.

Tổng tài sản của VPI tại thời điểm cuối tháng 9 tăng trưởng gần 10% so với đầu năm, đạt 9,820 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng 129% so với đầu năm, đạt 1,483 tỷ đồng (con số này tăng hơn 518 tỷ đồng so với cuối quý 2/2020). Đây là khoản tiền trả trước của khách hàng theo các hợp đồng mua bán bất động sản nhưng chưa nhận bàn giao, minh chứng cho việc bán hàng đều đặn trong 9 tháng đầu năm 2020.