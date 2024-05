Vì đâu chuyên gia VDSC kỳ vọng VN-Index tháng 5 dao động trong vùng 1.165 - 1.280?

Về điểm số ở tháng 5, các nhà phân tích VDSC kỳ vọng VN-Index sẽ giao dịch trong biên độ 1.165 - 1.280. Theo nhóm chuyên gia, trong kịch bản cơ sở, kết quả kinh doanh tích cực có thể giúp tâm lý giao dịch của thị trường đưa chỉ số về vùng đỉnh của năm 2024.

Trong tháng 4 vừa qua, các chuyên gia CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) đánh giá, thị trường đã đón nhận nhiều cơn gió ngược, ảnh hưởng đến tâm lý giao dịch chung. Trong đó, phải kể đến các yếu tố như: chính sách lãi suất của FED giữ ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn do dữ liệu lạm phát tiếp tục vượt ngoài mong đợi; căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông leo thang và cuối cùng và biến động nhân sự cấp cao Trung Ương.

Sang tháng 5/2024, khi mùa báo cáo kết quả kinh doanh (KQKD) và ĐHĐCĐ dần đi qua, nhóm chuyên gia cho biết, họ không kỳ vọng thị trường có động lực từ phía doanh nghiệp quá nhiều. Tuy nhiên, từ sự điều chỉnh của thị trường trong tháng 4 kết hợp với KQKD tăng trưởng quý I tích cực và triển vọng trong các quý còn lại làm định giá thị trường trở nên hấp dẫn.

"Chúng tôi nghĩ rằng đây sẽ là yếu tố chính giúp thị trường có sự phục hồi trở lại sau những biến động mang tính chất tâm lý trong tháng Tư. Ngoài ra, những sự thay đổi một cách nhanh chóng về kỳ vọng cắt giảm lãi suất của các ngân hàng Trung ương lớn, đặc biệt là FED đang làm nhà đầu tư tham gia thị trường tỏ ra quan ngại khi số liệu về kỳ vọng lạm phát gần đây không ủng hộ cho việc cắt giảm lãi suất sớm", trích báo cáo VDSC.

Về điểm số ở tháng 5, các nhà phân tích VDSC kỳ vọng VN-Index sẽ giao dịch trong biên độ 1.165 - 1.280. Trong kịch bản cơ sở, kết quả kinh doanh tích cực có thể giúp tâm lý giao dịch của thị trường đưa chỉ số về vùng đỉnh của năm 2024. Nếu những dữ liệu vĩ mô tiếp tục gây thất vọng cho kịch bản cắt giảm lãi suất hoặc những cơn gió ngược bất ngờ cũng có thể kích hoạt trạng thái điều chỉnh của thị trường.

Kết quả kinh quý 1/2024 cho thấy, về tổng thể, thị trường vẫn duy trì động lực khả quan so với tốc độ tăng trưởng của cùng kỳ năm 2023. Theo đó, ước tính tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của VN-INdex đạt xấp xỉ 10%. Mức độ phục hồi có sự phân hóa và khá phù hợp với kế hoạch kinh doanh mà doanh nghiệp đề ra.

Với mức tăng trưởng lợi nhuận quý 1/2024 toàn thị trường là 10% và tăng trưởng lợi nhuận kế hoạch cả năm đạt trên 17%, định giá VN-Index nói chung và mặt bằng định giá cổ phiếu nói riêng đang ở mức hợp lý hơn cho việc mua và nắm giữ trung - dài hạn.

Thị trường chứng khoán tháng 5 dự kiến sẽ chưa có nhiều thông tin tích cực hỗ trợ. "Chúng tôi kỳ vọng chỉ số sẽ giằng co trong biên độ tương đương tháng 4. Nhóm cổ phiếu ưa thích của chúng tôi bao gồm: Ngân hàng (ACB, CTG, và MBB); Thép, hàng tiêu dùng và dịch vụ tiêu dùng (HSG, HPG, MWG, HAX, SCS và MSN)", Chứng khoán Rồng Việt chỉ ra.

Theo đó, Chứng khoán Rồng Việt ước tính đã có khoảng 449 doanh nghiệp niêm yết, chiếm hơn 63% tổng vốn hóa sàn HSX và HNX công bố kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2024. Mức tăng trưởng chung là 17,5% so với mức lỗ trước thuế 5,3% của nhóm doanh nghiệp này trong năm 2023.

Đối với 58 danh mục cổ phiếu phân tích của Chứng khoán Rồng Việt, có tới 48 doanh nghiệp đã lên kế hoạch tăng trưởng LNTT năm 2024 là 20% (so với mức lỗ 3% của năm 2023).

Cập nhật về chính sách tiền tệ của các ngân hàng Trung ương trên thế giới trong các cuộc họp mới đây, các chuyên gia cho biết, hàm ý kết quả rút ra được từ quan điểm của các nhà điều hành mới đây là sẽ tạo sự chênh lệch lãi suất do hiệu ứng lệch pha về thời điểm đảo chiều chính sách tiền tệ và sức mạnh đồng Đô vẫn sẽ được duy trì.

Tóm tắt nội dung thông điệp từ cuộc họp của các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới trong tháng 4. Nguồn: VDSC.

Thống kê KQKD quý 1/2024 của 397 doanh nghiệp niêm yết trên sàn HSX, ước tính tăng trưởng lợi nhuận sau thuế đạt 10,7% so với cùng kỳ, cao hơn kỳ vọng 7% so với cùng kỳ của nhóm chuyên gia. Với mức giảm 5,9% của VNIndex trong tháng 4/2024, trong khi lợi nhuận sau thuế toàn thị trường vẫn duy trì tăng trưởng hàng quý, mặt bằng định giá nhìn chung chung đã được đưa về vùng hấp dẫn (PE 13,9x lần so với mức P/E mục tiêu mà các chuyên gia đưa ra từ đầu năm là 15.x lần).

Cho các quý còn lại của năm, nhóm chuyên gia kỳ vọng tốc độ tăng trưởng trên 2 chữ số sẽ tiếp diễn nhờ vào sự tăng trưởng của ngành ngân hàng và công nghệ, sự phục hồi biên lợi nhuận của nhiều nhóm ngành sẽ được duy trì, đặc biệt là ngành du lịch và giải trí với sự đóng góp của nhóm cổ phiếu hàng không, và mức nền thấp của cùng kỳ năm trước.