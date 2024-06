Vi phạm hành chính về thuế, An Tiến Industries bị xử phạt 324 triệu đồng

CTCP An Tiến Industries (HoSE: HII) đã nhận được quyết định xử phạt hành chính về thuế của Cục Thuế tỉnh Yên Bái.

Theo quyết định, An Tiến Industries đã có hành vi khai sai căn cứ tính thuế dẫn đến tăng số tiền thuế giá trị gia tăng được hoàn tại kỳ hoàn thuế từ tháng 6/2023 đến hết tháng 11/2023, nhưng các nghiệp vụ kinh tế đã được phản ánh đầy đủ trên hệ thống số kế toán, hóa đơn, chứng từ hợp pháp.



Ngoài ra, An Tiến Industries đã lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế đối với 72 hóa đơn Giá trị gia tăng.

Trích quyết định xử phạt.

Đáng chú ý, An Tiến Industries có 1 tình tiết tăng nặng đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế do vi phạm hành chính nhiều lần.

Với các vi phạm trên, An Tiến Industries bị xử phạt 324,8 triệu đồng. Trong đó, phạt 20% số tiền thuế giá trị gia tăng đã được hoàn cao hơn quy định (8,4 triệu đồng); phạt tiền theo mức phạt quy định về vi phạm về lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế do vi phạm hành chính nhiều lần (316,4 triệu đồng).

Về biện pháp khắc phục hậu quả, An Tiến Industries bị thu hồi số tiền thuế GTGT đã được hoàn cao hơn quy định tại kỳ hoàn thuế GTG từ tháng 6/2023 đến hết tháng 11/2023, và bị tính tiền chậm nộp tương ứng với số thuế giá trị gia tăng bị thu hồi hoàn.

Hết quý I/2024, An Tiến Industries báo lãi sau thuế 30,7 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân được công ty giải trình là do quý I năm trước phát sinh khoản tiền cổ tức nhận được dẫn đến lợi nhuận sau thuế kỳ này giảm so với kỳ trước.

CTCP An Tiến Industries hoạt động chính trong lĩnh vực chế biến đá và các sản phẩm từ đá, xây dựng, vận tải, sản xuất các sản phẩm từ nhựa, bá buôn và bán lẻ nguyên vật liệu và các hoạt động khác.

Trụ sở chính công ty đặt tại KCN Phía Nam, xã Văn Phú, TP. Yên Bái.