Viconship (VSC) dự kiến rót 1.200 tỷ đồng thâu tóm một "Công ty mục tiêu" ở Hải Phòng

Viconship (VSC) đã thông qua kế hoạch phát hành hơn 121 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ 1:1. Số tiền thu được dự kiến sẽ đầu tư vào "Công ty mục tiêu" ở Hải Phòng.

Công ty CP Container Việt Nam (Viconship, HoSE: VSC) vừa công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Cụ thể, cổ đông VSC đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu dự kiến 2.250 tỷ đồng, tăng 12% và lợi nhuận trước thuế đạt 260 tỷ đồng, giảm tới 45,5% so với thực hiện năm 2022.

Chia cổ tức năm 2023 dự kiến 10%. Công ty cũng thông qua chia mức cổ tức năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 10% (khoản này đã được chi trả trước đó vào ngày 18/10/2022).

Cổ đông đã thông qua kế hoạch phát hành hơn 121 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được mua thêm 1 cổ phiếu mới). Số tiền thu về từ đợt chào bán dự kiến đạt gần 1.213 tỷ đồng. Sau phát hành, dự kiến Viconship sẽ tăng vốn điều lệ lên gấp đôi lên hơn 2.250 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Viconship tiết lộ tổng vốn thu về từ đợt phát hành sẽ đầu tư vào "Công ty mục tiêu" tại Hải Phòng 1.200 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự tính trong năm 2023. Số tiền còn lại sẽ 12,7 tỷ đồng sẽ bổ sung vốn lưu động.

Trong khi đó, mới đây, Chứng khoán BSC đã tiết lộ tại một báo cáo về ngành càng biển rằng ông lớn ngành cảng biển Gemadept đã nhận được khoản đặt cọc hơn 1.000 tỷ đồng từ Viconship để mua lại cổ phần của Gemadept tại cảng Nam Hải Đình Vũ (trụ sở ở Hải Phòng).

Thương vụ chuyển nhượng kỳ vọng hoàn tất trong quý I/2023. BSC cũng nhận định rằng nếu thương vụ thành công, Tập đoàn Container Việt Nam sẽ trở thành doanh nghiệp cảng lớn nhất tại khu vực Hải Phòng trong năm 2023, với tổng công suất 2,6 triệu TEUS, tăng 36% so với cùng kỳ, và chiếm 30% thị phần khu vực này trong khi Gemadept chỉ còn 14%.

Ngược lại, Gemadept sẽ không còn quá nhiều dư địa tăng trưởng tại Hải Phòng sau thương vụ thoái vốn, do các cảng cơ bản được lấp đầy, dự báo tổng công suất của Gemadept còn 1,2 triệu TEUS, giảm 15% so với cùng kỳ, chiếm 14% thị phần (dự báo bao gồm dự án Nam Đình Vũ Giai đoạn 2 đi vào hoạt động).

Điểm đáng lưu ý, tính tới cuối năm 2022, phần phải trả tổ chức và cá nhân khác của Gemadept xuất hiện khoản mục khoản đặt cọc ngắn hạn là 1.002,6 tỷ đồng so với đầu năm chỉ 4,3 tỷ đồng.

Ngược lại, cũng tại thời điểm cuối năm 2022, trên báo cáo của Container Việt Nam ghi nhận đặt cọc để thực hiện nhận chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp 300 tỷ đồng so với đầu năm không ghi nhận; ghi nhận ký cược, ký quỹ 827,2 tỷ đồng so với đầu năm ghi nhận 2,3 tỷ đồng.

Như vậy, cả Gemadept và Container Việt Nam đều xuất hiện các giao dịch đột biến trong thời điểm cuối năm 2022.

Vậy với kế hoạch vừa thông qua, liệu "Công ty mục tiêu" Viconship sắp rót 1.200 tỷ đồng để thâu tóm có phải Gemadept (HoSE: GMD)?

Miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT và 2 thành viên Ban kiểm soát

Bên cạnh những nội dung đáng chú ý trên, Viconship cũng thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 với ông Nguyễn Việt Hòa và ông Nguyễn Việt Trung. Như vậy, hiện tại Viconship còn 5 thành viên HĐQT.

Thêm nữa, Công ty cũng đã thông qua kế hoạch miễn nhiệm hai thành viên Ban kiểm soát năm 2020-2025 là bà Nguyễn Thị Kim Nhã và Bà Nguyễn Thị Minh Lan. Đồng thời, bầu bổ sung dự kiến trình cổ đông bầu bổ sung ông Trương Lý Thế Anh, sinh năm 1978 và bà Ngô Thị Thuỳ Lương, sinh năm 1983 vào thành viên Ban kiểm soát.

Năm 2022, Viconship đã ghi nhận mức doanh thu đạt 2.007 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 476,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 6% và giảm nhẹ 1,2% so với cùng kỳ. Cụ thể, số liệu năm 2022 Viconship đạt sản lượng bốc xếp cảng biển 1.002.327 TEU, tăng 0,23% so với kế hoạch; bốc xếp kho 1.240.447 m3, tăng 3,37% so với kế hoạch; bốc xếp tại các depot 763.897 TEU, bằng 72,75% so với kế hoạch; vận chuyển ô tô 1.113.166 TEU, bằng 85,63% so với kế hoạch; đại lý container 42.461 TEU, bằng 68,49% so với kế hoạch; logs 8.859 TEU tăng 28,39% so với kế hoạch.

VSC là doanh nghiệp cảng biển có quy mô top 3 Việt Nam, hoạt động chủ yếu ở Hải Phòng. Doanh nghiệp đang sở hữu 2 cảng biển là VIP Green và Green với tổng công suất khai thác năm 2022 đạt gần 1,2 triệu TEU, bằng 80% công suất thiết kế. VSC còn sở hữu 36% cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ, bắt đầu đi vào hoạt động trong quý 4/2022.