Vietnam Airlines lý giải chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines – Mã: HVN) vừa có báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) về việc công bố báo cáo tài chính (BCTC) và họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên.

Cụ thể, Vietnam Airlines cho biết, ngày 11/8, hãng bay này nhận được công văn của HOSE yêu cầu nhanh chóng công bố thông tin về BCTC kiểm toán 2022, báo cáo thường niên 2022 và báo cáo soát xét bán niên 2023.



Hiện, Vietnam Airlines đang nỗ lực cùng các công ty kiểm toán độc lập khẩn trương hoàn thiện BCTC kiểm toán 2022.

Dự kiến, Vietnam Airlines công bố báo cáo này và báo cáo soát xét bán niên 2023 vào cuối tháng 8, muộn nhất trong tháng 9.

Song Song đó, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục hoàn thiện các tài liệu báo cáo ĐHĐCĐ thường niên và dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 trong tháng 10.

Hãng hàng không Vietnam Airlines. Ảnh: VNA

Trước đó, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, HOSE: HVN) đã công bố báo cáo tài chính quý II/2023, ghi nhận lãi gộp 929 tỷ đồng và cũng là quý thứ 2 liên tiếp Vietnam Airlines có lãi sau một thời gian gặp khó khăn vì dịch Covid-19.

Trong quý II/2023, Vietnam Airlines có tổng doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 20.696 tỷ đồng, cao hơn 12,3% so với quý II/2022.

Vietnam Airlines đã có quý thứ 2 liên tiếp có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Vietnam Airlines ghi nhận lãi gộp 929 tỷ đồng trong quý II/2023, đây cũng là quý lãi gộp thứ hai liên tiếp của Tổng công ty.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vietnam Airlines đạt doanh thu hơn 44.000 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ; lãi gộp đạt gần 2.900 tỷ, khả quan hơn nhiều so với khoản lỗ gộp nửa đầu năm ngoái. Vietnam Airlines ghi nhận lỗ sau thuế 1.331 tỷ đồng.

Khoản lỗ này đã giảm mạnh và chỉ bằng 1/4 so với 6 tháng đầu 2022. Khoản lỗ của quý II/2023 cũng giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do các công ty con kinh doanh có lãi và các doanh nghiệp vận tải giảm lỗ.