Vietravel Airlines tăng số lượng máy bay, tham vọng mở rộng thị trường quốc tế

Hãng hàng không Vietravel Airlines vừa ký kết hợp đồng thuê máy bay mới với Cambodia Airways (Campuchia) tăng số lượng máy bay lên 5 chiếc theo kế hoạch được Cục Hàng không Việt Nam chấp thuận.

Theo đó, Vietravel Airlines đưa chiều máy bay thứ 5 về đội bay là dòng máy bay Airbus A320 hiện đại, dự kiến sẽ được đón và đưa vào khai thác trong tháng 9/2023.

Trước khi đưa máy bay vào khai thác, đội ngũ kỹ thuật kiểm tra theo đúng các quy định của Cục Hàng không Việt Nam.

Vietravel Airlines cho biết, hãng bay này tiếp tục duy trì phát triển các đường bay nội địa kết nối đến các thành phố du lịch lớn trên cả nước.

Hãng hàng không Vietravel Airlines. Ảnh: CTV

Cùng với đó, Vietravel Airlines sẽ mở rộng mạng đường bay thương mại quốc tế khi lần lượt ghi nhận các tín hiệu tích cực từ đường bay Hà Nội/Thành phố Hồ Chí Minh-Bangkok (Thái Lan), Nha Trang-Ma Cao (Trung Quốc) và các chuyến bay thuê chuyến như Nha Trang-Daegu (Hàn Quốc).

Trong tháng 9 tới đây, Vietravel Airlines sẽ thực hiện chuỗi các chuyến bay thuê chuyến kết nối Hà Nội-Tam Á (Trung Quốc).

Đại diện Vietravel Airlines đã đặt vấn đề thuê thêm tàu bay của Cambodia Airways vào giai cuối tháng 12/2023 để mở rộng mạng đường bay và kịp thời phục vụ tối đa nhu cầu di chuyển của hành khách trong dịp cao điểm Tết 2024.

Việc ký kết hợp tác giữa Vietravel Airlines và Cambodia Airways có ý ngĩa quan trọng như mở thêm các đường bay kết nối các điểm du lịch nổi tiếng giữa 2 quốc gia Việt Nam và Cambodia (Campuchia).

Đồng thời, tăng thêm sự lựa chọn sản phẩm bay chất lượng dành cho hành khách đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của nành du lịch nói riêng và kinh tế nói chung của 2 nước.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam, trong năm tháng đầu năm 2023, Việt Nam cũng đón hơn 167.000 lượt khách du lịch Campuchia, chiếm 3,63% tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng là một trong những nước có số người sang Campuchia du lịch cao nhất.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam có báo cáo đánh giá 6 tháng đầu năm 2023, về các chỉ số hoạt động của ngành hàng không và sự phục hồi của thị trường hàng không của hãng hàng không đang khai thác.

Thị trường vận chuyển hàng không nội địa 6 tháng đầu năm 2023 mặc dù giảm nhẹ so cùng kỳ 2021 tuy nhiên vẫn tăng trên 8% so cùng kỳ năm 2019 (thời điểm trước dịch Covid-19).

Các hãng hàng không Việt Nam đang khai thác 66 đường bay kết nối Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng với 19 cảng hàng không địa phương khác với trên 650 chuyến bay mỗi ngày.

Thị trường hàng không quốc tế đang phục hồi với sự tham gia khai thác trở lại của nhiều hàng hàng không quốc tế tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm 2022 và bằng 72% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó các tháng 5, 6 đã đạt được gần 80% so cùng kỳ 2019.

Hiện tại, có 52 hãng hàng không nước ngoài và 5 hãng hàng không Việt Nam khai thác thị trường quốc tế với 143 đường bay kết nối 29 quốc gia vùng lãnh thổ là ở Bắc Mỹ, Châu Âu, Trung Đông, Châu Á và Châu Phi tới Hà Nội, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh, Cam Ranh, Phú Quốc, Đà Lạt.