Vinaconex nộp hồ sơ đăng ký niêm yết 441,7 triệu cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vào cuối tháng 9 theo kế hoạch được đại hội cổ đông thông qua trước đó.

Vinaconex sắp chuyển sàn niêm yết sang HoSE

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa cho biết đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) vào ngày 29/9. Số lượng cổ phiếu Vinaconex đăng ký niêm yết là 441,7 triệu tương ứng vốn điều lệ 4.417 tỷ đồng .

Vinaconex thành lập năm 1995 với tư cách tổng công ty trực thuộc Bộ Xây dựng. Năm 2006, Vinaconex chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần và trở thành một trong những Tổng công ty Nhà nước đầu tiên tiến hành cổ phần hóa. 2 năm sau, Vinaconex niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Việc chuyển sàn niêm yết từ HNX sang HoSE được đại hội cổ đông thường niên 2020 của Vinaconex thông qua. Lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng sàn HoSE có quy mô lớn hơn, yêu cầu cao hơn về tính minh bạch so với HNX. Do đó, việc chuyển niêm yết sang HoSE sẽ giúp Vinaconex tăng cường uy tín, mở ra thêm cơ hội thu hút nhà đầu tư, đặc biệt là khối ngoại.

Không lâu trước khi nộp hồ sơ đăng ký niêm yết lên HoSE, Vinaconex hoàn tất việc chuyển nhượng vốn góp tại Công ty liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh (An Khánh JVC) - chủ đầu tư dự án Splendora (Hoài Đức, Hà Nội).

Dự án Splendora có diện tích 264 ha, vốn đầu tư ban đầu lên tới 2,6 tỷ USD . Vinaconex cùng đối tác Hàn Quốc Posco E&C mỗi bên nắm 50% cổ phần tại An Khánh JVC. Phía nhà đầu tư Hàn Quốc sau đó bán lại toàn bộ vốn góp cho Công ty Địa ốc Phú Long.

Do tỷ lệ góp vốn giữa Vinaconex và đối tác là 50/50, dự án Splendora gặp bế tắc trong việc triển khai khi các quyết định quan trọng phải được cả 2 cổ đông đồng thuận. Hiện mới chỉ có 51/264 ha diện tích đất của dự án này được xây dựng.

Sau khi Vinaconex rút khỏi dự án Splendora, 2 cổ đông lớn Cường Vũ và Star Invest thoái hết vốn khỏi doanh nghiệp này. Trước đó, Cường Vũ sở hữu 21,3% cổ phần còn Star Invest nắm giữ 7,6% vốn Vinaconex.

Sau khi 2 nhà đầu tư trên thoái vốn, Vinaconex chỉ còn lại một cổ đông lớn là An Quý Hưng với tỷ lệ sở hữu 57,7% vốn điều lệ. An Quý Hưng trở thành công ty mẹ của Vinaconex sau khi chi 7.400 tỷ đồng mua trọn lô cổ phần trong đợt thoái vốn của SCIC cuối năm 2018.

Sau 6 tháng đầu năm 2020, Vinaconex đạt 2.590 tỷ đồng doanh thu, giảm 34% so với cùng kỳ do hoạt động xây lắp và kinh doanh bất động sản sụt giảm mạnh. Tuy nhiên, nhờ doanh thu tài chính tăng mạnh mà lợi nhuận sau thuế công ty vẫn đạt 385 tỷ đồng , tăng 23% so với bán niên 2019.