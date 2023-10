Vinatex (VGT): Báo lãi 9 tháng sụt giảm 82%, muốn thoái sạch vốn tại một công ty liên kết

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Vinatex báo lãi sau thuế 197,8 tỷ đồng, đi lùi 82% so với thực hiện năm 2022.

Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex, UPCoM: VGT) mới đây công bố Báo cáo tài chính quý III/2023 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 11% còn 4.093,6 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán ghi nhận giảm 10% xuống 3.676,4 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính kỳ này đạt 63,2 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước (81,8 tỷ đồng). Chi phí tài chính giảm không đáng kể xuống 201,4 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay ghi nhận 83,3 tỷ đồng, giảm 7% so với năm trước. Các công ty liên kết báo lãi 132,4 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ.

Chi phí bán hàng giảm 13% còn 113,6 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 4% lên 208,1 tỷ đồng.

Hết quý III, Vinatex báo lãi trước thuế 115,1 tỷ đồng, sau thuế 80,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 43% và 46% so với cùng kỳ năm 2022.

Kết quả kinh doanh quý III/2023.

9 tháng đầu năm 2023, Vinatex ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 12.207 tỷ đồng, giảm 14% so với năm trước. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 238 tỷ đồng, giảm 25% so với năm 2022.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Vinatex báo lãi trước thuế 288,4 tỷ đồng, giảm 76% so với năm trước. Sau thuế, Vinatex thu về 197,8 tỷ đồng, đi lùi 82% so với thực hiện năm 2022.

Ngày 13/10 vừa qua, Vinatex công bố Nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 của Tập đoàn Dệt may Việt Nam với chỉ tiêu đạt 16.500 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và 370 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, lần lượt giảm 6% và 39% so với chỉ tiêu thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên đầu năm.

Như vậy, so kết quả 9 tháng đầu năm với chỉ tiêu kinh doanh mới được thông qua, Vinatex đã thực hiện được 74% chỉ tiêu doanh thu và 78% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.

Vinatex cho biết, tiếp nối những khó khăn của thị trường từ cuối năm 2022, sang đầu năm 2023, các doanh nghiệp của Tập đoàn tiếp tục phải đối mặt với việc thiếu hụt đơn hàng cả về số lượng và đơn giá cho cầu thấp. Đơn hàng thiếu hụt, người lao động thiếu việc làm.

Để đảm bảo duy trì việc làm cho người lao động, các doanh nghiệp của Tập đoàn buộc phải nhận những đơn hàng giá thấp, song vẫn cố gắng đảm bảo mức lương cho người lao động bình quân trên 8 triệu đồng/người/tháng (trong khi so mức giá của các đơn hàng nhận được thì mức bình quân chỉ đạt dưới 6 triệu đồng/người/tháng). Điều này làm ảnh hưởng trọng yếu đến lợi nhuận hợp nhất của Tập đoàn, đặc biệt hơn khi ngành dệt may với đặc thù là số lượng lao động lớn.

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Vinatex ở mức 18.916,3 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Trữ tiền tăng 6% lên 3.007 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm nhẹ còn 2.228,7 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 26% còn 3.081,8 tỷ đồng.

Tính đến hết quý III/2023, Vinatex ghi nhận tổng nợ phải trả là 9.854,9 tỷ đồng, giảm 7% so với hồi đầu năm. Trong đó, số dư vay nợ (bao gồm cả trái phiếu phát hành) ở mức 6.722,5 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm, chiếm 68% tổng cơ cấu nợ.

Ở một diễn biến khác, ngày 26/10, Vinatex đã có quyết nghị thống nhất thông qua phương án thoái sạch hơn 1 triệu cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 35%) tại Công ty Cổ phần Vinatex OJ theo hình thức chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá.

Giao dịch dự kiến được triển khai vào quý IV/2023 với mức giá khởi điểm 22.400 đồng/cổ phiếu. Nếu giao dịch thành công, Vinatex có thể thu về khoảng 22,7 tỷ đồng.