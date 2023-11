VinFast VF8 Plus lần đầu xuống giá chỉ hơn 800 triệu đồng sau 1 năm lăn bánh

VinFast VF8 Plus là bản cao cấp từng có giá hơn 1 tỷ đồng trên thị trường, nhưng sau 1 năm lăn bánh chỉ còn hơn 800 triệu đồng.

Ở thị trường Việt Nam, VinFast VF8 là mẫu xe thuần điện thuộc phân khúc SUV hạng D. Do mới sản xuất nên số lượng VinFast VF8 lăn bánh hiện nay khá ít, đặc biệt là những chiếc xe siêu lướt đi vài nghìn km càng hiếm hơn.

Chính vì vậy, chiếc VinFast VF8 lướt trong bài viết đang nhận được sự quan tâm lớn của khách hàng, đặc biệt thời điểm cuối năm như hiện nay.

VinFast VF8 Plus chạy 1 năm bán giá rẻ

VinFast là thương hiệu sản xuất ô tô điện bình dân đầu tiên ở Việt Nam nên những chiếc xe như VF e34, VF8 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dùng. Không chỉ bán thương mại, VinFast VF8 còn trở thành chiếc xe Taxi Luxury điện đầu tiên ở Việt Nam giúp người dùng có những trải nghiệm mới mẻ hơn.

Hiện nay, không có để bắt gặp VinFast VF8 trên thị trường xe cũ với mức rẻ hơn lúc mua mới rất nhiều, ngay cả những phiên bản cao cấp đời đầu.

VinFast VF8 Plus có giá rẻ khi bán lại. Ảnh Phương Lê.

Cụ thể, mới đây trên mạng xã hội mới đây đã có bài đăng rao bán xe VinFast VF8 Plus với số ODO lăn bánh 13.000km, xe được sản xuất năm 2022. Bài viết này nhanh chóng thu hút được lượng tương tác lớn, rất nhiều người tham khảo giá bán và ngỏ ý muốn mua chiếc SUV điện này.

Theo liên hệ, VinFast VF8 Plus hiện đang được một salon xe cũ rao bán với mức giá 820 triệu đồng. Trong khi đó, năm ngoái người dùng phải bỏ ra 1,05 tỷ đồng để lăn bánh VinFast VF8 Plus. Như vậy, chiếc VinFast VF8 Plus đã "ngốn" của chủ nhân đến 330 triệu đồng, mức khấu hao cao đối với một chiếc xe điện.

Với khách hàng tìm kiếm xe lướt, rõ ràng đây là mức giá hấp dẫn và là lựa chọn tốt trong tầm giá và phân khúc ở Việt Nam hiện nay.



VinFast VF8 có gì hấp dẫn?

VinFast VF8 là chiếc xe sở hữu kích thước chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.750 x 1.900 x 1.660 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.950 mm.

Điểm thu hút người dùng ở mẫu xe này đến từ phần đầu xe với dải LED tạo hình chữ V lớn, có thể phát sáng dù là ban ngày hay ban đêm, ôm trọn logo nhận diện thương hiệu nằm ở vị trí trung tâm. Hệ thống chiếu sáng trên VF8 được trang bị công nghệ LED hiện đại.

Phần thân VinFast VF8 là bộ mâm 20 inch, phía sau là dải đèn hậu hình chữ V đồng nhất với thiết kế phần đầu tạo cho xe sự nổi bật khi di chuyển vào ban đêm.

VinFast VF8 Plus thiết kế hiện đại. Ảnh Phương Lê.

Vào đến khoang nội thất, VinFast VF8 được thiết kế theo phong cách tinh giản, gọn gàng nhưng vẫn đầy sang trọng. Trung tâm táp-lô nổi bật với màn hình thông tin giải trí cảm ứng kích thước lên tới 15.4 inch, có các tính năng trợ lý ảo, điều khiển chức năng của xe, chơi điện tử, tìm kiếm các thông tin theo sở thích...

Vô-lăng thiết kế dạng D-cut trẻ trung, có tính năng sưởi tiện dụng cùng điểm nhấn là các chi tiết mạ bạc. Đồng hồ hiển thị tốc độ nay đã không còn hiện diện phía sau vô-lăng. Mẫu xe này được trang bị cần số dạng nút bấm, đèn viền nội thất hiện đại.

Ghế trên xe VinFast VF 8 đều bọc da mềm mại, tích hợp tính năng sưởi và thông gió. Hệ thống điều hòa có màng lọc HEPA với than hoạt tính, mang đến bầu không khí trong lành cho hành khách.

VinFast VF 8 sử dụng động cơ điện cho công suất 402 mã lực, mô-men xoắn 640 Nm, sức mạnh được truyền đến 4 bánh. Được biết, mẫu ô tô điện VinFast VF8 có thể di chuyển quãng đường tối đa hơn 400km sau mỗi lần sạc đầy.