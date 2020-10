Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lãi trước thuế gần 9.800 tỷ

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lãi trước thuế 9 tháng đạt 9.730 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Bình quân mỗi tháng, các sản phẩm ôtô, điện thoại trong mảng sản xuất mang về cho Vingroup 1.234 tỷ đồng doanh thu.

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (VIC) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2020.

Vingroup lãi trước thuế gần 9.800 tỷ

Báo cáo tài chính Vingroup quý III/2020

Theo đó, trong 3 tháng gần nhất, Vingroup ghi nhận 35.990 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2019. Theo đại diện doanh nghiệp, nguyên nhân giúp doanh thu tăng 2 chữ số trong quý vừa qua là do tập đoàn tập trung bàn giao nhiều căn hộ, biệt thư tại 3 đại dự án Vinhomes và doanh thu hoạt động sản xuất tăng mạnh nhờ doanh số bán xe và điện thoại tăng trưởng tốt.

Nếu loại doanh thu lĩnh vực bán lẻ trong quý III năm 2019, doanh thu quý III năm 2020 tăng mạnh 51% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu doanh thu quý III, mảng bán bất động sản mang về cho Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng 25.958 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước nhờ các dự án mới đi vào giai đoạn bàn giao nhà.

Doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và các dịch vụ liên quan trong quý đạt 1.786 tỷ, giảm 15% do phải hỗ trợ giảm tiền thuê cho khách hàng gặp khó khăn do dịch Covid-19. Tuy nhiên, doanh thu hoạt động này trong quý III đã tăng 31% so với quý liền trước.

Đáng chú ý, trong quý III, Vinhomes tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu với 2.400 căn hộ thuộc phân khu The Origami – Đại đô thị Vinhomes Grand Park được đặt mua chỉ trong ba ngày, thiết lập kỷ lục bán hàng mới tại thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh.

Hoạt động du lịch và vui chơi giải trí cũng mang về cho tập đoàn này 1.206 tỷ đồng, giảm 54%, nhưng đã tăng 50% so với quý II. Số thu từ hoạt động sản xuất ghi nhận mức tăng mạnh nhất, đạt 4.768 tỷ đồng riêng quý III, tăng 125% so với cùng kỳ năm trước.

Kết thúc quý III, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng báo lãi trước thuế 3.609 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế trong kỳ đạt 1.436 tỷ đồng, tăng 102% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 9 tháng, tổng doanh thu hợp nhất của Vingroup giảm 19%, đạt 74.813 tỷ đồng. Tuy nhiên, hơn 20.000 tỷ tiền thu từ hoạt động tài chính cùng với việc tiết giảm được hàng nghìn tỷ chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đã giúp lợi nhuận trước thuế của Vingroup đạt 9.731 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ.

9 tháng bán 3.600 xe ô tô, mỗi tháng thu hơn 1.200 tỷ từ ôtô, điện thoại

Theo lãnh đạo Vingroup, cuối tháng 7, làn sóng Covid-19 thứ hai tại Việt Nam khiến nhiều tỉnh thành như Hải Dương, Đà Nẵng, Hội An, Buôn Mê Thuột phải thực hiện cách ly, giãn cách xã hội, làm hoạt động của một số cơ sở TTTM, khách sạn và VCGT tại các tỉnh này bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nhờ các biện pháp kịp thời và hiệu quả chủa Chính phủ, tình hình nhanh chóng được cải thiện.

VinFast đã bán ra tổng cộng hơn 3.600 xe ô tô trong tháng 9 – cao nhất từ trước đến nay.

Từ đầu tháng 9, tất cả gian hàng trong TTTM đã hoạt động bình thường, lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng cũng ghi nhận sự phục hồi nhẹ khi Vinpearl mở dần các cơ sở tạm đóng trước đó để đón khách trở lại.

Lĩnh vực công nghiệp tiếp tục ghi dấu ấn khi VinFast đã bán ra tổng cộng hơn 3.600 xe ô tô trong tháng 9 – cao nhất từ trước đến nay. Trong đó cả ba mẫu xe Fadil, Lux A và Lux SA2.0 dẫn đầu top xe bán chạy nhất theo từng phân khúc tương ứng.

Cũng trong tháng 9, VinFast chính thức công bố mẫu SUV VinFast President phiên bản giới hạn dành riêng cho thị trường Việt Nam và nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn khi 100 trên 500 chiếc đã được đặt mua chỉ trong vòng hơn một tháng mở bán.

VinFast tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối và bảo hành, bảo dưỡng với tổng cộng 49 showroom/xưởng dịch vụ và 24 đại lý ủy quyền cho ôtô và 49 showroom/xưởng dịch vụ và 50 đại lý ủy quyền cho xe máy điện, hướng tới mục tiêu có mạng lưới showroom/ dịch vụ lớn nhất, phục vụ tốt nhu cầu khách hàng.

VinSmart tiếp tục giữ vững thị phần thuộc top 3 thương hiệu điện thoại thông minh bán chạy nhất trong quý 3. VinSmart đã ra mắt thêm ba mẫu điện thoại phổ thông là Star 4, Live 4 và Joy 4.

Đặc biệt, mẫu Live 4 cán mốc hơn 14.000 máy bán ra thị trường chỉ sau 10 ngày mở bán. Hai mẫu điện thoại tầm trung và cao cấp là Vsmart Aris và Aris Pro cũng được ra mắt trong quý.

Với Aris Pro, VinSmart trở thành một trong số những hãng điện thoại đầu tiên trên thế giới ứng dụng thành công công nghệ camera ẩn dưới màn hình.

Nhờ đó, sản xuất cũng trở thành mảng kinh doanh lớn thứ 2 tại Vingroup, chỉ sau chuyển nhượng bất động sản. Bình quân mỗi tháng từ đầu năm, các sản phẩm ôtô, điện thoại trong mảng sản xuất mang về cho Vingroup 1.234 tỷ đồng doanh thu.

Tính đến cuối tháng 9, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có tổng tài sản đạt 430.011 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 124.552 tỷ, tăng lần lượt 6,5% và 3,3% so với cuối năm 2019.

Hiện Vingroup vẫn là doanh nghiệp tư nhân có quy mô tài sản lớn nhất thị trường và là doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa cao nhất sàn HoSE, với quy mô hơn 340.600 tỷ (chiếm 10,52% vốn hóa sàn HoSE).