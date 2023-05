Vĩnh Hoàn (VHC) chuẩn bị phát hành hơn 3,6 triệu cổ phiếu ESOP

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022. Công ty dự kiến phát hành với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn giá thị trường tới hơn 83%.

Vĩnh Hoàn phát hành ESOP thấp hơn giá thị trường tới hơn 83%

Cụ thể, Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (HoSE: VCH) sẽ phát hành hơn 3,6 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 (ESOP) với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến là 36,6 tỷ đồng. Thời gian hạn chế chuyển nhượng trong 5 năm.

Tỷ lệ chuyển nhượng tối đa tương ứng với thời điểm

Trong đó, từ tháng 12 đến dưới 24 tháng kể từ ngày phát hành thì tỷ lệ chuyển nhượng tối đa/ tổng số cổ phần được nhận là 20%. Tương tự, từ 24 tháng đến 36 tháng được chuyển nhượng 40%; từ 36 tháng đến 48 tháng được chuyển nhượng 60%; từ 48 tháng đến 60 tháng được chuyển nhượng 80%; và sau 60 tháng, được chuyển nhượng toàn bộ 100% số cổ phiếu.

Đối tượng phát hành là toàn bộ cán bộ công nhân viên có trong sanh sách mà HĐQT thông qua.

Thời gian thực hiện dự kiến vào quý II/2023 và trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

So với giá thị trường vào kết phiên ngày 8/5 hiện đang ở mức là 61.500 đồng/ cổ phiếu thì giá cổ phiếu ESOP này đang thấp hơn 83%.

Lợi nhuận giảm sâu 60% trong quý I/2023

Trong BCTC quý I/2023, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.205 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận gộp giảm 50,6% so với cùng kỳ về 384,46 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 23,8% về còn 17,3%. Và, VHC báo lãi sau thuế 219 tỷ đồng, giảm tới 60% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, với kế hoạch lãi 1.000 tỷ đồng trong năm 2023, Công ty mới hoàn thành 21,9% kế hoạch lợi nhuận năm sau quý đầu tiên.