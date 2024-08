Bà Trần Thị Khánh Hiền, Giám đốc Khối Nghiên cứu thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) dự báo, chỉ số VN-Index sẽ đạt 1.350 – 1.380 vào cuối năm 2024.

Theo bà Trần Thị Khánh Hiền, đợt tăng mạnh gần đây của thị trường chứng khoán đã khiến một số nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu thị trường đã đạt đỉnh hay chưa?. Tuy nhiên, bà tin rằng nó chưa đạt đến giới hạn.

Nguồn: MBS

Giám đốc Khối Nghiên cứu thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) cho hay, tính đến ngày 21 tháng 6, VN-Index giao dịch ở mức 14,6 lần P/E 12 tháng, cao hơn 6% so với mức trung bình 3 năm (13,8 lần) và thấp hơn 14% so với mức đỉnh 3 năm (16,7 lần vào quý 4 năm 2021). Tuy nhiên, sự tăng giá gần đây của các cổ phiếu vốn hóa trung bình (mid-cap) đã đưa định giá VNMID lên 17,1 lần P/E, cao hơn khoảng 17% so với VN-Index.

Thậm chí, các cổ phiếu mid-cap hiện đang được giao dịch ở mức P/B tương đương với các cổ phiếu vốn hóa lớn (large-cap). Trong khi đó, định giá của các cổ phiếu large-cap (được đại diện bởi VN30 và VNX50) thấp hơn khoảng 11% so với trung bình thị trường.

"Chúng tôi tin rằng định giá của các cổ phiếu large-cap có vẻ hấp dẫn về tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận trong năm tài chính 2024-2025 so với các nhóm khác. Nhìn chung, chúng tôi dự đoán VN-Index sẽ đạt 1.350 – 1.380 điểm vào cuối năm, sau khi tăng trưởng lợi nhuận 20% trong năm tài chính 2024 và mục tiêu P/E từ 12 đến 12,5 lần", bà Hiền nêu rõ.

Nói về động lực cho thị trường, bà Hiền cho biết, tăng trưởng lợi nhuận trong nửa cuối năm 2024 sẽ là tín hiệu tốt cho sự mở rộng hơn nữa của thị trường.

Nguồn: MBS

Theo đó, sau mức tăng trưởng khiêm tốn chỉ 5,3% trong quý 1 năm 2024, chúng tôi dự đoán tổng lợi nhuận thị trường sẽ tăng 9,5% so với cùng kỳ trong quý 2 năm 2024, và lần lượt tăng 33,1% và 21,9% trong quý 3 và quý 4 năm 2024.

Đối với năm 2024, lợi nhuận thị trường dự kiến sẽ tăng 20% so với cùng kỳ từ mức nền thấp của năm 2023. Các động lực chính cho sự cải thiện lợi nhuận của thị trường sẽ đến từ hoạt động kinh doanh vững chắc của các ngân hàng (tăng 20% so với cùng kỳ, bán lẻ (tăng 204% so với cùng kỳ), vật liệu xây dựng (tăng 56%) và điện (tăng 25%so với cùng kỳ).

Đối với năm tài chính 2025, tăng trưởng lợi nhuận thị trường có thể giảm tốc xuống 15%, được hỗ trợ bởi ngân hàng (đóng góp mức tăng 23%), vật liệu xây dựng (tăng 33%), khu công nghiệp (tăng 26% so với cùng kỳ) và điện (tăng 28% so với cùng kỳ).

Chia sẻ về thị trường chứng khoán trong các tuần gần đây, bà hiền cho hay: Thị trường trong nước đã có 2 tuần phục hồi mạnh, chỉ số VN-Index lấy lại 63 điểm trong số 100 điểm kể từ đáy ngày 5/8. Đà tăng đang có dấu hiệu chậm lại khi chỉ số VN-Index đi vào vùng cản quanh ngưỡng 1.300 điểm.

Đáng chú ý, thanh khoản ở 2 tuần phục hồi vừa qua chỉ đạt bình quân 18.360 tỷ đồng, là mức thanh khoản thấp. Bên cạnh đó, kể từ phiên bùng nổ (tăng gần 30 điểm) ngày 16/8, thanh khoản thị trường có dấu hiệu giảm, ở 2 phiên cuối tuần chỉ còn 18.000 tỷ đồng từ mức 26.000 tỷ đồng.

Về kỹ thuật, nhịp tăng của thị trường sẽ đối mặt với thử thách ở vùng cản 1.293 -1.306 điểm, thanh khoản đang có dấu hiệu suy giảm có thể là điểm hạn chế ở lần "retest" đỉnh cũ lần này. Hỗ trợ thị trường là vùng 1.275 -1.280 điểm.

"Chúng tôi khuyến nghị cơ hội đầu tư đối với các cổ phiếu trong danh mục Alpha hoặc ở một số nhóm cổ phiếu đang thu hút được dòng tiền khỏe như: Chứng khoán, bất động sản, bán lẻ, đầu tư công,... nhà đầu tư có thể xem xét để giải ngân mới hoặc cơ cấu danh mục", vị chuyên gia này khuyến nghị nhà đầu tư.