VN-Index vượt ngưỡng 1.270 điểm, cổ phiếu bất động sản "tỏa sáng"

Tiếp đà hưng phấn sau phiên "bùng nổ", đóng cửa phiên hôm nay (ngày 20/8), VN-Index tăng 10,93 điểm lên 1.272,55 điểm. Tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index tăng 1,29 điểm lên 237,31 điểm.

Toàn thị trường hôm nay có 30 mã tím trần, 478 mã tăng giá, 251 mã giảm giá và 839 mã đứng giá. Tính riêng rổ VN30, ghi nhận 17 mã tăng giá, 7 mã giảm giá và 6 mã đứng tham chiếu.



Trên sàn HoSE, thanh khoản tăng mạnh so với phiên hôm qua, đạt 772,1 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị đạt hơn 17.958,6 tỷ đồng.

Nhóm các cổ phiếu như VCB, BID,VHM, CTG, HVN, VIC, FPT... là nhóm hỗ trợ cho chỉ số chung với 8,25 điểm tăng. Ngược chiều, PLX, VHM, LPB, PGV, HDB ... là những mã có tác động tiêu cực khi lấy đi 1,31 điểm của chỉ số chung.

Toàn cảnh phiên hôm nay. Nguồn: Vietstock.

Nhóm tài chính phiên hôm nay ghi nhận sắc xanh phủ rộng với biên độ tăng chủ yếu từ 0,5 - 2%. Ngoài ra, một số cổ phiếu tăng mạnh như VND +4,01%, EVF +2,46%, CTS +2,23%...

Trong khi đó, tâm điểm chú ý hôm nay đến từ sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu bất động sản. Hai "ông lớn" họ Vin là VHM, VIC bật tăng hơn 2%.

Ngoài ra, điểm sáng của nhóm bất động sản là cổ phiếu DXG, PDR khi đồng loạt tăng kịch trần, "trắng bên bán" trong khi dư mua giá trần lên đến 1,5 triệu và 3,6 triệu đơn vị. Bên cạnh đó, hàng loạt cổ phiếu bất động sản khác như CEO, DIG, NVL, DXS. NDN, KBC, NLG, đều khởi sắc với mức tăng cao từ 2%-8%.

Phiên hôm nay, cổ phiếu DIG của Tập đoàn DIC tăng 5,7 lên mức 25.050 đồng/cổ phiếu. Diễn biến tịch cực này đến sau thông tin ông Nguyễn Hùng Cường - con trai cố Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn được bầu làm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn DIC.

Ngoài ra, điểm sáng phiên hôm nay còn đến từ một số cổ phiếu đóng cửa ở mức trần như DAT, SGR, IDI, HPX, BTT, SFC, DXG....

Trở lại phiên hôm nay, tại sàn HoSE, khối ngoại mua ròng khoảng 240 tỷ đồng, chủ yếu tập trung tại một số mã như VCB, FPT, DPM, MWG, NVL, CTG...

Theo nhận định của chuyên gia phân tích ngành bất động sản Chứng khoán VNDirect, dòng tiền trên thị trường trong nửa đầu năm không dành nhiều sự quan tâm đến nhóm cổ phiếu ngành bất động sản nhà ở và các cổ phiếu ngành bất động sản đều có một xu hướng điều chỉnh trong nửa đầu năm như: NVL, DXG, DIG, CEO, …

Tuy nhiên, cổ phiếu các doanh nghiệp có khả năng duy trì khả năng bán hàng tốt, có câu chuyện như là tái cơ cấu doanh nghiệp thành công và tiềm năng tăng trưởng tốt nhờ lợi thế đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng của các dự án và hoàn thành đóng tiền sử dụng đất theo khung giá đất cũ của chính phủ để giữ được biên lợi nhuận tốt trong giai đoạn sắp tới như là NLG, KDH, … đều giữ được mặt bằng giá tốt so với VN-Index. Một phần nguyên nhân diễn biến giá của các cổ phiếu ngành BĐS là do KQKD của nhóm BĐS thường chậm vào nửa đầu năm, do đó chưa tạo được đủ hiệu ứng tốt lên tâm lý NĐT.

Trong nửa cuối năm, chuyên gia VNDirect cho rằng tâm lý thị trường được hỗ trợ từ việc KQKD của các DN tăng tốc do đẩy mạnh hoạt động bàn giao nhà cho khách hàng. (Một số doanh nghiệp đã cho biết kế hoạch bàn giao sản phẩm tập trung vào nửa cuối năm nay như Vinhomes (Vinhomes Ocean Park 3, Sky Park, Golden Avenue), Nam Long (Akari, Cần Thơ, Southgate), Khang Điền (The Privia),…)