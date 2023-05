VNDirect: Giá lợn hơi trong 2 quý cuối năm có thể lên 62.000 - 65.000 đồng/kg

VNDirect (VND) vừa có báo cáo về ngành lợn hơi và triển vọng các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thịt lợn trong thời gian tới.

Theo thống kế của VNDirect, trong tháng 5 giá lợn hơi tăng 10,9% so với tháng trước, chạm mức cao nhất kể từ đầu năm. Nguyên nhân do sản lượng bán tháo heo chạy dịch từ các hộ nông dân giảm so với những tháng đầu năm; thứ hai do thị trường lo ngại về việc thiếu nguồn cung khi số lượng hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trong T3/2023 giảm 50% so với năm 2021.



Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, nhiều lãnh đạo trong nhóm công ty sản xuất thịt đều đưa ra thông điệp tích cực hơn về triển vọng giá lợn hơi. Ban lãnh đạo cho rằng những gì khó khăn nhất đã diễn ra trong quý IV/2022 và quý I/2023, và triển vọng ngành sẽ tích cực hơn từ quý III/2023.

Theo VNDirect, giá lợn hơi sẽ tăng 9,7% so với quý trước trong quý II/2023 và cải thiện rõ rệt hơn ở mức 11,6%/4,0% so với quý trước trong quý III - quý IV/2023 lên mức 62.000-65.000/kg nhờ nhu cầu tiêu thụ phục hồi và nguồn cung từ các hộ nông dân nhỏ lẻ còn hạn chế tới quý III/2023. Trong năm 2023, VNDirect kỳ vọng giá lợn hơi bình quân tăng 5% so với cùng kỳ (svck) lên mức 59.000/kg.

Theo quan điểm của VNDirect, khó khăn nhất đã qua nhưng vẫn cần cẩn trọng trong thời gian tới. Do giá nông sản toàn cầu có thể tăng trở lại do căng thẳng Nga-Ukraine leo thang cũng như điều kiện thời tiết không thuận lợi ở một số quốc gia xuất khẩu chính. Do đó, VNDirect kỳ vọng sản xuất thịt ghi nhận biên lợi nhuận gộp cải thiện 1,0-1,5 điểm % trong năm 2023. Thực tế, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất thịt cùng đặt kế hoạch lợi nhuận thận trọng trong năm nay như VSN (-2,0% svck), HAG (+0,4% svck) và BAF (+5,0% svck).

Các công ty 3F vẫn phải đối mặt với nhiều trở ngại trong quý I/2023 do 1) giá thức ăn chăn nuôi neo ở mức cao và 2) nhu cầu tiêu thụ trong nước yếu dẫn đến giá lợn hơi giảm 5,2% svck. Do đó, các nhà sản xuất thịt ghi nhận biên lợi nhuận gộp thu hẹp 4-12 điểm % svck trong quý I/2023.

VNDirect ước tính chi phí sản xuất bình quân của các doanh nghiệp sản xuất thịt vào khoảng 50.000-52.000/kg lợn hơi. Do đó, với mức giá hiện tại, các nhà sản xuất thịt đã bắt đầu có lãi. VNDirect kỳ vọng biên lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp sản xuất thịt sẽ cải thiện từ quý II/2023 và cải thiện trung bình 1,0-1,5 điểm % trong năm 2023.

VNDirect đưa BAF và DBC vào danh sách theo dõi VNDirect cho rằng tiềm năng tăng trưởng của các doanh nghiệp sản xuất thịt niêm yết đã được phản ánh vào đà tăng giá cổ phiếu thời gian gần đây. VNDirect kỳ vọng BAF và DBC sẽ ghi nhận biên lợi nhuận gộp cải thiện 1,5/0,5 điểm % nhờ giá lợn hơi trung bình tăng và chi phí đầu vào thấp hơn. Do vậy, VND dự phóng lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp này lần lượt tăng 6,0% svck và 23,4 lần svck trong 2023. Rủi ro giảm giá bao gồm 1) giá các nguyên liệu đầu vào sản xuất thức ăn chăn nuôi cao hơn dự kiến, 2) nhu cầu tiêu thụ thịt thấp hơn dự kiến và 3) giá lợn hơi thấp hơn dự kiến.