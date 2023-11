VNSteel (TVN) tiêu thụ hơn 2,28 triệu tấn thép trong tháng 10, tăng 17%

Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSteel, UPCoM: TVN) mới thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 10 và 10 tháng năm 2023.

Cụ thể, trong tháng 10/2023, toàn hệ thống VNSteel đạt sản lượng bán hàng trên 212.000 tấn, tiêu thụ giảm 21% so với tháng trước và tăng 17% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thép xây dựng đóng góp trên 145.000 tấn, giảm 29% so với tháng 9/2023 và tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022. Thép dẹt đạt sản lượng trên 67.000 tấn, tăng 5% so với tháng 9/2023 và tăng 37% so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế 10 tháng năm 2023, tiêu thụ thép thành phẩm đạt trên 2,28 triệu tấn các loại; trong đó thép xây dựng đạt trên 1,67 triệu tấn, bằng 74% cùng kỳ năm 2022, thép dẹt đạt trên 0,61 triệu tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2022.

Sản lượng tiêu thụ thép thành phẩm (nguồn: VNSteel)

VNSteel đánh giá, đối với ngành thép, hai tháng cuối năm vẫn còn đối diện với nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh khi các mặt hàng nguyên liệu tiềm ẩn nhiều nguy cơ tăng giá, rủi ro về tỷ giá tạo sức ép lên chi phí nhập khẩu nguyên nhiên vật liệu, giá điện tăng...

Từ những rủi ro, thách thức nêu trên, toàn hệ thống VNSteel tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình biến động cung cầu, giá cả hàng hóa trên thị trường thép thế giới và trong nước để sẵn sàng các phương án giải pháp ứng phó kịp thời nhằm phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch được giao; đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tranh thủ cơ hội khi thị trường phục hồi.

9 tháng lỗ đậm, VNSteel xin điều chỉnh kế hoạch kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý III

Trong quý III, doanh thu thuần đạt 7.947 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ 2022. Kết quả, VNSteel báo lỗ sau thuế gần 172 tỷ đồng, đánh dấu quý thứ 2 lỗ liên tiếp, đưa khoản lỗ trước thuế sau 9 tháng lên hơn 431 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của doanh nghiệp này giảm 74%, đạt 72 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính giảm 25%, xuống còn 100 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ lần lượt 5% và 2%, tương ứng ghi nhận 52 tỷ đồng và 149 tỷ đồng.

Mới đây, Công ty cũng đã trình cổ đông xem xét thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với chỉ tiêu lợi nhuận Công ty mẹ trước thuế giảm từ 52 tỷ đồng xuống còn 1 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 16/11, giá cổ phiếu TVN giảm 1,59% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 6.200 đồng/cổ phiếu.