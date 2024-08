Vốn hoá thị trường cổ phiếu 3 sàn đạt 7.205,15 nghìn tỷ đồng, tương đương 70,5% GDP năm 2023

Tính từ đầu năm tới nay, giá trị giao dịch bình quân đạt 24.107 tỷ đồng, tăng 37,1% so với bình quân năm trước. Mức vốn hoá trên thị trường cổ phiếu 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM đạt 7.205,15 nghìn tỷ đồng, tăng 21,4% so với cuối năm trước, tương đương 70,5% GDP ước tính năm 2023.

Theo thống kê của Bộ Tài chính đối với công tác quản lý thị trường tài chính và dịch vụ tài chính, thị trường chứng khoán tính đến ngày 31/07/2024, chỉ số VNIndex đạt 1.251,51 điểm. Mức vốn hóa thị trường cổ phiếu 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM đạt 7.205,15 nghìn tỷ đồng, tăng 21,4% so với cuối năm trước, tương đương 70,5% GDP ước tính năm 2023.

Trong tháng 7/2024, giá trị giao dịch bình quân đạt 19.188 tỷ đồng, giảm 27,2% so với bình quân tháng trước. Tính từ đầu năm tới nay, giá trị giao dịch bình quân đạt 24.107 tỷ đồng, tăng 37,1% so với bình quân năm trước.

Hiện nay trên thị trường có 729 cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ niêm yết trên 2 Sở giao dịch chứng khoán, và 878 cổ phiếu đăng ký giao dịch trên UPCoM với tổng giá trị niêm yết, đăng ký giao dịch đạt 2.176 nghìn tỷ đồng, tăng 2,3% so với cuối năm 2023, tương đương 21,3% GDP ước tính năm 2023.

Về thị trường trái phiếu, trong tháng 7/2024, giá trị giao dịch bình quân đạt 9.488 tỷ đồng, giảm 33,7% so với bình quân tháng trước. Tính từ đầu năm tới nay, giá trị giao dịch bình quân đạt 10.590 tỷ đồng, tăng 62,5% so với bình quân năm trước.

Về quy mô niêm yết, thị trường có 463 mã trái phiếu niêm yết với giá trị niêm yết đạt hơn 2.149 nghìn tỷ đồng, tăng 5,9% so với năm 2023, tương đương 21% GDP ước tính năm 2023.

Về thị trường bảo hiểm, tổng tài sản ước đạt 961.366 tỷ đồng, tăng 9,26% so với cùng kỳ năm trước. Đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 800.499 tỷ đồng, tăng 9,78% so với cùng kỳ năm trước. Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 648.083 tỷ đồng, tăng 14,08% so với cùng kỳ năm trước. Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 202.348 tỷ đồng, tăng 7,45% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, tổng doanh thu phí bảo hiểm giảm 2,21% so với cùng kỳ, ước đạt 126.675 tỷ đồng. Chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 49.142 tỷ đồng, tăng 25,06% so với cùng kỳ năm trước.