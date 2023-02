Vốn tín dụng chính sách: Nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội Đà Nẵng phát triển

Thời gian qua, vốn tín dụng chính sách trên địa bàn TP Đà Nẵng đã triển khai thông suốt, kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đây là nguồn lực quan trọng góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cho TP Đà Nẵng.

Vượt thách thức, đạt kết quả ấn tượng

Ngân hàng chính sách xã hội TP Đà Nẵng vừa tổ chức Hội nghị tổng kết tín dụng chính sách năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị đã tóm tắt kết quả triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn TP Đà Nẵng năm 2022.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết tín dụng chính sách năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Ngân hàng chính sách xã hội TP Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

Ông Đoàn Ngọc Chung – Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội TP Đà Nẵng cho biết: Chủ đề năm 2022 là "Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội", Chính phủ và thành phố đã ban hành nhiều chính sách an sinh xã hội, trong đó có tín dụng chính sách xã hội nhằm góp phần ổn định đời sống nhân dân; giữ vững ổn định an ninh, chính trị và trật tự xã hội trên toàn địa bàn thành phố.



Trong năm 2022, thực hiện cho vay theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, Ngân hàng chính sách xã hội TP Đà Nẵng đã giải ngân cho vay 98 lượt doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với tổng số tiền là 45.677 triệu đồng để trả lương cho 11.899 lao động. Đến nay, 100% khách hàng vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi đã thực hiện hoàn trả vốn vay.

Ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội TP Đà Nẵng đã khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách năm 2022. Ảnh: T.H.

Thực hiện hiệu quả các chính sách cho vay ưu đãi qua Ngân hàng chính sách xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ. Ngân hàng chính sách xã hội đã cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 130 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội 120 tỷ đồng, cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến 979 triệu đồng; cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg: 8,26 tỷ đồng.



Triển khai hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/8/2022 của Chính phủ, số tiền được hỗ trợ lãi suất năm 2022 là 12.711 triệu đồng với 27.513 khách hàng được hỗ trợ lãi suất.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết tín dụng chính sách năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Ngân hàng chính sách xã hội TP Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

Tổng nguồn vốn đến 31/12/2022 đạt 3.927 tỷ đồng, tăng 554 tỷ đồng (16,43%) so với năm 2021. Trong đó, doanh số cho vay đạt 1.681 tỷ đồng với 27.236 lượt khách hàng được vay vốn; doanh số thu nợ đạt 1.134,4 tỷ đồng; toàn thành phố có 90.748 khách hàng còn dư nợ, tổng dư nợ đạt 3.910,6 tỷ đồng, tăng 546 tỷ đồng (16,23%) so năm 2021, đạt và vượt kế hoạch theo Nghị quyết Ban đại diện thành phố đề ra (10%).



Ngân hàng chính sách xã hội TP Đà Nẵng triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: T.H.

Từ những kết quả đạt được trên cho thấy, chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn TP Đà Nẵng ngày càng được nâng cao và đã có bước chuyển biến tích cực, thể hiện ở cả sự tăng dần của tổng dư nợ và tốc độ tăng trưởng tín dụng hàng năm.



"Phát huy những thành quả đạt được, thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục bám xác định hướng phát triển kinh tế - xã hội của TP Đà Nẵng để tiếp vốn cho các đối tượng chính sách, giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm để góp phần tăng thu nhập, và trở thành "bệ phóng" cho người dân đổi đời…", ông Đoàn Ngọc Chung – Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội TP Đà Nẵng cho hay.

Tiếp tục tiếp vốn cho đối tượng chính sách

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội TP Đà Nẵng đã ghi nhận những đóng góp của hoạt động tín dụng chính sách, nguồn lực này đã góp phần ổn định đời sống nhân dân; giữ vững ổn định an ninh, chính trị và trật tự xã hội trên toàn địa bàn thành phố.

Thời gian qua, vốn tín dụng chính sách đã đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn TP Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

Bước sang năm 2023 với chủ đề của thành phố "Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội", để tiếp tục triển khai tốt hoạt động tín dụng chính sách, yêu cầu Ban đại diện các cấp; các sở, ban, ngành; chính quyền địa phương; hội đoàn thể các cấp; Ngân hàng chính sách xã hội cần tập trung:



Phối hợp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện tốt chức năng giám sát phản biện xã hội trong hoạt động thực hiện tín dụng chính sách xã hội; triển khai chương trình phối hợp; phát động phong trào "Ngày gửi tiền tiết kiệm vì người nghèo".

Vốn tín dụng chính sách đã giúp cho người dân Đà Nẵng có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Ảnh: T.H.

Tích cực giải ngân đảm bảo 100% đối tượng chính sách theo quy định đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách. Trong đó, tiếp tục tập trung triển khai cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ; hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/8/2022 của Chính phủ.



Ông Minh đề nghị các sở, ban, ngành đơn vị liên quan tham mưu UBND TP Đà Nẵng sớm ban hành cơ chế, chính sách tín dụng đối với hộ có mức sống trung bình và cho vay cán bộ, công chức có hoàn cảnh khó khăn quận, huyện; xã, phường.

Nhờ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội TP Đà Nẵng mà Công ty Cổ phần V.B.P.O vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Ảnh: T.H.



Năm 2023, Ngân hàng Chính sách xã hội TP Đà Nẵng phấn đấu đưa tăng trưởng tín dụng đạt tối thiếu 10%; giảm tỷ lệ nợ quá hạn về dưới 0,05% trên tổng dư nợ. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai giải ngân các chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ và kịp thời hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay theo quy định đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng.



Tại Hội nghị đã tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa Ngân hàng chính sách xã hội TP Đà Nẵng với 4 Hội, đoàn thể nhận ủy thác, và ký kết giao ước thi đua giữa các Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội quận, huyện.

Nhân dịp này, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội TP Đà Nẵng đã khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách năm 2022.