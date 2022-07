VPBank: Bắt đầu phát hành 30 triệu cổ phiếu cho chương trình ESOP

Ngày 05/07/2022, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng ( VPBank, HoSE: VPB) đã nhận được công văn của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc chấp thuận về việc VPB sử dụng cổ phiếu quỹ bán cho người lao động của Ngân hàng (ESOP)

Ngày 06/07, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng ( VPBank, HoSE: VPB) thông báo sẽ phát hành loại cổ phiếu phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu. Với tổng cổ phiếu dự kiến phát hành là 30 triệu cổ phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 300 tỷ đồng. Số tiền thu được từ phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động của ngân hàng. Với tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/ số cổ phiếu đang lưu hành) là 0,675%.

Cổ phiếu quỹ được bán cho cán bộ nhân viên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối đa 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Cụ thể, kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, sau một năm sẽ giải toả 30% số cổ phần; sau 2 năm sẽ giải toả tiếp 35% số cổ phần và sau 3 năm sẽ giải toả 35% số cổ phần còn lại. Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phần được mua sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu cũng như ngày phát hành cổ phiếu dành cho người lao động sẽ diễn ra trong tháng 7/2022.

ĐHĐCĐ thường niên 2022 VPBank

Theo tờ trình phương án tăng vốn điều lệ, năm nay, VPBank năm nay cũng sẽ tăng vốn thành 2 đợt để trở thành ngân hàng có vốn điều lệ cao nhất thị trường.

Đợt 1, VPBank sẽ tăng vốn bằng phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỉ lệ 50%. Tổng nguồn vốn dự kiến sử dụng để tăng vốn điều lệ là 22.377 tỷ đồng. Sau khi tăng vốn, dự kiến vốn điều lệ mới là 67.434 tỷ đồng.

Đợt 2, ngân hàng sẽ tăng vốn bằng hình thức phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài tối đa 15% vốn điều lệ để nâng tổng tỉ lệ sở hữu nước ngoài tại VPBank lên tối đa 30% vốn điều lệ. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm tối đa dự kiến 1,19 tỷ cổ phiếu. Giá phát hành do HĐQT quyết định theo thỏa thuận giữa bên, thời gian phát hành năm 2022 sau khi các cơ quan quản lý chấp thuận. Vốn điều lệ mới sau khi phát hành dự kiến là 79.334 tỷ đồng

VPBank đưa ra kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng vượt trội trong 9 năm gần đây

Lợi nhuận trước thuế VPBank từ 2014 đến nay

Trong ĐHĐCĐ thường niên 2022 vừa qua, VPBank ghi nhận năm 2021 Lợi nhuận trước thuế đạt 14.364 tỷ đồng, hoàn thành 86% so với kế hoạch và tăng trưởng 10,3% so với thực hiện năm 2020. Trong năm 2022, VPBank cũng đặt ra kế hoạch cho lợi nhuận trước thuế ở mức 29.662 tỷ đồng, tăng trưởng 107% so với thực hiện năm trước. Mục tiêu lợi nhuận 2022 của VPBank cao vượt trội so với mức lợi nhuận của Ngân hàng từ 2014 đến nay.

Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý I/2022 của nhà băng này đạt trên 11.146 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức lợi nhuận kỷ lục trong một quý mà ngân hàng ghi nhận được từ trước đến nay, góp phần đưa vốn chủ sở hữu của ngân hàng vượt lên trên 95.000 tỷ đồng. Trong cơ cấu doanh thu, thu nhập lãi thuần hợp nhất đạt 9.888 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ và 16% so với quý IV/2021, với ngân hàng mẹ tăng tương ứng gần 30% và trên 16%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 06/07, giá cổ phiếu VPB giảm 700 đồng, hiện đang giao dịch ở mức 28.800 đồng/ cổ phiếu (tương ứng giảm 2,37% so với phiên giao dịch liền kề)