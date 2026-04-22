VPBank xây "đế chế" tài chính toàn diện, mục tiêu xác lập kỷ lục vốn điều lệ 106.000 tỷ đồng

Chiều 22/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; HoSE: VPB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Mục tiêu lợi nhuận 41.323 tỷ đồng, trở thành ngân hàng có vốn điều lệ cao nhất hệ thống

Tại đại hội, VPBank trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 41.323 tỷ đồng, tăng 35% so với kết quả thực hiện năm 2025. Tổng tài sản được đặt kế hoạch ở mức 1,63 triệu tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2025. Trong đó, dư nợ cấp tín dụng đạt gần 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 34%. Tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá ước đạt hơn 1,03 triệu tỷ đồng, tương ứng tăng 40%.

Đối với các công ty con, mảng tài chính tiêu dùng FE Credit đặt mục tiêu lãi trước thuế 1.179 tỷ đồng, tăng 93% so với kết quả năm 2025.VPBankS với lợi nhuận trước thuế 6.453 tỷ đồng, tăng 44% và OPES dự kiến lãi trước thuế ở mức 936 tỷ đồng, tăng 47%.

Về phương án tăng vốn, ngân hàng trình bổ sung về phương án tăng vốn điều lệ từ hơn 79.339 tỷ đồng lên hơn 106.000 tỷ đồng thông qua hai đợt.

Theo đó, đợt 1, ngân hàng dự kiến sẽ chào bán hơn 2 tỷ cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương ứng tỷ lệ phát hành là 26,04% tổng số cổ phần đang lưu hành, qua đó tăng vốn lên 100.000 tỷ đồng.

Nguồn vốn để tăng vốn điều lệ dự kiến được sử dụng là quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần, tổng hơn 20.600 tỷ đồng.

Đợt 2, ngân hàng dự kiến sẽ phát hành riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài, tăng vốn điều lệ thêm hơn 6.243 tỷ đồng. Nhà đầu tư có thể là nhà đầu tư chiến lược hiện tại của VPBank hoặc một nhà đầu tư tổ chức nước ngoài khác có đủ năng lực tài chính.

Nếu hoàn tất 2 đợt trên, vốn điều lệ sau của VPBank là 106.244 tỷ đồng, cao nhất hệ thống ở thời điểm hiện tại.

Sức ép lớn, lãi suất sẽ ổn định trong thời gian tới

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Đức Vinh - Tổng Giám đốc VPBank chia sẻ, mục tiêu tăng trưởng cao của VPBank không chỉ đặt ra cho năm 2025, 2026 mà cả với năm 2027 tới, nhằm tạo ra nền lợi nhuận vượt trội so với nền chung toàn hệ thống.

Để thực hiện mục tiêu này, VPBank đang đầu tư hệ thống nền tảng về công nghệ, dữ liệu, vận hành quản trị rủi ro... Đặc biệt, với sự hỗ trợ của đối tác chiến lược (SMBC), VPBank đang xây dựng các nền tảng mở rộng về nguồn vốn và cơ sở khách hàng. Đây là cơ sở để VPBank tăng trưởng mạnh thời gian tới.

Tổng Giám đốc VPBank thừa nhận, tăng trưởng tín dụng đã khó, huy động vốn để phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng cao còn khó hơn, bởi không có vốn thì không thể nào tăng trưởng được.

Năm 2025, VPBank là ngân hàng có mức tăng trưởng huy động vốn cao nhất hệ thống (tăng 35%). Năm nay, VPBank đặt mục tiêu tăng huy động vốn 40%, tức hơn 300.000 tỷ đồng (tương đương mức huy động vốn của một ngân hàng tầm trung) là không dễ dàng.

Để thực hiện mục tiêu tham vọng này, năm nay VPBank đã xây dựng chiến lược huy động vốn đa dạng, từ huy động vốn cá nhân, tổ chức đến phát hành trái phiếu, huy động khoảng 2,5 tỷ USD vốn quốc tế...

Bên cạnh phát triển mảng ngân hàng thương mại, theo Tổng Giám đốc VPBank, ngân hàng cũng đang đẩy mạnh phát triển mảng ngân hàng đầu tư. Theo đó, ngân hàng sẽ tham gia nhiều lĩnh vực mới như vàng, tài sản số, quản lý quỹ...

Đồng thời, sẽ mở rộng liên kết với các tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước về lĩnh vực thương mại điện tử, Fintech, viễn thông, truyền thông... nhằm đa dạng hệ sinh thái.

Ông Vinh cho biết, ngân hàng đang xây dựng chiến lược đầu tư và thị trường vốn. Thời gian tới, mảng ngân hàng đầu tư của VPBank sẽ phát triển mạnh để cân bằng với mảng ngân hàng thương mại.

Theo đó, VPBank sẽ có thể tham gia cung cấp các giải pháp tài chính trung và dài hạn cho nền kinh tế, thay vì chỉ cung ứng vốn tín dụng.

Việc hình thành hệ sinh thái, hình thành mô hình tập đoàn thời gian qua đã giúp VPBank trở thành một trong những tổ chức kinh tế lớn trên thị trường. Với vai trò này, VPBank cũng xác định sẽ tham gia các dự án phát triển kinh tế lớn của đất nước, tìm kiếm các cơ hội tăng trưởng tốt hơn thời gian tới. Các bước đi hiện nay dù thận trọng, kỹ lưỡng nhưng cũng hết sức nhanh.

"Hiện nay, sức ép với ngân hàng thương mại đã ở mức báo động nếu chúng ta không có kênh dẫn vốn mới. Việc hình thành các tổ chức như công ty bảo hiểm, quản lý quỹ... của VPBank chính là nằm trong định hướng về việc xây dựng hệ sinh thái đầu tư và thị trường vốn của ngân hàng, đưa VPBank trở thành tổ chức tài chính toàn diện trong 5 năm tới, thay vì chỉ là một ngân hàng thương mại đơn thuần", ông Nguyễn Đức Vinh cho hay.

Đề cập thêm về thanh khoản trong quý I/2026 tại phần thảo luận, ông Vinh thừa nhận, thanh khoản tương đối căng thẳng, dẫn đến xu hướng tăng lãi suất huy động của hầu hết các ngân hàng.

"Hiện lãi suất huy động đang tăng cao nhất 3 năm qua ở các kỳ hạn. Việc tăng lãi suất đến từ một số nguyên nhân. Chúng tôi đánh giá xu hướng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong một thời gian ngắn nữa và giảm dần vào cuối quý II đầu quý III", ông Vinh dự báo.

Cũng theo Tổng giám đốc VPBank, cuộc họp của Tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước với các ngân hàng mới đây, đã thể hiện sự quyết tâm rất cao trong việc kiểm soát lãi suất.

Ông tin rằng, lãi suất sẽ kiểm soát được và duy trì lãi suất đi ngang, sau đó sẽ giảm và hỗ trợ cho giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ nền kinh tế.

Với VPBank, ngân hàng thuộc nhóm có lãi suất cao thứ 2 trên thị trường, do nhu cầu tín dụng cao và đó là nhu cầu cần thiết.

"Ban lãnh đạo chấp nhận rằng chi phí vốn cao lên để hỗ trợ tăng trưởng của ngân hàng. Chúng tôi tin tưởng rằng với mô hình hiện tại được điều chỉnh, cấu trúc lại thì sẽ có điều kiện giảm lãi suất. Như tuần qua VPBank đã điều chỉnh giảm lãi suất ở một số kỳ hạn và sẽ giảm tiếp trong thời gian tới", ông Vinh nói.



Kế hoạch 2026 là điểm khởi đầu cho một chu kỳ mới - giai đoạn 5 năm hết sức quan trọng với VPBank. Trên cơ sở chiến lược đã đề ra, VPBank hoạch định mình là ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, trở thành định chế tài chính hùng hậu, vững mạnh, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và thịnh vượng của quốc gia, cộng đồng, theo ông Nguyễn Đức Vinh.