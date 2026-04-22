Trước giờ G: Giải mã "sức nặng" của ông Nguyễn Đức Thụy tại Sacombank

Hôm nay (22/4), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank; HoSE: STB) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại Phú Thọ.

Sát "giờ G" diễn ra đại hội, Sacombank đã cập nhật tờ trình về việc tiến hành bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026. Ứng cử viên là ông Nguyễn Đức Thụy - Tổng Giám đốc của Sacombank.

Trước đó, ông Thụy thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT LPBank và sang Sacombank để giữ chức Quyền Tổng Giám đốc từ ngày 23/12/2025.

Đến ngày 3/3/2026, ông Thụy được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chính thức làm Tổng Giám đốc Sacombank.

Ông Nguyễn Đức Thụy - Tổng Giám đốc Sacombank.

Hiện, HĐQT Sacombank có 7 thành viên. Ông Dương Công Minh đang là Chủ tịch HĐQT. Ông Phạm Văn Phong là Phó Chủ tịch HĐQT. Các thành viên khác gồm: bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, ông Phan Đình Tuệ, ông Nguyễn Xuân Vũ, và 2 thành viên độc lập là ông Vương Công Đức, bà Phạm Thị Thu Hằng.

Tại Đại hội, ngân hàng cũng sẽ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Đức Thạch Diễm. Bà Diễm trước đó đã có đơn từ nhiệm khỏi vị trí này và cũng đã thôi làm Tổng Giám đốc ngân hàng từ tháng 6/2025.

Kỳ vọng gì ở ban lãnh đạo mới Sacombank?

Sự tham gia của ông Nguyễn Đức Thụy vào ban lãnh đạo Sacombank được giới tài chính kỳ vọng sẽ mang lại động lực chiến lược mới, dựa trên kinh nghiệm thúc đẩy chuyển đổi tại LPBank.

Theo VNDirect, ban lãnh đạo mới nhiều khả năng sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số và tinh gọn tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, từ đó tối ưu chi phí và cải thiện khả năng sinh lời của ngân hàng.

Trong giai đoạn trước tại LPBank, ông Thụy tập trung mạnh vào chuyển đổi số và tối ưu chi phí. Các sáng kiến chính bao gồm đẩy nhanh triển khai hệ thống core banking T24 và thúc đẩy các chương trình chuyển đổi dữ liệu, trong đó có dự án quản trị dữ liệu chủ (MDM).

Bên cạnh đó, cách tiếp cận quản trị của ông cũng thể hiện qua việc tối ưu chi phí vận hành, bao gồm tái cấu trúc nhanh mạng lưới chi nhánh và tinh gọn nhân sự. Nhờ đó, CIR của LPBank giảm mạnh và ngân hàng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh về lợi nhuận trong năm 2024.

Nhóm phân tích cho rằng, ông Thụy có thể theo đuổi chiến lược tương tự tại Sacombank, và các diễn biến gần đây phần nào củng cố quan điểm này. CIR của ngân hàng giảm từ 48% năm 2024 xuống 40% năm 2025.

Sacombank cũng tập trung tối ưu chi phí nhân sự thông qua việc cắt giảm các chi nhánh truyền thống và tinh gọn bộ máy. Theo đó, tổng số điểm giao dịch giảm 20 điểm so với cùng kỳ, trong khi số lượng nhân sự giảm khoảng 1.200 người.

Không chỉ vậy, Sacombank cũng đã tái cấu trúc tổ chức theo 9 khối nghiệp vụ, tối ưu tỷ lệ nhân sự giữa khối kinh doanh và khối hỗ trợ – vận hành về mức 80–20. Sự chuyển dịch này giúp ngân hàng tập trung nguồn lực vào hoạt động cốt lõi và tăng cường lực lượng bán hàng. Ở cấp mạng lưới, các văn phòng khu vực được tổ chức lại theo mô hình vùng, đồng thời tinh gọn hệ thống chi nhánh và phòng giao dịch nhằm tăng tính tự chủ, giảm tầng nấc trung gian và nâng cao hiệu quả hoạt động.



Khả năng xử lý lô 32,5% cổ phần STB của ông Trầm Bê trong năm 2027

Theo kỳ vọng của Chứng khoán VNDirect, sự tham gia của ban lãnh đạo mới cùng định hướng rõ ràng hơn sẽ giúp đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu ngân hàng, trong đó trọng tâm là xử lý 32,5% cổ phần liên quan đến ông Trầm Bê.

VNDirect ước tính, tổng dư nợ gốc, lãi dự thu liên quan đến khoản vay được thế chấp bằng lô 32,5% cổ phần của ông Trầm Bê tại Sacombank vào khoảng 63.000 tỷ đồng (~2,4 tỷ USD). Con số này bao gồm các khoản vay đã bán cho VAMC, các khoản repo và lãi phải thu, bao gồm cả phần lãi đã khoanh theo đề án tái cơ cấu của ngân hàng.

Trong bối cảnh còn nhiều yếu tố chưa chắc chắn về giá bán đấu giá lô cổ phiếu này, VNDirect ước tính mức giá đấu giá có thể nằm trong khoảng 41.000– 53.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng P/B trượt 12 tháng là 1,3x–1,7x, tương đương với mặt bằng định giá của các ngân hàng cùng nhóm.

Trong kịch bản cơ sở, nhóm phân tích giả định mức giá đấu giá 48.000 đồng/cổ phiếu (~1,5x P/B hiện tại), tương ứng tổng giá trị lô cổ phần khoảng 28 nghìn tỷ đồng (~1,1 tỷ USD) và tỷ lệ thu hồi khoảng 46% so với dư nợ gốc lãi ước tính. Khoản thu nhập này nhiều khả năng sẽ được ghi nhận một lần, thay vì phân bổ trong nhiều năm như trường hợp KCN Phong Phú.

Giao dịch này có thể giúp ngân hàng hoàn nhập dự phòng trái phiếu VAMC. Đồng thời ghi nhận một phần lãi dự thu trước đây, qua đó hỗ trợ NIM tăng khoảng 200–300 điểm cơ bản so với mức hiện tại 3,3%. Theo đó, BVPS có thể tăng thêm khoảng 10.000 đồng/cổ phiếu so với kịch bản cơ sở (chưa bao gồm tác động từ thương vụ đấu giá).

Bên cạnh đó, hệ số an toàn vốn (CAR) dự kiến tăng thêm 2–3 điểm phần trăm, từ mức hiện tại 9,2%, qua đó củng cố bộ đệm vốn và tạo thêm dư địa cho tăng trưởng tín dụng, đồng thời hỗ trợ ngân hàng đáp ứng lộ trình tuân thủ theo Thông tư 14 của NHNN. Quan trọng hơn, việc xử lý thành công lô cổ phần này có thể đánh dấu việc hoàn tất quá trình tái cơ cấu của STB, xóa bỏ áp lực tồn đọng kéo dài trên bảng cân đối và hỗ trợ quá trình tái định giá trong trung hạn.

Cũng tại kế hoạch đề ra trong tài liệu họp cổ đông, Sacombank lên kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận khiêm tốn 6% so với cùng kỳ, phản ánh quan điểm hoạt động thận trọng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng của ngân hàng, cùng với việc chất lượng một số khoản vay lớn tiếp tục suy giảm, qua đó làm gia tăng áp lực trích lập dự phòng và ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng trong năm 2026.

Tuy nhiên, Chứng khoán VNDirect cho rằng việc tăng trích lập dự phòng sẽ hỗ trợ làm sạch bảng cân đối và tạo nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng bền vững hơn.

