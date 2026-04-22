ĐHĐCĐ SHB: Gần 3.000 cổ đông tham dự, lộ diện bộ nhận diện thương hiệu mới

Hôm nay (22/4), Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HoSE: SHB) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Mở đầu đại hội, Chủ tịch HĐQT SHB Đỗ Quang Hiển chia sẻ: "Khi đặt chân tới hội nghị ngày hôm nay, tôi cảm nhận được một không khí vô cùng đông vui, đầy phấn khởi và vị thế. Điều này trước hết thể hiện tâm thế bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, cũng là kỷ nguyên bứt phá của SHB với lực lượng cổ đông tham dự trực tiếp lên đến gần 3.000 người".

Chủ tịch HĐQT SHB Đỗ Quang Hiển.

Theo ông Hiển, đây là một con số quy mô, đánh dấu sự tin tưởng và đồng hành gắn kết của quý vị đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành. "Thay mặt Ngân hàng, tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị đại biểu, quý cổ đông đã quan tâm, đồng hành trong suốt chặng đường hơn 30 năm qua", ông Hiển bày tỏ và tin tưởng rằng, với sự ủng hộ của quý cổ đông cùng sự quyết tâm của Hội đồng quản trị và toàn thể cán bộ nhân viên, chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết mới năm 2026.

Với lộ trình chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 và xa hơn là đến năm 2045, SHB quyết tâm đạt được mục tiêu trở thành ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam và vươn tầm khu vực.

SHB thay đổi nhận diện thương hiệu

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của Đại hội là phần giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu mới của SHB do Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Đỗ Quang Vinh trình bày trước Đại hội đồng cổ đông.

Theo Phó Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Vinh, bộ nhận diện thương hiệu mới của SHB được lấy cảm hứng từ dáng hình đất nước chữ S,và triết lý như “trời tròn đất vuông”, thể hiện tinh thần kết nối với bản sắc dân tộc và khát vọng đồng hành cùng sự phát triển của quốc gia.

Trên nền tảng đó, ngôn ngữ thiết kế mới được phát triển theo hướng linh hoạt, hiện đại, giàu tính công nghệ, phản ánh tinh thần đổi mới, chuyển đổi số và tư duy hội nhập của một ngân hàng đang bước vào giai đoạn phát triển mới.

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Đỗ Quang Vinh giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu mới.

Ông Vinh nhấn mạnh, việc SHB công bố thay đổi nhận diện thương hiệu ngay tại sự kiện ĐHĐCĐ không chỉ là thay đổi về hình ảnh, mà còn mang ý nghĩa của một cột mốc chuyển mình chiến lược. Đây là dấu ấn cho hành trình chuyển đổi, kế thừa và tiếp nối, nơi những giá trị truyền thống được giữ gìn, đồng thời được làm mới bằng tư duy hiện đại, để SHB tự tin tiến bước vào kỷ nguyên mới cùng đất nước, chinh phục những thành công mới trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Thông qua bộ nhận diện mới, lãnh đạo SHB cho biết, nhà băng này muốn tái khẳng định vị thế của mình trong giai đoạn mới: Future Bank trong kỷ nguyên mới của đất nước – một Ngân hàng tầm vóc Quốc gia thế hệ mới, mang khát vọng cống hiến cho quốc gia; ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo không ngừng và vươn tầm trở thành định chế tài chính hàng đầu khu vực và thế giới.

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Đỗ Quang Vinh cũng tiếp tục tái khẳng định định hướng xuyên suốt của SHB là kiên định chiến lược hợp tác, đồng hành cùng các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp lớn, đầu tàu của nền kinh tế. Trên cơ sở đó, SHB định vị là một trong những ngân hàng hàng đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm, dịch vụ và các giải pháp tài chính hiện đại cho các đối tác chiến lược, đối tác lớn có hệ sinh thái, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị và khách hàng cá nhân rộng lớn, bám sát một trong 4 trụ cột quan trọng lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm.

Trình kế hoạch trả cổ tức 16%, lên 2 kịch bản kinh doanh năm 2026

Tại đại hội lần này, SHB trình cổ đông hai kịch bản kinh doanh cho năm 2026. Cụ thể, với kịch bản tăng trưởng tín dụng tối đa 10,2% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 17.665 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2025; tổng tài sản tăng 9% lên 974.773 tỷ đồng.

Ở kịch bản tích cực hơn, với tăng trưởng tín dụng tối đa 16%, lợi nhuận trước thuế có thể đạt 19.165 tỷ đồng, tăng 28%; tổng tài sản 1.028.381 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 15%.

SHB đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 2% trong cả hai kịch bản.

Toàn cảnh đại hội.

Ngân hàng cũng trình cổ đông phương án chia cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 16%, gồm 6% bằng tiền mặt (600 đồng/cổ phiếu, tương ứng khoảng 3.206 tỷ đồng) và 10% bằng cổ phiếu (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu nhận thêm 1 cổ phiếu). Sau phát hành, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 53.437 tỷ đồng lên 58.786 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, SHB trình cổ đông chấp thuận chủ trương thành lập ngân hàng thương mại TNHH một thành viên trực thuộc tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC), nhằm mở rộng hoạt động tài chính quốc tế, tận dụng cơ chế ưu đãi về thuế, khung pháp lý linh hoạt và các điều kiện đặc thù để tối ưu hiệu quả kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và củng cố vị thế.

Cũng chia sẻ tại đại hội, Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Hiển cho biết, ban lãnh đạo ngân hàng rất mong muốn tăng vốn, đưa ngân hàng tiếp tục dẫn đầu trong nước lẫn khu vực. Tuy nhiên, khi tăng vốn phải đảm bảo được các chỉ số tài chính theo chuẩn quốc tế, thứ hai là cũng phải nghĩ đến lợi ích của cổ đông nhỏ lẻ. "Chúng tôi cũng đang rất trăn trở với kế hoạch tăng vốn, nhưng phải thận trọng", ông Hiển nói.

Khép lại năm 2025, lợi nhuận trước thuế của SHB đạt 15.021 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2024 và vượt 4% kế hoạch. Trong đó, thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng trưởng mạnh 154%, đạt khoảng 3.205 tỷ đồng.

Tỷ lệ chi phí hoạt động/tổng thu nhập hoạt động (CIR) ở mức 22,1%, thuộc nhóm thấp nhất toàn ngành. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 12,59% theo tiêu chuẩn Basel II; tỷ lệ rủi ro thanh khoản đáp ứng chuẩn Basel III, hoàn thành mục tiêu kiểm soát nợ xấu dưới 2%.

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản SHB đạt 892.009 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm, hoàn thành 107% kế hoạch. Dư nợ cấp tín dụng đạt 619.538 tỷ đồng, tăng 16%, phù hợp với hạn mức tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Quy mô huy động vốn thị trường 1 đạt 642.543 tỷ đồng, tăng 18%, trong đó tiền gửi tiết kiệm dân cư chiếm 68%.