Ngày 24/2, UBND huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cho biết, lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng Tiên Phước (10/3/1975 - 10/3/2025) sẽ được tổ chức vào ngày 10/3.

50 năm bản hùng ca cách mạng Xứ Tiên

Ông Trầm Quế Hương - Chủ tịch UBND Tiên Phước cho biết: “Tiên Phước là huyện có quá trình hình thành và phát triển lâu đời của tỉnh Quảng Nam. Là quê hương của các chí sĩ yêu nước nổi tiếng như, Huỳnh Thúc Kháng, Lê Vĩnh Khanh, Lê Vĩnh Huy, Lê Cơ, Trần Huỳnh…Tiên Phước có truyền thống yêu nước, khoa bảng và Anh hùng, là “mảnh đất thánh” của cách mạng khu V; nơi đứng chân của Tỉnh ủy Quảng Nam và các cơ quan Tỉnh ủy trong những năm kháng chiến.

Phát huy truyền thống hào hùng, kế thừa những kinh nghiệm quí, sau ngày quê hương hoàn toàn giải phóng, Đảng bộ huyện qua các thời kỳ đã tiếp tục đoàn kết nhất trí, lãnh đạo nhân dân nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, xây dựng quê hương Tiên Phước không ngừng phát triển toàn diện…”.

Ông Trầm Quế Hương nói thêm, lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng Tiên Phước là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng nhằm tri ân những đóng góp của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân đã hy sinh xương máu để giải phóng quê hương; cũng vừa là dịp để báo công sau 50 năm xây dựng, các thế hệ nối tiếp nhau đồng cam cộng khổ, làm nên một miền quê đáng sống và rất đỗi tự hào.

Vùng đất “hai không”, “ba thiếu”, qua 50 năm Tiên Phước ở Quảng Nam chuyển mình đi lên. Ảnh: T.H

Đồng thời, giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, lòng tự hào và tự tôn dân tộc nhất là thế hệ trẻ. Điểm nhấn của lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Bản hùng ca cách mạng Xứ Tiên”.

Bí thư Huyện ủy Tiên Phước Phạm Văn Đốc trong một lần tặng quà cho Bà Mẹ Việt Nam anh hùng ở địa phương. Ảnh: N.H

Ông Phạm Văn Đốc - Bí thư Huyện ủy Tiên Phước cho biết, cách đây 50 năm, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Khu ủy Khu V và Tỉnh ủy Quảng Nam, cùng với tiếng súng của quân giải phóng tấn công Buôn - Ma Thuột, mở màn chiến dịch giải phóng Tây Nguyên, các đơn vị bộ đội chủ lực Quân khu V, các lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Tiên Phước đã đồng loạt tập kích vào các cứ điểm, cơ quan đầu não của địch, mở màn Chiến dịch Tiên Phước - Phước Lâm giải phóng hoàn toàn huyện Tiên Phước.

Tiên Phước từ vùng đất “hai không”, “ba thiếu” chuyển mình đi lên

Bí thư Huyện ủy Tiên Phước Phạm Văn Đốc nhấn mạnh, điều đáng mừng nhất là, từ chỗ một vùng đất “hai không”, “ba thiếu”, Tiên Phước đã nỗ lực vượt khó, nhiều năm miệt mài, kiên trì, kiên định xây dựng Tiên Phước đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới và mục tiêu vẻ vang đã đạt được. Trong ảnh là Cụm công nghiệp Tài Đa mọc lên giải quyết nhiều lao động tại địa phương. Ảnh: CTV

“50 năm sau ngày quê hương hoàn toàn giải phóng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, Tiên Phước vốn là vùng đất xa xôi, cách trở; từ một vùng quê thiếu thốn trăm bề, với những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua nổi sau những ngày đầu mới giải phóng quê hương, đến nay đã trở thành một vùng nông thôn phát triển năng động.

Từ chỗ ngăn sông cách núi, đường sá trơn trợt, lầy lội, cơ sở vật chất thiếu thốn; đến nay, mạng lưới giao thông được xây dựng, nâng cấp, đồng bộ, kết nối thông suốt giữa đường tỉnh, đường huyện, xã, liên thôn, mở ra những điều kiện vô cùng thuận lợi cho phát triển.

Đặc biệt, nhất là với sự quan tâm rất lớn của Trung ương và tỉnh, hai tuyến huyết mạch Quốc lộ 40B và đường Liên kết vùng đã và đang được triển khai, sẽ là hai đường băng tuyệt vời để Tiên Phước cất cánh.

Các công trình có ý nghĩa dân sinh quan trọng như hồ chứa nước Suối Thỏ (Tiên Phong), Hồ Hố Khế (Tiên Lãnh), đập Mò Ó (Tiên Lập) được thu hút đầu tư, có công suất tưới hàng ngàn hécta đất ruộng và đất vườn, mở ra những điều kiện thuận lợi nhất để phát triển kinh tế vườn và nông nghiệp huyện nhà.

Với những quyết sách đúng và kế thừa trong nhiều năm, chúng ta đã xây dựng và phát triển huyện thành một vùng cây trái trọng điểm có giá trị kinh tế cao, tương lai sẽ tạo thu nhập lớn và ổn định cho người dân, tạo sự phát triển bền vững về nông nghiệp gắn với phát triển du lịch.

Chúng ta đã xóa được đói, giảm nghèo nhanh, bền vững, người dân đã vươn lên làm giàu”, Bí thư Huyện ủy Tiên Phước Phạm Văn Đốc chia sẻ.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng trong một lần thăm hỏi người dân ở xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước. Ảnh: T.H

Cũng theo Bí thư Huyện ủy Tiên Phước Phạm Văn Đốc, điều đáng mừng nhất là, từ chỗ một vùng đất “hai không”, “ba thiếu”, Tiên Phước đã nỗ lực vượt khó, nhiều năm miệt mài, kiên trì, kiên định xây dựng Tiên Phước đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới và mục tiêu vẻ vang đã đạt được.

“Nhiệm vụ của hệ thống chính trị huyện nhà là tiếp tục đề ra các quyết sách đúng và chiến lược, tầm nhìn rộng và bao quát, xây dựng huyện Tiên Phước thành huyện NTM nâng cao, kiểu mẫu, làm cho mỗi người dân đều có cuộc sống no ấm và sung túc.

Đưa huyện Tiên Phước ngày càng đẹp giàu, xứng đáng với truyền thống hào hùng, với sự hy sinh, khát vọng của các thế hệ đảng viên và nhân dân huyện nhà, góp phần vào sự phát triển chung của cả tỉnh”, ông Phạm Văn Đốc nhấn mạnh.

Xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước đã đạt chuẩn NTM nâng cao. Ảnh: T.H

Lãnh đạo UBND huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cho biết: “Nhìn chung năm 2024, UBND huyện đã tăng cường chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện đảm bảo các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch trọng điểm của UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện trên tất cả các lĩnh vực.

Năm 2024 giá trị sản xuất CN-XD ước đạt 2.598 tỷ đồng, tăng 20,28% so với năm 2023 và vượt 0,28% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện đề ra năm 2024; giá trị TM-DV ước đạt 4.315 tỷ đồng, tăng 16,53% so với năm 2023 và vượt 0,53% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện đề ra năm 2024.

Tiên Phước đã thay da, đổi thịt sau 50 năm ngày giải phóng. Tiên Phước cũng được xem là huyện có vựa trái cây lớn nhất tỉnh Quảng Nam. Ảnh: T.H

Trong năm, huyện hỗ trợ 279 vườn và một trang trại với kinh phí giải ngân 9,8 tỷ đồng theo Nghị quyết số 35 của HĐND tỉnh. Đến nay, toàn huyện có hơn 5.000ha vườn được cải tạo, đầu tư, thâm canh nâng cao hiệu quả kinh tế; hơn 500 vườn đạt tiêu chí xanh - sạch - đẹp hiệu quả.

Đối với xây dựng NTM, huyện Tiên Phước cơ bản hoàn thành 9/9 tiêu chí nông thôn mới cấp huyện và đã trình hồ sơ đề nghị UBND tỉnh thẩm định.

Trong năm 2024, toàn huyện giảm được 67 hộ nghèo, 26 hộ cận nghèo; tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 3,06%, hộ cận nghèo còn 1,63%. Huyện hỗ trợ xây dựng 53 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo theo Nghị quyết số 13 của HĐND tỉnh với kinh phí 1,89 tỷ đồng.