Xây dựng Hòa Bình trúng thầu dự án mới trị giá hơn 2.670 tỷ đồng

Chỉ tính riêng trong tháng 3 và tháng 4 đầu năm 2021, tổng giá trị trúng thầu các dự án của Xây dựng Hòa Bình đạt 7.070 tỷ đồng.

Theo tin từ CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC), HBC vừa nhận được thư giao thầu thi công dự án Khu phức hợp Sóng Việt – The Opera Residence có tổng giá trị hơn 2.670 tỷ đồng.

Đây là dự án do CTCP Quốc Lộc Phát (thuộc Sơn Kim Group) làm chủ đầu tư, tọa lạc tại khu chức năng số 1, khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh. Khu phức hợp Sóng Việt – The Opera Residence có quy mô gồm 3 tầng hầm, 5 tầng khối đế và 2 tòa tháp cao 20 tầng. Hòa Bình là tổng thầu thi công toàn bộ dự án, thời gian thi công trong 682 ngày.

Cũng trong ngày 5/5/2021, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình khởi công xây dựng dự án Aqua Riverside City tại Biên Hòa, Đồng Nai. Tại dự án này, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình là nhà thầu chính thi công xây dựng, hoàn thiện thô và ống chờ MEP của 309 căn gồm nhà phố liền kề, biệt thự song lập, biệt thự sân vườn, shophouse.

Đặc biệt, tháng 4 đánh dấu sự kiện Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình có mặt tại tỉnh thành thứ 48/63 khi khởi công xây dựng dự án Khu đô thị sinh thái văn hóa cà phê Suối Xanh của CTCP Đầu tư Trung Nguyên tại TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Trong khi đó các dự án đang triển khai cũng được Hòa Bình đẩy nhanh công tác thi công đảm bảo an toàn, chất lượng và đóng nắp hầm, cất nóc vượt tiến độ, cụ thể: cất nóc toàn bộ 5 tòa tháp của phân khu 2 thuộc Khu Origami dự án Vinhomes Grand Park tại TP.HCM do Vingroup làm chủ đầu tư; cất nóc 74 căn shophouse công trình Marina Shophouse Hạ Long tại Quảng Ninh của Tập đoàn Sungroup; cất nóc dự án Nhà xưởng sản xuất của công ty TNHH Want Want tại Tiền Giang, dự án được xem là nhà xưởng có qui mô lớn nhất Đông Nam Á của Want Want với diện tích 7,5ha.



Cùng với đó, 2 dự án khách sạn là Wink Trần Hưng Đạo tại Đà Nẵng và Wyndham Dragon Do Son Resort tại Hải Phòng đã hoàn thành xong phần hầm.