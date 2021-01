Dự án thu phí tự động không dừng cả giai đoạn 1 và giai đoạn 2 đã được Bộ GTVT vận hành với tổng số trạm thu phí ETC trên cả nước là hơn 100 trạm. Quá trình vận hành có phát sinh lỗi, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị liên quan khắc phục các tồn tại.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Công ty TNHH Thu phí tự động VETC và Công ty CP Giao thông số Việt Nam hoàn thiện hệ thống thu phí điện tử không dừng.

Trạm thu phí đã lắp đặt làn thu phí tự động không dừng.

Đối với những tồn tại còn đang xảy ra, để khắc phục đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ, hiệu quả, kết nối liên thông đáp ứng nhu cầu xã hội, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Công ty TNHH Thu phí tự động VETC, Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam căn cứ hợp đồng dự án, phương án đầu tư được chấp thuận và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại (Quyết định số 19/2020/ QĐ-TTg về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng) khẩn trương rà soát, lắp đặt hoàn thiện hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các cửa thu phí còn lại đảm bảo đồng bộ, phát huy hiệu quả của hệ thống.

Cùng với đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam giám sát, đôn đốc các nhà cung cấp dịch vụ thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Trước đó, trong những ngày đầu các trạm thu phí BOT triển khai thu phí tự động không dừng giai đoạn 2 do Công ty cổ phần giao thông số VN (VDTC) cung cấp ứng dụng xuất hiện một vài lỗi nhỏ khiến tài xế phải nộp tiền 2 lần khi đi qua trạm.

Còn lại, hầu hết các trạm thu phí triển khai thu phí tự động không dừng đã vận hành tốt, cơ bản không xảy ra lỗi kỹ thuật, dịch vụ đáp ứng được nhu cầu hoạt động của các trạm thu phí.

Về việc tài xế phải trả phí 2 lần, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu Công ty cổ phần giao thông số VN (VDTC) tra soát, xác minh các trường hợp này và phối hợp với VETC hoàn lại tiền cho các chủ phương tiện nộp tiền hai lần.

Các lỗi được xác định là do một số chủ xe dán thẻ của Công ty thu phí tự động VETC nhưng khi đi qua trạm của Công ty cổ phần giao thông số VN (VDTC) nghĩ trạm này chưa triển khai thu phí không dừng nên vẫn trả thêm tiền mặt.

Do hệ thống của hai nhà cung cấp dịch vụ đã kết nối liên thông nên trừ tiền trong tài khoản ETC của chủ phương tiện. Ngoài ra, do một số nhân viên của VDTC không biết việc này nên vẫn thu tiền mặt, dẫn đến chủ phương tiện bị thu tiền hai lần.