Xếp dỡ Hải An (HAH) lên kế hoạch doanh thu năm 2024 tăng 32%

Mới đây, CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HoSE: HAH) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 27/2/2024.

Theo Nghị quyết, HĐQT Xếp dỡ Hải An phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với tổng sản lượng mục tiêu đạt 1,4 triệu TEU, tăng 30,2% so với năm 2023. Trong đó, khai thác cảng là 460.000 TEU, khai thác tàu là 702.000 TEU, sản lượng Depot là 238.000 TEU, lần lượt tăng 7,7%, 60,4% và 112,8% so với năm 2023.



Kế hoạch kinh doanh năm 2024 được HĐQT phê duyệt.

Với kế hoạch trên, Xếp dỡ Hải An dự kiến tổng doanh thu năm 2024 đạt 3.502,6 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 344,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 31,8% và giảm 11,5% so với năm trước.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 trong khoảng thời gian từ giữa tháng 4/2024 đến đầu tháng 5/2024. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 là ngày 20/3/2024.

Tại báo cáo thường niên mới nhất, Xếp dỡ Hải An cho biết, trong năm 2024, doanh nghiệp này tiếp tục phấn đấu tăng thị phần vận tải container và phạm vi hoạt động trên tuyến nội địa bằng việc tăng số chuyến và các cảng ghé mới, cùng với Liên doanh ZIM-HAIAN phát triển các tuyến Nội Á (Đông Nam Á, Đông Bắc Á và Trung Đông), khai thác đội tàu thông qua việc áp dụng linh hoạt tỉ lệ tàu được doanh nghiệp tự khai thác và cho thuê định hạn, tiết kiệm chi phí để đảm bảo cho đội tàu hoạt động có lãi.

Bên cạnh đó, với việc vừa tiếp nhận tàu HAIAN ALFA vào tháng 12/2023 và tiếp tục nhận thêm 3 tàu đóng mới trong năm 2024, Xếp dỡ Hải An sẽ nâng cao năng lực vận tải của công ty cũng như tìm kiếm các đối tác phù hợp (các hãng tàu nước ngoài) để hợp tác khai thác chung, trao đổi chỗ trên các tuyến nội Á nhằm từng bước mở rộng khai thác các tuyến nội Á.

Trong năm 2023, Xếp dỡ Hải An ghi nhận tổng sản lượng đạt gần 1,1 triệu TEU, đạt 99% so với kế hoạch đề ra. Kết quả, Xếp dỡ Hải An ghi nhận tổng doanh thu đạt 2.657 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 384,9 tỷ đồng, lần lượt đạt 100% và 96,2% kế hoạch năm đề ra.

Kết phiên chiều 29/2, cổ phiếu HAH giảm gần 2% xuống 41.950 đồng/cổ phiếu.