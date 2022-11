Xi măng Bỉm Sơn (BCC): Báo lỗ gấp 4 lần so với cùng kỳ

Trong 9 tháng đầu năm, Xi măng Bỉm Sơn ghi nhận đạt gần 3.299 tỷ đồng cho doanh thu thuần, tăng nhẹ 5,5% so với 9 tháng đầu năm trước. Lợi nhuận sau thuế đi ngang so với cùng kỳ. Tính riêng quý III, BCC báo âm kỷ lục nhưng 9 tháng vẫn hoàn thành được 55% kế hoạch năm do các quý trước tăng trưởng mạnh mẽ

Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (HNX: BCC) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022. Trong kỳ, Xi măng Bỉm Sơn báo lỗ tới hơn 37,5 tỷ đồng (gấp hơn 4 lần cùng kỳ năm trước) do chi phí và giá vốn lớn hơn mức tăng của doanh thu bán hàng. Xi măng Bỉm Sơn báo lãi ròng trong quý lỗ "kỷ lục" Cụ thể, trong quý III, Xi măng Bỉm Sơn ghi nhận doanh thu thần đạt hơn 982 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp giảm 43,1% còn 41,3 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 7,2 triệu đồng. Giá vốn bán hàng tăng 16,7% (tương ứng tăng 134 tỷ đồng); Chi phí bán hàng tăng 20,2% (tăng 7,02 tỷ đồng); Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 20,3% (tăng 6,22 tỷ đồng); Chi phí tài chính giảm 19,8% (tương ứng giảm 2,17 tỷ đồng). Trừ hết tất cả các chi phí, Xi măng Bỉm Sơn ghi nhận Lợi nhuận sau thuế lỗ tới hơn 37,5 tỷ đồng (tương ứng lỗ tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước- quý 3/2021 lỗ hơn 8 tỷ đồng). Biên lợi nhuận gộp giảm từ 8% xuống còn 4%. Xi măng Bỉm Sơn cho biết: Công ty ghi nhận lãi âm kỷ lục trong quý này như vậy là vì mức tăng của giá vốn bán hàng và các chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp lớn hơn mức tăng doanh thu bán hàng và mức giảm chi phí tài chính, chi phí khác. Báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2022 của Xi măng Bỉm Sơn Xi măng Bỉm Sơn hoàn thành 55% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng đầu năm Lợi nhuận sau thuế dự kiến và thực hiện từ 2019 đến nay Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Xi măng Bỉm Sơn ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 3.299 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,6%, Lợi nhuận sau thuế đi ngang so với 9 tháng đầu năm trước. Trong ĐHĐCĐ 2022, Xi măng Bỉm Sơn thông qua kế hoạch kinh doanh với các chỉ tiêu: Doanh thu dự kiến đạt 4.719 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 160 tỷ đồng. So sánh kết quả kinh doanh với chỉ tiêu này, Xi măng Bỉm Sơn đã hoàn thành tới 70% kế hoạch doanh thu và 55% kế hoạch lợi nhuận năm. Tại ngày 30/0/2022, Tổng tài sản của Xi măng Bỉm Sơn đạt gần 4.362 tỷ đồng tăng 11% so với hồi đầu năm, trong đó: tài sản ngắn hạn đạt 1.067 tỷ và tài sản dài hạn đạt 3.294 tỷ đồng. Nợ phải trả ghi nhận đạt 2.213 tỷ đồng, tăng 22,5%. Tại phiên giao dịch sáng ngày 02/11, giá cổ phiếu BCC giảm 1,28% (tương ứng giảm 100 đồng) so với giao dịch liền kề. Hiện đang ở giá 7.700 đồng/ cổ phiếu.

