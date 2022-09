Xi Măng Hà Tiên (HT1) chốt ngày trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 6%

Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên (Xi Măng Hà Tiên, HoSE: HT1) vừa thông báo ngày chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 6%.

Ngày 26/9, Xi Măng Hà Tiên 1 sẽ chốt quyền trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 6% (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán là ngày 26/10.

Với hơn 381,58 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Xi măng Vicem Hà Tiên sẽ chi gần 230 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông đợt này.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2022, HT1 đạt gần 4.343 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 9% so cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, biên lãi gộp thu hẹp từ 17% xuống còn 11%, do giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu.

Theo giải trình của Công ty, biên lãi gộp giảm mạnh do ảnh hưởng của xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine cùng với các biện pháp cấm vận của phương Tây tác động lớn đến kinh tế thế giới làm khủng hoảng năng lượng toàn cầu (cụ thể là than, dầu, khí đốt…) đã làm chi phí than tăng mạnh. Theo đó, giá nguyên liệu chính cho sản xuất xi măng như than, dầu, thạch cao,... tăng giá mạnh trong 6 tháng đầu năm 2022.

Thêm vào đó, doanh thu tài chính lao dốc 94%, cộng thêm chi phí vận hành tăng cao nên lợi nhuận ròng của HT1 giảm hơn phân nửa so với cùng kỳ, còn hơn 167 tỷ đồng.

Năm 2022, HT1 lên kế hoạch kinh doanh với gần 7.862 tỷ đồng tổng doanh thu và gần 502 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 11% và 9% so với năm 2021. So với kế hoạch này, Công ty đã thực hiện được 42% mục tiêu lợi nhuận cả năm sau 6 tháng

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 12/9, cổ phiếu HT1 đứng tại giá tham chiếu 15.500 đồng/cp.