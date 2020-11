Xuất khẩu cá ngừ tiếp tục khởi sắc

Bước vào quý IV/2020, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang một số thị trường chính đã chuyển biến tích cực. Nhờ đó, xuất khẩu cá ngừ trong tháng 10/2020 đã khởi sắc so với cùng kỳ năm 2019.

Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, giá trị xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam trong tháng 10/2020 đạt gần 65,5 triệu USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 10 tháng, giá trị xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang các nước đạt gần 543 triệu USD, giảm 11% so với 10 tháng đầu 2019.



Mỹ

10 tháng đầu năm 2020, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu cá ngừ lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam với giá trị đạt 235,5 triệu USD, chiếm hơn 43% tổng giá trị xuất khẩu. Giá trị xuất khẩu sang thị trường này vẫn tiếp tục phục hồi và ổn định trở lại sau 5 tháng sụt giảm liên tục do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đánh giá tốc độ tăng trưởng vẫn còn ở mức thấp nên chưa thể bù đắp lại lượng sụt giảm từ đầu năm.



Hiện tại, nền kinh tế Mỹ đã mở cửa trở lại, tuy nhiên dự kiến nhu cầu tiêu thụ cá ngừ chế biến và đóng hộp vẫn sẽ tiếp tục tăng. Nên nhiều khả năng xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Mỹ sẽ tiếp tục phục hồi trong những tháng tới.

EU

Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh Châu Âu và Việt Nam (EVFTA) tiếp tục tác động tích cực tới xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam. Các ưu đãi thuế quan mà hiệp định này mang lại đã tăng khả năng cạnh tranh của các sản phẩm cá ngừ của Việt Nam, nhờ đó xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam trong tháng 10 tiếp tục tăng trưởng tốt, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2019. Tính tổng 10 tháng đầu 2020, giá trị xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang EU đạt hơn 115 triệu USD, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, xuất khẩu sang các thị trường chính trong khối EU là Italy, Đức và Tây Ban Nha đều tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm 2019 lần lượt là 60%, 20% và 41%.



VASEP dự báo, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang EU trong 2 tháng cuối năm sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt vì các nhà NK đang muốn đi trước đón đầu chuẩn bị cho các lô hàng NK vào đầu năm 2021 để được hưởng hạn ngạch ưu đãi thuế quan theo EVFTA.

ASEAN và Nhật Bản

Xuất khẩu sang ASEAN vẫn tiếp tục sụt giảm trong tháng 10. Tính đến hết tháng 10/2020, tổng giá trị xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang ASEAN đạt gần 33,5 triệu USD, giảm 22%. Trong đó, giá trị xuất khẩu sang thị trường nhập khẩu lớn nhất trong khu vực là Thái Lan giảm 23% so với cùng kỳ năm 2019. Cho tới nay, hậu Covid-19, tình hình xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang ASEAN vẫn không ổn định.

Trong khi đó, xuất khẩu sang Nhật Bản cũng tiếp tục tăng trưởng trong tháng 10. Giá trị xuất khẩu sang thị trường này trong tháng 10 đạt gần 2,9 triệu USD, tăng 29,3% so với cùng kỳ năm 2019. Điều này đã bù đắp được phần nào lượng sụt giảm giá trị xuất khẩu trong những tháng trước đó. Và nhờ sự tăng trưởng này, Nhật Bản đã vượt qua Israel trở thành thị trường nhập khẩu cá ngừ lớn thứ 4 của Việt Nam.

Dự kiến, xu hướng tích cực của các thị trường sẽ còn tiếp tục trong hai tháng cuối năm do các nước đang bước vào dịp lễ lớn cuối năm, nhu cầu tiêu thụ sẽ tăng cao hơn.