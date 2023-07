Xuất khẩu cá tra vẫn gặp khó, dự báo lãi của "ông lớn" Nam Việt giảm 31% xuống 465 tỷ đồng

Trong năm 2023, SSI Research ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận ròng Nam Việt lần lượt là 4,9 nghìn tỷ đồng, tăng 1% và 465 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ.

Xuất khẩu cá tra tiếp tục suy yếu ở hầu hết các thị trường

Năm 2023, CTCP Nam Việt (Navico, ANV) đặt kế hoạch doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế lần lượt được đặt ở mức 5,2 nghìn tỷ đồng (+6% so với cùng kỳ - svck) và 300 tỷ đồng (-61% svck). Kế hoạch LNTT của công ty điều chỉnh giảm so với kế hoạch sơ bộ được công ty đặt ra trước đó vào tháng 4/2023 là 500 tỷ đồng (-35% svck), điều này cho thấy thời gian xuất khẩu thủy sản phục hồi có thể kéo dài lâu hơn dự kiến.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, ĐHCĐ đã thông qua phương án chi trả cổ tức tiền mặt 1.000 đồng/cp. Trong năm 2023, công ty cũng dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 1.000 đồng/cp. ĐHCĐ cũng ủy quyền cho ban lãnh đạo phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn lợi nhuận giữ lại với tỷ lệ phát hành là 100%, sẽ làm tăng vốn điều lệ lên 2,67 nghìn tỷ đồng (từ mức 1,33 nghìn tỷ đồng vào thời điểm cuối quý I/2023).

Dự phóng kết quả kinh doanh ANV

Với mảng cá tra, Ban lãnh đạo ANV cho rằng xuất khẩu sẽ tiếp tục suy yếu ở hầu hết các thị trường và chưa có dấu hiệu phục hồi lợi nhuận rõ ràng. Công ty dự kiến sản lượng tiêu thụ trong quý III/2023 sẽ đi ngang so với cùng kỳ, tuy nhiêu giá bán và tỷ suất lợi nhuận gộp thấp hơn so với cùng kỳ.

ANV cũng kỳ vọng khả năng xuất khẩu sẽ phục hồi vào khoảng cuối quý IV/2023 hoặc đầu năm 2024. Giá nguyên liệu đầu vào sẽ giảm từ quý III/2023, theo đó tỷ suất lợi nhuận sẽ có cải thiện tích cực từ quý III/2023. Theo ANV, giá cá nguyên liệu giảm từ mức 29.000-30.000 đồng/kg trong năm 2022 xuống 26.000-27.000 đồng/kg trong năm 2023. Chi phí vận chuyển giảm 75% trong quý II/2023 từ mức đỉnh trong năm 2022. Do đó, biên chi phí bán hàng của ANV sẽ giảm trong năm 2023.

Trong quý I/2023, ANV đạt doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt là 1,2 nghìn tỷ đồng (-5% svck) và 92 tỷ đồng (-55% svck). Nguyên nhân chính khiến lợi nhuận giảm đến từ mức giá bán cá tra thấp.

SSI Research ước tính giá bán bình quân đạt 2,2 USD/kg (-5% so với quý trước, -5% svck) trong quý I/2023, đây là quý giảm thứ ba liên tiếp. Sản lượng tiêu thụ đi ngang so với cùng kỳ, nhờ thị trường Trung Quốc đã bù đắp sự suy yếu từ các thị trường khác.

SSI Research ước tính giá cá nguyên liệu cũng tăng 6% svck. Theo đó, tỷ suất lợi nhuận gộp là 17,6% trong quý I/2023, giảm từ 29,4% trong quý I/2022. Tuy nhiên, chi phí vận chuyển đã giảm 75% so với mức đỉnh, theo đó biên chi phí bán hàng giảm từ 8% trong quý I/2022 xuống còn 4,7% trong quý I/2023.

Dự phóng lợi nhuận của Nam Việt đạt 465 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ

Theo VASEP, kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam trong nửa đầu năm 2023 đạt 885 triệu USD (-38% svck). Trong nửa đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ đạt 137 triệu USD (-58% svck). Trung Quốc vẫn phải đối mặt với nhu cầu yếu do kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 266 triệu USD (-30% svck). Dù đã có tín hiệu cho thấy kim ngạch xuất khẩu đã có sự cải thiện trong quý II/2023, nhưng giá cá tra xuất khẩu sang các thị trường vẫn đi ngang. Trong tháng 6/2023, giá bán trung bình của thị trường Mỹ và Trung Quốc lần lượt đạt 3,5 USD/kg (-21% svck, -4% so với tháng trước) và 2,2 USD/kg (-13% svck, -5% so với tháng trước).

Theo ANV, khó khăn có thể còn kéo dài với xuất khẩu cá tra đến hết quý III/2023. ANV chiếm 6,7% tổng xuất khẩu cá tra của Mỹ trong 5 tháng đầu năm 2023 với giá bán trung bình là 3,2 USD/kg (thấp hơn VHC là 3,6 USD/kg).

SSI Research ước tính trong năm 2023, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Mỹ sẽ chiếm khoảng 9% doanh thu của ANV, tăng từ mức 1% trong năm 2022. Sau khi thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại, sản lượng tiêu thụ vẫn chậm và tiếp tục giảm sau khi đơn đặt hàng hàng đạt đỉnh so với tháng trước và so với cùng kỳ trong tháng 2/2023. Do đó, SSI Research hạ dự báo tăng trưởng sản lượng tại thị trường Trung Quốc từ 40% svck xuống 10% svck cho năm 2023.

SSI Research cũng hạ ước tính giá bán trung bình của thị trường Trung Quốc từ 2,5 USD/kg xuống 2,2 USD/kg cho năm 2023. Tổng quan, SSI Research giả định sản lượng tiêu thụ sẽ tăng 10% svck và giá bán trung bình sẽ đạt 2,2 USD/kg (-9% svck) trong năm 2023.

Về chi phí sản xuất, SSI Research kỳ vọng giá cá nguyên liệu giảm 3% svck do giá thức ăn thủy sản giảm 4% svck và cá tra giống giảm 10% svck. SSI Research ước tính tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ đạt 20,1% trong năm 2023, so với 27,3% trong năm 2022.

Trong năm 2023, SSI Research ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận ròng ANV lần lượt là 4,9 nghìn tỷ đồng (+1% svck) và 465 tỷ đồng (-31% svck) do SSI Research kỳ vọng tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ cải thiện trong quý IV/2023 do chi phí sản xuất giảm. Trong năm 2024, SSI Research dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận ròng sẽ lần lượt đạt 5,3 nghìn tỷ đồng (+8% svck) và 611 tỷ đồng (+32% svck), do SSI Research kỳ vọng xuất khẩu sẽ bắt đầu phục hồi vào cuối quý IV/2023 hoặc đầu năm 2024.

SSI Research ước tính lợi nhuận của Navico trong quý II/2023 có thể tăng nhẹ so với quý I/2023 và lợi nhuận ròng có thể đã chạm đáy trong quý I/2023 về giá trị tuyệt đối. Do mức nền cao của năm 2022 (đặc biệt là trong quý II/2022), SSI Research cho rằng lợi nhuận ròng sẽ giảm đáng kể so với cùng kỳ trong quý II/2023. SSI Research khuyến nghị các nhà đầu tư theo dõi biến động của giá bình quân hoặc sản lượng tiêu thụ tại Mỹ hoặc Trung Quốc, vì các yếu tố này có thể ảnh hưởng đến các cổ phiếu ngành cá tra trong ngắn hạn.