Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đang giảm tốc đáng lo ngại

Trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 6/2022 của cả nước giảm

Ước tính của Tổng cục Hải quan, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 6/2022 của cả nước đạt 1,5 tỷ USD, giảm 4,9% so với tháng 6/2021. Trong đó, xuất khẩu sản phẩm gỗ trong tháng 6/2022 ước tính đạt 1,03 tỷ USD, giảm 18,1% so với tháng 6/2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 8,5 tỷ USD, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 6,14 tỷ USD, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Do tác động bởi tình hình dịch bệnh, chính sách “Zero Covid” tại Trung Quốc cũng như chi phí đầu vào tăng cao do tác động từ cuộc xung đột giữa Nga và Ucraina, khiến nhiều quốc gia đối mặt với tình trạng lạm phát tăng cao, nên người tiêu dùng phải thắt chặt chi tiêu, nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng không thiết yếu giảm, trong đó có mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ. Vì vậy, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong nửa đầu năm 2022 giảm tốc.

Nguồn: Tổng cục Hải quan-tháng 6/2022 ước tính.

Đồ nội thất bằng gỗ là mặt hàng xuất khẩu chính trong cơ cấu mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ 5 tháng đầu năm 2022, tuy nhiên trị giá xuất khẩu mặt hàng này giảm, do nhu cầu tiêu thụ trên thị trường toàn cầu đang có xu hướng chững lại.

Thương mại toàn cầu đang phục hồi chậm lại do tác động từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, cùng với tình hình dịch bệnh bùng phát và chính sách “Zero Covid” tại Trung Quốc.

Đáng chú ý, trong khi các mặt hàng xuất khẩu chính giảm nhẹ, thì xuất khẩu các mặt hàng như dăm gỗ; gỗ, ván và ván sàn; cửa gỗ; đồ gỗ mỹ nghệ lại tăng trưởng khả quan trong 5 tháng đầu năm 2022.

Các lệnh trừng phạt không làm xuất khẩu gỗ của Nga giảm, xuất khẩu gỗ của Trung Quốc giảm

Dẫn nguồn Wood365.cn, tác động của các lệnh trừng phạt không làm thị trường gỗ xuất khẩu của Nga giảm. Trong 5 tháng đầu năm 2022, lượng gỗ xẻ xuất khẩu của Nga đạt 11,2 triệu m3 , tăng 10% so với cùng kỳ năm 2021, chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc và Uzbekistan. Trong 15 năm qua, Trung Quốc là khách hàng mua gỗ xẻ chính của Nga. Trong 5 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu gỗ của Nga sang Trung Quốc đạt 5,24 triệu m3 , tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2021; xuất khẩu sang Uzbekistan đạt 793,2 nghìn m3 , tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Với Trung Quốc, theo Cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong tháng 5/2022 trị giá xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Trung Quốc đạt 2,1 tỷ USD, giảm 1,7% so với tháng 5/2021. Trong 5 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ đạt 9,5 tỷ USD, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm 2021. Trung Quốc xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ nhiều nhất tới thị trường Hoa Kỳ trong 5 tháng đầu năm 2022, đạt 3,1 tỷ USD, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 32,6% tổng trị giá xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Trung Quốc. Tiếp theo là thị trường Úc đạt 633,5 triệu USD, tăng 7%; Nhật Bản đạt 609,9 triệu USD, tăng 2,1%; Anh đạt 566,7 triệu USD, giảm 15,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong cơ cấu mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ Trung Quốc xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm 2022, chỉ có mặt hàng đồ nội thất phòng ngủ (HS 940350) và mặt hàng đồ nội thất nhà bếp (HS 940340) có trị giá tăng, tuy nhiên tỷ trọng xuất khẩu 2 mặt hàng này chỉ chiếm 16% tổng trị giá xuất khẩu đồ nội thất nội thất bằng gỗ, mức tăng của 2 mặt hàng này không bù đắp được mức giảm từ các mặt hàng xuất khẩu chính là ghế khung gỗ đạt 3,89 tỷ USD, giảm 2,8%, chiếm 41,1%; tiếp theo là mặt hàng đồ nội thất phòng khách và phòng ăn đạt 3,6 tỷ USD, giảm 3%, chiếm 37,7%; mặt hàng đồ nội thất văn phòng chiếm tỷ trọng nhỏ và giảm mạnh trong 5 tháng đầu năm 2022, đạt 490,7 triệu USD, giảm 14,9% so với cùng kỳ năm 2021.