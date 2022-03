Thị trường lên 'cơn khát', giá trị xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam tăng rất mạnh.

Trong 2 tháng đầu năm 2022, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 2,6 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, trị giá xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 2 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 02/2022, mặc dù hoạt động xuất khẩu bị chững lại trong tuần nghỉ Tết Nguyên đán, nhưng trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ vẫn tăng, ước đạt 1,1 tỷ USD, tăng 17,2% so với tháng 02/2021.

Trong đó, xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 856 triệu USD, tăng 20,6% so với tháng 02/2021.

Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2022, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 2,6 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, trị giá xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 2 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Nguồn: Tổng cục Hải quan; ước tính tháng 02/2022

Đồ nội thất bằng gỗ vẫn là nhóm hàng xuất khẩu chủ lực trong cơ cấu mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ. Trong tháng 01/2022, trị giá xuất khẩu nhóm hàng này đạt 1,05 tỷ USD, tăng 6,8% so với tháng 12/2021, tăng 7,1% so với tháng 01/2021.

Nhóm hàng đồ nội thất bằng gỗ có nhiều cơ hội tăng trưởng trong thời gian tới, nhờ nhu cầu tiêu thụ mặt hàng này trên thị trường thế giới dự báo vẫn tiếp tục tăng bởi các gói kích cầu và nguồn vay lãi suất thấp tại các quốc gia khiến thị trường xây dựng hoạt động mạnh kéo theo nhu cầu về đồ nội thất tăng cao.

Tiếp theo là nhóm hàng gỗ, ván và ván sàn xuất khẩu trong tháng 01/2022 đạt 217,98 triệu USD, tăng 2,6% so với tháng 12/2021, tăng 52,1% so với tháng 01/2021. Trong đó, trị giá xuất khẩu mặt hàng này tới thị trường Hoa Kỳ chiếm tỷ trọng cao, đạt 104,4 triệu USD, tăng 17,2% so với tháng 12/2021 và tăng 104,3% so với tháng 01/2021.

Thị trường bất động sản hoạt động mạnh tại Hoa Kỳ, khiến nhu cầu về các mặt hàng vật liệu gỗ đang tăng mạnh tại thị trường này.

Dăm gỗ xuất khẩu trong tháng 01/2022 đạt 181,7 triệu USD, tăng 30% so với tháng 12/2021 và tăng 35% so với tháng 01/2021. Dăm gỗ xuất khẩu nhiều nhất tới thị trường Trung Quốc, tiếp theo là Nhật Bản và Hàn Quốc.

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan