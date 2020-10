Xuất khẩu thuỷ sản 9 tháng ước đạt gần 6 tỷ USD

Vasep dự báo cả năm 2020 xuất khẩu thuỷ sản cả nước sẽ đạt khoảng 8,23 tỷ USD, giảm 4% so với năm 2019, trong đó tôm đạt gần 3,7 tỷ USD, cá tra đạt khoảng 1,4 tỷ USD.

Xu hướng tiêu thụ thủy sản trên thị trường thế giới thay đổi



Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (Vasep), trong quý 3/2020 xuất khẩu thuỷ sản cả nước ước đạt gần 2,4 tỷ USD, tăng 2,4%; luỹ kế 9 tháng đầu năm xuất khẩu thuỷ sản cả nước ước đạt gần 6 tỷ USD, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 9 kim ngạch xuất khẩu đạt 789 triệu USD, tăng trưởng 7,9%.



Xuất khẩu tôm tiếp tục tăng trưởng ở mức cao trong nhiều tháng trở lại đây, ghi nhận mức tăng 20% cho tháng 9, tăng 15,9% cho quý 3 và 9,9% cho ước 9 tháng. Giá trị xuất khẩu tôm trong 9 tháng đạt 2,67 tỷ USD.



Ngoài ra, xuất khẩu cua ghẹ, giáp xác khác ghi nhận tăng trưởng cao lên đến 24,4%, đạt mức 125,4 triệu USD cho 9 tháng.



Trong khi đó, xuất khẩu cá tra tiếp tục giảm mạnh dù đà giảm có chậm lại, ghi nhận mức giảm 14% trong tháng 9, giảm 23,7% cho quý 3 và giảm 28,2% cho cả 9 tháng. 9 tháng kim ngạch xuất khẩu cá tra ước đạt 1,05 tỷ USD.



Các sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu khác như cá ngừ, cá khác, mực, bạch tuộc…. đều có kim ngạch xuất khẩu 9 tháng sụt giảm so với cùng kỳ năm trước.



Vasep cho rằng, xu hướng tiêu thụ thủy sản trên thị trường thế giới thay đổi, theo đó những sản phẩm phục vụ cho phân khúc dịch vụ như cá tra và một số sản phẩm có giá vừa phải bị sụt giảm nhu cầu vì yêu cầu giãn cách xã hội và lệnh phong tỏa ở các nước. Trong khi đó, nhu cầu thủy sản trong phân khúc bán lẻ vẫn ổn định hoặc tăng ở một số thị trường lớn như Mỹ, do đó, xuất khẩu tôm vẫn tăng mặc dù xuất khẩu cá tra và các sản phẩm hải sản giảm. Ngoài ra, thiếu hụt nguyên liệu khai thác trong nước và nhập khẩu cũng khiến cho xuất khẩu hải sản sụt giảm.



Dự báo xuất khẩu thuỷ sản 3 tháng cuối năm đạt 2,3 tỷ USD



Vasep cũng đưa ra dự báo tình hình xuất khẩu thuỷ sản trong những tháng cuối năm. Theo đó, trong bối cảnh dịch Covid vẫn còn diễn biến phức tạp, bùng phát đợt 3 tại các thị trường và xuất hiện trở lại trong cộng đồng trong nước, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong 3 tháng cuối năm chưa thoát được cơn khủng hoảng suy giảm do nhu cầu giảm, do sản xuất bị ảnh hưởng khiến nguyên liệu chế biến giảm.



Lê Tuy nhiên, trong bối cảnh này, thủy sản Việt Nam vẫn có cơ hội ở các thị trường. Đối với thị trường Mỹ, Việt Nam vẫn có thể tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu tôm, nhất là tôm chân trắng vì sản phẩm này vẫn tiêu thụ tốt tại phân khúc bán lẻ, đồng thời Việt Nam có thể tăng chế biến và xuất khẩu các sản phẩm có thời hạn bảo quản lâu như cá ngừ và cá biển khác đóng hộp.



Đối với thị trường EU, mặc dù Covid làm giảm nhu cầu và gây khó khăn cho giao thương thủy sản nhưng tôm chân trắng cũng đang có chiều hướng tăng tiêu thụ trên thị trường này. Ngoài ra, các mặt hàng thủy sản như tôm, cá ngừ, mực bạch tuộc và nhuyễn thể được hưởng thuế 0% khi hiệp định EVFTA có hiệu lực từ 1/8/2020 sẽ là đòn bẩy để thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường EU tăng trong những tháng cuối năm nếu các DN có nguồn nguyên liệu tốt và tận dụng hiệu quả ưu đãi thuế quan.

Đối với thị trường Trung Quốc, dự báo nhu cầu sẽ hồi phục trong những tháng cuối năm, khi nguồn cung trong nước của Trung Quốc bị sụt giảm do Covid.

Xuất khẩu sang Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ vẫn duy trì ổn định, không tăng đột phá nhưng sẽ tăng tốt với mặt hàng tôm trong những tháng tới.

Dự báo xuất khẩu thủy sản của Việt Nam 3 tháng cuối năm sẽ đạt khoảng 2,3 tỷ USD, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó tôm tăng 9% đạt 1,1 tỷ USD, cá tra giảm 31% đạt 365 triệu USD, các mặt hàng hải sản đạt khoảng 854 triệu USD, tăng 7,5% với cùng kỳ năm 2019.

Với dự báo trên, xuất khẩu thuỷ sản của cả nước năm 2020 sẽ đạt khoảng 8,23 tỷ USD, giảm 4% so với năm 2019, trong đó tôm ước đạt gần 3,7 tỷ USD, cá tra đạt khoảng 1,4 tỷ USD, trong khi XK hải sản đạt hơn 3,1 tỷ USD, giảm 3%.