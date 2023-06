Yeah1 chào bán 45 triệu cổ phiếu, hé lộ chiến lược tiếp cận người dùng từ sáng sớm đến đêm

Ngày 3/6, Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (YEG) công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 với nhiều nội dung đáng chú ý.

Yeah1 chào bán 45 triệu cổ phiếu cho 15 nhà đầu tư, giá 10.000 đồng/cp

Theo đó, Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 425 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 30 tỷ đồng, lần lượt tăng 35,3% và 20,5% so với thực hiện năm 2022.

Đại hội đã thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty và phương án sử dụng vốn. Cụ thể, Công ty dự kiến chào bán 45 triệu cổ phiếu, với giá chào bán 10.000 đồng/cp. Số cổ phiếu này sẽ hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Số lượng nhà đầu tư dự kiến 15 nhà đầu tư.

Đáng chú ý, trong danh sách các nhà đầu tư chiến lược này, Chủ tịch Lê Phương Thảo dự kiến mua 4,2 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 5,51% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn; ông Đào Phúc Trí, Tổng giám đốc, thành viên HĐQT YEG dự kiến mua 3,5 triệu cổ phiếu YEG để nâng sở hữu lên 5,04% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn sau đợt chào bán.

13 nhà đầu tư còn lại dự kiến sẽ mua vào và nâng sở hữu dưới 5% vốn điều lệ. Nếu phát hành thành công, 15 nhà đầu tư cá nhân nói trên sẽ sở hữu 59,71% vốn điều lệ tại Yeah1, chiếm hơn nửa Công ty sau đợt chào bán cổ phần riêng lẻ sắp tới.

Số tiền dự kiến thu về sau đợt phát hành là 450 tỷ đồng, sẽ được phân bổ như sau: Góp 137 tỷ đồng vào Công ty TNHH 1Productime; góp 23 tỷ đồng vào Công ty TNHH Yeah1 Up; bổ sung vốn lưu động 290 tỷ đồng; thanh toán các hợp đồng cho vay tổng 260 tỷ đồng; vốn lưu động khác hơn 30,2 tỷ đồng.

Về phương án phân phối lợi nhuận, Công ty không chia cổ tức năm 2022.

Bên cạnh đó, Công ty cũng thông qua thư từ nhiệm và miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Trần Hoài Nam, bà Lê Thị Quỳnh.

Đồng thời, thông qua phương án bầu thay thế thành viên HĐQT là ông Kim Min Soo và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 là ông Vương Hồ Trí Dũng.

Chiến lược tiếp cận người dùng từ sáng sớm đến đêm

Phiên thảo luận:

Trong năm 2022, doanh thu thuần của Công ty giảm 70,9% so với năm trước, xin cho biết nguyên nhân và chiến lược thúc đẩy doanh thu trong thời gian tới?

- Ông Chế Đoàn Viên, Phó Tổng Giám đốc Tài Chính: Doanh thu năm 2022 giảm vì nhiều lý do. Thứ nhất là sự suy giảm của thị trường. Thứ hai, năm 2021 Công ty đã thoái vốn một số doanh nghiệp nòng cốt, do đó doanh thu từ các công ty này không được hợp nhất vào Tập đoàn. Tuy nhiên, nhận thấy việc Yeah1 cần hoàn thiện các mảnh ghép theo đó, việc thoái vốn là cần thiết. Do đó, Ban điều hành của Yeah1 đã đàm phán với các nhà đầu tư trước đây để mua lại cổ phần Y1D và Netlink. Chúng tôi cũng đã hoàn thành việc mua lại 35% Y1D và Netlink vào 14/2/2023 và hai công ty này đã trở thành công ty liên kết của YEG.

Về chiến lược thúc đẩy doanh thu trong thời gian tới, sẽ tập trung vào nội dung và nền tảng, vừa truyền thông vừa kỹ thuật số, trong đó, chúng ta đang mạnh về kỹ thuật số, sẽ tiếp tục lấn sân và giành được thị phần về truyền hình. Thêm vào đó, sẽ tạo nền tảng vững chắc trong việc sản xuất nội dung bằng việc tập trung vào đội sản xuất có chất lượng cao, đầu tư phim trường, studio...

Chat GPT và AI có tác động thế nào tới hoạt động của YEG?

- Ông Đào Phúc Trí, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc: Hiện tại Chat GPT và AI còn rất mới nên YEG chưa có hoạt động nào, hiện tại chỉ có đội nghiên cứu và phát triển đang tìm hiểu về vấn đề này, nếu có cơ hội sẽ có kế hoạch và thông báo sớm nhất.

Theo Báo cáo TGĐ, sắp tới Công ty sẽ phát triển thêm vào mảng truyền hình, vậy HĐQT và Ban TGĐ có thể chia sẻ cụ thể chiến lược này? Trung xu hướng hiện nay, người xem đang chuyển từ truyền hình truyền thống sang các nền tảng Digital hoặc thậm chí thông qua các app trên điện thoại thông minh, vậy chiến lược này có mang lại hiệu quả?

- Ông Đào Phúc Trí: Định hướng nội dung của YEG tạo ra sẽ được xuất hiện trên nhiều nền tảng đa quốc gia. Ví dụ, buổi sáng khi thức dậy và kiểm tra điện thoại, sẽ thấy nội dung của Yeah1 trên đó. Sau đó, trên đường đi làm muốn nghe nhạc, mở Youtube để nghe, nội dung nhạc xuất hiện trên Youtube cũng là nội dung của Yeah1 tiếp cận người dùng.

Khi đến công ty mở máy lên làm việc và mở các website để tìm kiếm thông tin, các website và thông tin đó đến từ các đối tác của Yeah1 thông qua công ty Netlink, từ đó Yeah1 vẫn tiếp cận được người dùng. Đến chiều về nhà xem tivi nội dung của Yeah1 cũng tiếp cận đến người dùng. Tối trước khi đi ngủ muốn xem TikTok cũng có nội dung của Yeah1.

Đó là chiến lược của Yeah1, từ điện thoại đến máy tính và tivi. Ngoài ra, theo số liệu thống kê của YEG có được, thị phần người xem tivi hiện tại ở Việt Nam và nước ngoài vẫn chiếm trên 50%. Do đó, định hướng của YEG là tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái có mảng truyền hình là hợp lý.

Tình hình thực hiện các khoản đầu tư lớn của Công ty trong gian vừa qua như thế nào, lý do và mục đích của Công ty thực hiện các phương án đầu tư này?

- Ông Chế Đoàn Viên: Trong năm 2022 chúng tôi có khoản đầu tư mua 51% cổ phần STV, từ tháng 7/2022 Công ty này trở thành công ty con của Yeah1. STV là một đơn vị lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong mảng truyền hình với kênh InfoTV và StyleTV, họ cũng sở hữu năng lực sản xuất nội dung tốt.

Khi đầu tư vào STV chúng tôi ngoài việc mang lại lợi ích về mảng truyền hình cho Yeah1, khai thác được về khả năng sản xuất chương trình của họ và khai thác chéo về mảng quảng cáo trên truyền hình. STV cũng là một điểm thuận lợi khi Yeah1 đầu tư vào là STV tối ưu hóa chi phí tài chính, khả năng quản trị và điều hành trong hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Năm 2023 cũng có hoạt động đầu tư cốt lõi là sở hữu 35% Y1D và Netlink. Việc sở hữu Y1D giúp Công ty gián tiếp sở hữu được nhiều kênh, trang có hàng tỷ người dùng cũng như hàng tỷ lượt view và có được đội ngũ sản xuất tốt như Big Cat và T-Studio. Khi sở hữu Netlink sẽ tối ưu hóa quảng cáo của Google.