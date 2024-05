4 công trình trọng điểm do Ban quản lý “ngàn tỷ” Quảng Ngãi làm chủ đầu tư đang “nguội lửa”?

Trong 5 công trình được chọn về đích để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XXI sắp đến, thì có 4 công trình do BQL dự án các công trình giao thông làm chủ đầu tư. Thế nhưng trong số này, có dự án thì chưa biết bao giờ khởi công; còn dự án đã khởi nhưng lại đang thi công “rùa bò”.

Thời gian qua, được giao làm chủ đầu tư hàng loạt công trình, dự án với số vốn ít thì hàng chục, vài chục tỷ đồng/dự án; công trình và nhiều thì vài trăm, hàng ngàn tỷ đồng/công trình, dự án vì vậy không có gì khó hiểu khi BQL dự án các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, được ví gọi là "siêu ban quản lý dự án", BQL dự án "ngàn tỷ"….của tỉnh này.

Một vị trí nằm trong dự án thành phần của tuyến đường Dung Quất - Sa Huỳnh. Ảnh: Công Hoàng.

Với đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn có trình độ "hàng đỉnh" so với những đơn vị có cùng chức năng, nhiệm vụ, vì vậy một thời gian khá dài trước đó, BQL dự án các công trình giao thông đã thực hiện tốt và không ít lần, được cấp thẩm quyền tỉnh đánh giá là xuất sắc công việc được giao.

Nổi bật và đáng kể là việc hoàn thành và đưa về đích trước thời hạn hàng loạt kè biển ở phường Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ; huyện Bình Sơn…trong giai đoạn diễn ra dịch Covid-19; hay gỡ khó hoàn thành công trình Vũng neo đậu Lý Sơn đã kéo dài qua 6 đời Chủ tịch tỉnh….

Thế nhưng vào khoảng đầu tháng 3/2024, khi xảy ra sự cố người đứng đầu của ban này và một số lãnh đạo của tỉnh, bị vướng vào lao lý (vì có sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở vị trí đảm nhận trước đó); tiến độ và kết quả thi công của nhiều dự án và công trình, do BQL dự án các công trình giao thông làm chủ đầu tư, đã bắt đầu chững, giảm và tụt dốc.

Chưa nói đến số công trình, dự án bình thường như các dự án thành phần của đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, ngay các dự án trọng điểm được chọn về đích để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XXI, diễn ra vào năm 2025, 100% đang rơi vào tình cảnh "tốc độ rùa", "thiếu lửa" và có nguy cơ lớn không hoàn thành đúng hẹn.

BQL dự án các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Công Hoàng.

Cụ thể trong 5 công trình được chọn về đích để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XXI sắp đến, thì có 4 công trình do BQL dự án các công trình giao thông làm chủ đầu tư.

Vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn, một điểm sáng mà trước đó, BQL dự án các công trình giao thông đã xuất sắc để gỡ khó và hoàn thành. Ảnh: T.Công - T.Trung.

Tuy nhiên hiện 4 dự án này, công viên bờ Nam sông Trà Khúc chưa và không biết bao giờ mới khởi công; công trình đường Hoàng Sa – Dốc Sỏi khởi công gần nửa năm, nhưng đang rơi vào cảnh chậm mọi mặt và đang vướng đủ thứ; số dự án còn lại thì tiến độ đang giảm nhịp sâu, làm theo kiểu cầm chừng…

Một công trình đang triển khai do BQL dự án các công trình giao thông làm chủ đầu tư. Ảnh: L.Danh

Mặc dù vị trí Giám đốc BQL dự án các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, đã được bổ nhiệm vào cuối tháng 3/2024 (do thay cho Giám đốc cũ bị vướng vào lao lý); 3 Phó Giám đốc ban cũng đã trở về đủ, sau nhiều tháng đi công tác ngoài tỉnh; cấp thẩm quyền tỉnh, cũng đã có sự chỉ đạo…thế nhưng do nhiều nguyên nhân và tình hình khó khăn như hiện nay, thì khó có thể biết cụ thể đến bao giờ và bao lâu thời gian nữa, tiến độ và kết quả thi công của các công trình, dự án do BQL các công trình giao thông làm chủ đầu tư, mới bắt nhịp và được như trước đó.

"Được biết vào cuối tháng 3/2024, sau nhiều tuần bị khuyết, cấp thẩm quyền Quảng Ngãi đã điều động và bổ nhiệm ông Ngô Văn Dụng, làm Giám đốc BQL dự án các công trình giao thông.

Ông Ngô Văn Dụng (sinh 1967), quê quán xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, có trình độ cao cấp Lý luận chính trị, kỹ sư cầu đường, cử nhân hành chính, thạc sỹ chính sách công.

Ông Ngô Văn Dụng, Giám đốc BQL dự án các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Công Hoàng.

Trước khi đảm nhận chức vụ trên, ông Dụng từng giữ các chức vụ ở huyện Bình Sơn, như Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng, Bí thư Đảng ủy xã Bình Đông, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị…

Đến tháng 1/2024, khi đang là Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, ông Dụng được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở KHĐT tỉnh Quảng Ngãi".