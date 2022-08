ACV nâng cấp hệ thống công nghệ tại các sân bay

ACV đầu tư nâng cấp công nghệ thông tin tại các cảng hàng không, sân bay thời gian tới như ứng dụng chuyển đổi số tại các cảng hàng không.

Nhằm đảm bảo an toàn hàng không trong những tháng cuối năm, Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) Vũ Thế Phiệt yêu cầu các cảng hàng không chuẩn bị cho kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán 2023 đảm bảo an toàn cho người lao động và hành khách đi máy bay.

Bên cạnh đó, ông Phiệt yêu cầu các cảng hàng không phải chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 (hiện các ca mắc Covid-19 đang gia tăng trở lại), tuân thủ đầy đủ các quy định của Chính phủ, các quy định, khuyến nghị của Bộ Y tế, Bộ GTVT, Cục Hàng không Việt Nam…

Tăng cường đảm bảo an toàn an ninh tại các sân bay trong những tháng cuối năm 2022. Ảnh: T

Tăng cường theo dõi, kiểm soát slot tuân thủ đúng quy định, đồng bộ, thống nhất tại các Cảng hàng không để hạn chế áp lực hạ tầng cảng hàng không do dồn chuyến vào các khung giờ cao điểm, kết hợp đảo bảm công tác phòng chống dịch Covid -19.

Đối với công tác nâng cao chất lượng khai thác, bên cạnh cam kết chất lượng dịch vụ mặt đất (Service Level Agreement - SLA) tại 17 cảng hàng không chi nhánh với các hãng hàng không trong nước, ACV cũng chủ trương triển khai chương trình đánh giá chứng nhận an toàn khai thác mặt đất - IATA Safety Audit for Ground Operations (ISAGO) do Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) thực hiện.

Ông Phiệt cho rằng: "Điều này nhằm chuẩn hóa hoạt động khai thác mặt đất tuân thủ theo các quy trình, tiêu chuẩn quốc tế góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập toàn cầu của ACV trong hệ thống đơn vị cung ứng dịch vụ mặt đất".

Một trong những vấn đề được ACV đặt ra là việc đầu tư nâng cấp CNTT tại các cảng hàng không thời gian tới như ứng dụng chuyển đổi số tại các cảng hàng không trực thuộc như hệ thống Kiosk check-in dùng chung, Bagdrop dùng chung, eGate (Self Boarding Gate), nghiên cứu và ứng dụng Biometric (IATA One Id), AI &Big Data, Biometric Technology with Security… nhằm hướng tới sân bay thông minh.

Theo ông Phiệt, công tác chuyển đổi số cần tiếp tục triển khai tích cực với trọng tâm xây dựng hạ tầng số, phát triển nguồn nhân lực số và số hóa dữ liệu với các dự án trọng điểm như hạ tầng Private Cloud để phát triển các phần mềm.

Cụ thể, các phần mềm như: ACV Portal, ACDM Portal, ACV DCS, HRM, TCKT, BlackList; công cụ làm việc từ xa để thích ứng với tình hình mới trên nền tảng Microsoft Office 365; số hóa các lĩnh vực phục vụ quản trị, điều hành và quản lý khai thác cảng hàng không nhằm hướng tới sân bay thông minh; chuyển đổi và hệ thống hóa dữ liệu từ dạng văn bản, giấy tờ sang định dạng hệ thống dữ liệu lưu trữ điện tử; xây dựng quy trình kiểm soát hệ thống công nghệ thông tin và an toàn thông tin…