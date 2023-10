Admin dạy may thời 4.0: Từ phòng trọ nhỏ đến studio 200m2, tiên phong xu hướng tự may nội y

Được các học viên khắp mọi miền gọi với biệt danh thân thương là "cô giáo quốc dân", Maya Bùi là người khởi đầu và lan tỏa xu hướng tự tay thiết kế và cắt may những bộ đồ nội y đến nhiều chị em có cùng đam mê may vá.

Hiện tại, kênh Youtube Maya DIY của cô sở hữu gần 17.000 người theo dõi, group "Hội đam mê may vá nội y cùng Maya" cũng quy tụ hơn 30.000 thành viên đam mê may vá nội y trong và ngoài nước. Tuy nhiên để tạo ra một cộng đồng đông đảo chị em có chung niềm đam mê như hiện tại, Maya Bùi đã trải qua một chặng đường dài không ít chông gai để thay đổi những quan niệm về đồ nội y vốn đã cũ kỹ trong tiềm thức của nhiều phụ nữ Việt.



Tiên phong thay đổi quan niệm về đồ nội y

Maya bắt đầu cuộc trò chuyện khi kể về khoảng thời gian sau kết hôn, cô theo chồng ra Hà Nội, bắt đầu cuộc sống mới. Đó là năm 2017, vợ chồng mới cưới cũng chưa có nhiều điều kiện, mình ngoài đi dạy một số môn ở học viện thời trang và dạy may tại nhà thì cũng phải nhận may thêm đồ cho khách để kiếm thêm tiền chi tiêu. Đêm nào cũng ngồi may đến khi mắt nhức, cổ mỏi, chân tay tê cứng, 11, 12 giờ đêm mới được ngả lưng. Ngày nào cổ họng mình cũng đau rát và liên tục viêm họng. Mỗi khi mệt nhoài chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, mình vẫn trăn trở làm thế nào để thay đổi cuộc sống hiện tại, không thể mãi tiếp diễn cảnh này nhiều năm nữa".

Một ngày, khi cầm bộ đồ nội y vừa may xong, Maya chợt nảy ra một suy nghĩ. Cô vốn có vóc người nhỏ bé, cơ địa lại thường dị ứng, để mua được bộ đồ nội y vừa vặn rất khó, nên cô thường xuyên tự may cho mình mặc. "Mình chợt nảy ra ý tưởng, tại sao may đo quần áo phổ biến mà may đo nội y thì không". Và từ đó, sự nghiệp may vá nội y cũng bắt đầu.

Maya hướng dẫn tỉ mỉ từng công đoạn may vá cho các học viên thông qua các video

Bắt tay vào công việc, Maya gặp không ít khó khăn khi tìm đủ các vật liệu may vá nội y. Cô đi từ các cửa hàng chuyên buôn bán, đến các trung tâm thương mại, đọc nhiều sách vở, xem các mẫu thiết kế và may đi may lại nhiều lần mới được một bộ đồ ưng ý.

"Thời điểm nhiều năm về trước, đồ lót vẫn là một thứ gì đó tế nhị, trong khi đây là những phụ kiện có vai trò cực kỳ quan trọng trong tủ đồ của chị em. Đây là thứ đầu tiên bạn mặc lên người và là thứ cuối cùng bạn cởi bỏ, do đó, sự tinh tế, vừa vặn và thoải mái sẽ giúp bạn cảm thấy một ngày tràn đầy sức sống. Và mình thực sự muốn truyền đạt quan niệm hiện đại này đến với mọi người. Hãy yêu và trân trọng cơ thể của chính bạn, hãy chăm chút cho vóc dáng của mình từ những điều thiết thực nhất", Maya trải lòng.

Sau khi tiếp cận được những khách hàng đầu tiên, Maya tiếp tục sản xuất các mẫu nội y khác nhau theo đơn đặt hàng, cô không khỏi bất ngờ khi chỉ sau một thời gian ngắn, nhiều khách hàng có phản hồi tốt và giới thiệu nhau, nhiều chị em bắt đầu tìm hiểu và ngỏ ý muốn theo học nghề. Căn phòng thuê nhỏ hẹp cũng chính là nơi bắt đầu và là nền móng đầu tiên cho một studio rộng tới hơn 200m2 được hình thành chỉ vài năm sau đó.

Từ phòng trọ nhỏ đến studio hơn 200m2

Năm 2019 thực sự là một dấu mốc đáng nhớ với Maya Bùi khi cô quyết định đổi hình thức dạy học trực tiếp sang dạy trực tuyến thông qua các video về bài giảng quay sẵn. Khi mới tiếp xúc với công nghệ 4.0, Maya lo lắng không biết có hiệu quả không, học viên sẽ tiếp thu thế nào? Nhưng rồi, cô tự nhủ "làm đã, mọi việc tính sau".

Maya dồn hết số tiền cô tích góp được trong tài khoản lúc đó, đi mua một chiếc máy quay về nhà. Cả ngày hôm đó, cô mê mẩn chiếc máy, nghiên cứu cách sử dụng đến tận đêm. Như bao nhiêu người khác khi khởi đầu một công việc mà họ không chuyên, Maya không ít lần phải quay đi quay lại các video, mỗi lần xem lại, cô tự rút ra kinh nghiệm, tránh những lỗi cần thiết để chất lượng video ngày càng tốt lên. Và kênh Youtube Maya DIY cũng đã ra đời.

Kho phụ kiện với hàng loại vải, chi tiết khác nhau của Maya

Không ngờ những video về kỹ thuật cắt may lại được đông đảo chị em đón nhận. Mỗi video của Maya lên tới hàng trăm nghìn lượt xem. Những phản hồi động viên, góp ý của người xem cũng đã giúp Maya tự tin hơn và lần lượt cho ra đời các lớp học 4.0 về thiết kế và may nội y - đồ ngủ.

Số lượng học viên cứ thế tăng dần ở khắp mọi miền tổ quốc, cả những chị em người Việt sống ở nước ngoài cũng đăng ký. Có học viên đến với lớp của Maya đúng nghĩa thích thú và tò mò, chưa từng chạm tay vào cây kim, sợi chỉ. Thế nhưng sau khi kết thúc khóa học, họ đã tự tin xây dựng được thương hiệu riêng cho mình.

Gần 5 năm trôi qua, Maya Bùi hiện là giám đốc thương hiệu Maya DIY - một công ty chuyên tư vấn và đào tạo may nội y đầu tiên tại Việt Nam. Cô cũng sở hữu một studio may vá tự thiết kế lên đến hơn 200m2. Nhìn lại những thành quả mà mình có được, Maya xúc động nói: "Đôi lúc mình thầm cảm ơn bản thân đã không bỏ cuộc, nhờ sự kiên trì, nỗ lực nên mình đã chạm tay vào giấc mơ sau bao nhiêu năm cố gắng. Mình hy vọng rằng nơi đây cũng sẽ chắp cánh cho niềm đam mê của nhiều chị em trong hành trình đi tìm ước mơ và khẳng định bản thân mình. Không gì là không thể, cứ bước ra khỏi vùng an toàn, nếu không dám thử sức, bạn sẽ không bao giờ biết kết quả sẽ thế nào".

Thành công "không trải sẵn thảm đỏ"

Maya Bùi tên thật là Bùi Thị May, sinh năm 1993 tại Thái Bình. Cô sinh ra trong gia đình có truyền thống về nghề may. "Có lẽ vì thế nên khi mình ra đời, bố mẹ đặt tên mình là May, , may trong từ may mắn và cả may vá nữa. Nhiều lúc mình nghĩ cái tên đã quyết định đến số phận cuộc đời mình như vậy đấy".

Maya Bùi tên thật là Bùi Thị May, sinh năm 1993 tại Thái Bình

Maya Bùi nhớ lại khoảng thời gian khi cô còn nhỏ, mẹ cô vừa may đồ theo đơn đặt hàng của khách, vừa dạy may cho một số người tại nhà. Cô cũng lân la học rồi tập may. Nhờ thế từ những năm học cấp 1, cô đã biết sửa đồ, cấp 2 đã may vá thành thạo 1 số đồ quần áo phụ mẹ. Khả năng "kinh doanh" từ tài lẻ cũng bắt đầu khi cô nhận quần áo của bạn bè về làm những việc đơn giản như cắt gấu, vá hay thay khóa… Những công việc ấy không chỉ giúp Maya có thêm chút tiền nhỏ mà còn nuôi dưỡng tình yêu với thời trang lớn lên mỗi ngày.

Khi học hết THPT, trong khi bạn bè cùng trang lứa thi nhau nộp hồ sơ đại học vào các trường, cô lại xách ba lô vào miền Nam lập nghiệp. Với cô gái 18 tuổi còn mộng mơ, hành trình may vá thực sự không dễ dàng và không ít lần đánh đổi bằng những giọt nước mắt.

Nhờ tư duy "dám nghĩ, dám thay đổi", Maya đã dần khẳng định được chỗ đứng của mình trong ngành thời trang và đặc biệt là thời trang nội y. "Thành công thực sự không trải thảm với mình, trên hành trình đó là những giọt mồ hôi, những đêm thức trắng và không ít lần mệt nhoài muốn gục ngã. Nhưng mình tin, nếu có tình yêu và niềm đam mê, bạn sẽ chinh phục được giấc mơ. Như nhiều năm về trước, khi ngồi trong phòng trọ nhỏ bí bách với chiếc máy may, chưa bao giờ Maya nghĩ sẽ có ngày hôm nay", bà chủ thương hiệu Maya DIY bày tỏ.