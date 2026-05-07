Agribank Chi nhánh Vạn Ninh (Khánh Hòa): Tiếp vốn cho nông dân phát triển mô hình trồng rau xanh đạt sản phẩm OCOP

Giữa những cánh đồng rau xanh mướt trải dài, câu chuyện về những tấm bằng chứng nhận OCOP không chỉ là niềm tự hào về chất lượng, mà còn là minh chứng cho một cái bắt tay lịch sử: Cái bắt tay giữa khát vọng làm giàu của người nông dân Hoàng Phương, xã Vạn Ninh và dòng vốn kịp thời từ Agribank Chi nhánh Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Cách đây vài năm, nhắc đến rau xanh, người nông dân thường quẩn quanh trong cái vòng lặp: được mùa - mất giá, canh tác manh mún và nỗi lo tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Nhưng hôm nay, tại nhiều vùng quê, những nhà màng, nhà lưới hiện đại đã mọc lên, thay thế cho lối canh tác "nhìn trời, nhìn đất" xưa cũ.

Nhờ nguồn vốn kịp thời của Agribank Chi nhánh Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã giúp gia đình anh Hoàng Phương mở rộng diện tích và tăng thêm thu nhập.

Để có được những bó rau đạt chuẩn OCOP 3 sao, tiêu chuẩn bước vào kệ siêu thị, người nông dân cần nhiều hơn là kinh nghiệm. Họ cần công nghệ tưới tự động, hạt giống chất lượng cao và quy trình VietGAP nghiêm ngặt. Và trên hết, họ cần vốn.

"Nếu không có khoản vay kịp thời từ Agribank gần 2 tỷ đồng để đầu tư hệ thống rau thủy canh và nhà màng, có lẽ vườn rau nhà tôi vẫn mãi là rau chợ, bấp bênh theo từng phiên sớm tối," nông dân Hoàng Phương đạt rau đạt chuẩn OCOP tại Khánh Hòa chia sẻ.

Mô hình trồng rau xanh của anh Hoàng Phương đến nay đã có nhiều sản phẩm đạt OCOP.

Anh Phương chia sẻ, đầu năm 2022 anh đã bắt tay vào làm các hệ thống để trồng rau xanh, đến năm 2023 đã cho xuất bán những mẻ rau đầu tiên cho các khách hàng.Những vụ rau xanh đầu tiên làm sản phẩm ít và khách hàng tiêu thụ thời điểm ấy chậm.

Trong quá trình làm anh vừa học tập thêm kỹ thuật làm rau xanh theo hình thức thủy canh với diện tích 1.600m2 và chạy khắp nơi để tìm nơi hướng dẫn các quy trình để xuất bán vào thị trường khó tính.

Với sự kiên trì, đi đúng định hướng mô hình sản phẩm an toàn của anh Phương đã được nhân rộng lên tổng diện tích 2.000m2, cung cấp rau xanh trực tiếp cho 2 hệ thống lớn Lotte Mart Nha Trang và Vinmart Nha Trang. Bên cạnh làm mô hình thủy canh, anh Phương còn phát triển mô hình thổ canh thuần tự nhiên với diện tích 7.000m2.

Đến nay, anh đã thành lập Công ty Vườn Lá Xanh chuyên làm các loại rau như: Xà lách, cải ngọt, cải thìa, cải bó xôi, rau dền, rau thơm, rau muống, bầu bí, mướp, dưa leo, khổ qua,...Trong đó, có 6 sản phẩm được chứng nhận đạt OCOP 3 sao và dự kiến sắp tới sẽ có thêm 4 sản phẩm đạt OCOP.

Anh Hoàng Phương kiểm tra rất kỹ nguyên liệu các sản phẩm trước khi trồng.

Trung bình mỗi tháng anh Phương cung cấp từ 8 - 9 tấn/tháng, giá bán bình ổn rau xanh từ 50.000 - 60.000 đồng/kg và các loại củ, quả dao động từ 15.000 - 20.000 đồng/kg.

Riêng mùa lũ xảy ra vào cuối năm 2025, nhằm chia sẻ khó khăn cho người tiêu dùng, bản thân anh quyết định giảm giá 15% các đơn hàng cho các khách hàng tiêu thụ rau xanh. Với mô hình hiệu quả trên đã mang lại doanh thu khoảng trên 150 triệu đồng/tháng. Có được cơ ngơi và thu nhập ổn định như ngày hôm nay, anh Hoàng Phương hoàn toàn nhờ vào nguồn vốn hỗ trợ kịp thời của Agribank Chi nhánh Vạn Ninh.

Theo lãnh đạo Agribank Chi nhánh Vạn Ninh, nguồn vốn từ Agribank không chỉ đơn thuần là những con số trên hợp đồng tín dụng mà đó là "cú hích" để thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân ở địa phương giúp họ nâng cao thu nhập. Tính đến ngày 31/3 tổng dư nợ toàn chi nhánh đạt 1.600 tỷ đồng; doanh số cho vay từ đầu năm đến nay đạt 860 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay qua tổ Nông dân, Phụ nữ đến 31/3 đạt 179 tỷ đồng.