Huế đưa 80% sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy tiêu thụ toàn quốc

UBND TP.Huế vừa ban hành kế hoạch triển khai đề án quảng bá, xúc tiến và phát triển thị trường sản phẩm OCOP giai đoạn 2025–2030, với định hướng đưa OCOP trở thành nhóm sản phẩm đặc trưng, có sức cạnh tranh cao, gắn với văn hóa và du lịch địa phương.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026–2030, TP.Huế tập trung đẩy mạnh quảng bá, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ, đồng thời nâng cao năng lực xúc tiến thương mại theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững. Mục tiêu xuyên suốt là hình thành chuỗi giá trị sản phẩm OCOP gắn với văn hóa, du lịch và làng nghề Huế.

Một cửa hàng bán sản phẩm OCOP đặc sản Huế.

Thành phố cũng chú trọng hỗ trợ các chủ thể OCOP nâng cao năng lực sản xuất – kinh doanh, tăng cường kết nối cung cầu, từng bước đưa sản phẩm OCOP Huế tiếp cận sâu hơn thị trường trong nước và quốc tế.

Về chỉ tiêu cụ thể, Huế phấn đấu tăng ít nhất 25% sản lượng tiêu thụ nội địa thông qua hệ thống phân phối hiện đại và các kênh tiêu thụ chủ lực. Đồng thời, phát triển mạng lưới điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP gắn với du lịch và làng nghề, củng cố sự hiện diện của sản phẩm tại các siêu thị và trên các sàn thương mại điện tử.

TP.Huế đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 80% chủ thể OCOP đưa sản phẩm lên các nền tảng số như Shopee, Lazada, TikTok và Hue-S; đồng thời nâng cao chất lượng, chuẩn hóa bao bì, gia tăng tỷ lệ sản phẩm đạt hạng 4–5 sao, trong đó phấn đấu có ít nhất 3 sản phẩm đạt hạng 5 sao cấp quốc gia.

Để hiện thực hóa mục tiêu, kế hoạch đề ra nhiều nhóm giải pháp đồng bộ như phát triển sản phẩm gắn với giá trị bản địa, đẩy mạnh truyền thông, quảng bá, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cho các chủ thể OCOP…

Với định hướng rõ ràng và hệ thống giải pháp toàn diện, kế hoạch được kỳ vọng sẽ nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm OCOP Huế, đồng thời mở ra cơ hội phát triển bền vững cho các chủ thể tham gia. Đây cũng là bước đi quan trọng nhằm gắn kết sản phẩm OCOP với du lịch, văn hóa và kinh tế địa phương, từng bước khẳng định thương hiệu OCOP Huế trên thị trường trong nước và quốc tế.