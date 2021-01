Agribank Quảng Ngãi: Gắn trách nhiệm với cộng đồng

Những năm qua, bên cạnh thực thi tốt chính sách tiền tệ, kinh doanh hiệu quả, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi (Agribank Quảng Ngãi) luôn tích cực trong công tác an sinh xã hội, góp phần giảm nghèo và nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn.

Đơn vị tiên phong trong công tác an sinh

Ông Hà Hoài Nam – Phó Giám đốc Agribank Quảng Ngãi cho biết, từ khi thành lập đến nay, Agribank nói chung và Agribank Quảng Ngãi nói riêng có mối quan hệ rất gần gũi với chính quyền địa phương, các cơ quan đoàn thể. Nhờ vậy, Agribank luôn là đơn vị tiên phong, đồng hành trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi với các chương trình như: trao học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó, hiếu học, hỗ trợ y tế, xây dựng nhà nhân ái cho người nghèo, hỗ trợ khắc phục thiên tai bão lũ, tuổi trẻ Agribank hướng về biển đảo quê hương, đặc biệt là hỗ trợ bà con trong đợt dịch Covid-19 vừa qua.

Agribank luôn là đơn vị tiên phong trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được biết, trong năm 2020 Agribank Quảng Ngãi đã phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể xã hội địa phương thực hiện chi an sinh xã hội tại tỉnh nhà với tổng số tiền 8,2 tỷ đồng. Trong đó, trao tặng Trung tâm Y tế Quân Dân Y kết hợp huyện Lý Sơn 1 xe cứu thương giá trị 1,4 tỷ đồng, ủng hộ đồng bào lũ lụt do cơn bão số 7 và số 9 số tiền 5,5 tỷ đồng, ủng hộ dịch Covid-19, xây dựng nhiều ngôi nhà tình nghĩa cho người nghèo và an sinh xã hội khác.

Ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ.

Đoàn Agribank Quảng Ngãi đã tổ chức Chương trình "Xuân yêu thương năm 2020", thăm và tặng 50 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trị giá 500.000 đồng/suất, hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng 2 ngôi nhà nhân ái cho gia đình thuộc diện hộ nghèo tại huyện Mộ Đức và Sơn Tịnh, tổ chức bán dưa giải cứu cho nông dân do ảnh hưởng của Covid-19, trong ít ngày đã bán được hơn 25 tấn dưa cho bà con tại huyện Sơn Tịnh và Bình Sơn.



Agribank Quảng Ngãi thực hiện Chương trình "Thêm con chữ, bớt đói nghèo" ủng hộ tủ sách, thiết bị học tập cho học sinh.

Bà Huỳnh Thị Huân ở tại thôn Phước Tây, xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, bà được Agribank Quảng Ngãi hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà nhân ái, phần còn lại do gia đình tự đóng góp và các tổ chức đoàn thể hỗ trợ thêm. Nhờ vậy mà bà đã xây dựng được căn nhà có diện tích 100m2, được xây dựng bằng bê tông cốt thép, mái lợp tôn, nền lót gạch men, tổng giá trị hơn 200 triệu đồng.



Thời gian qua, Agribank Quảng Ngãi đã xây dựng được nhiều ngôi nhà nhân ái cho người nghèo.



"Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, chồng mất sớm, tôi sống cùng ba người con, một người mắc bệnh nan y, một người không mấy bình thường, chỉ được mỗi người con trai lấy vợ sinh con nhưng cuộc sống quá khó khăn nên hai vợ chồng phải xa quê vào mưu sinh tại TP.HCM. Được Agribank Quảng Ngãi hỗ trợ kinh phí mà gia đình tôi xây được ngôi nhà kiên cố, che mưa che nắng", bà Huân phấn khởi nói.



Chương trình "Xuân trao yêu thương" của Agribank Quảng Ngãi.

Được biết, bà Huân là một trong những hàng trăm hộ nhận được sự hỗ trợ từ Agribank Quảng Ngãi trong thời gian qua.



Hướng về biển đảo quê hương

Ông Nam cho biết thêm, trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, Agribank Quảng Ngãi đã trao tặng nhu yếu phẩm cần thiết cho các điểm cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh trong chiến dịch phòng chống dịch Covid-19, số tiền 100 triệu đồng. Tổ chức Chương trình "Agribank đồng hành cùng em đến trường", đã tặng 20 xe đạp cho các em học sinh tại huyện đảo Lý Sơn cùng sách vở học tập và trao học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trị giá gần 100 triệu đồng.

Chương trình "Mỗi trái dưa, triệu tấm lòng" do Agribank Quảng Ngãi triển khai trong đợt dịch Covid-19 vừa qua.

Quyên góp được gần 200 triệu đồng hỗ trợ bà con khắc phục sau bão số 9 tại 5 huyện: Mộ Đức, Sơn Tịnh, Đức Phổ, Nghĩa Hành, Trà Bồng,... đã tổ chức phát động bán cây xanh để bàn, bán cam, bán bao rác phân hủy gây quỹ để lấy kinh phí tổ chức các chương trình tặng quà cho các em học sinh vượt khó học giỏi.



Phát động phong trào "Ngày chủ nhật xanh" có 15 Chi đoàn đã ra quân dọn vệ sinh với khí thế ra quân hăng hái, lực lượng đoàn viên thanh niên của các đơn vị đã chia các nhóm để thực hiện các phần việc tổng dọn vệ sinh, thu dọn rác thải, bao ni lông, phát quang bụi rậm, cắt cỏ xung quanh khu vực góp phần bảo vệ môi trường sống.

Trao tặng Trung tâm Y tế Quân Dân Y kết hợp huyện Lý Sơn 1 xe cứu thương giá trị 1,4 tỷ đồng.

Ông Lê Văn Ninh – Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết, năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các cơn bão hoành hành, đã khiến đời sống bà con nông dân huyện đảo Lý Sơn ảnh hưởng nặng nề, được sự quan tâm hỗ trợ của Agribank trong công tác an sinh xã hội đã phần nào chia sẻ những khó khăn với người dân biển đảo, khích lệ tinh thần để họ cố gắng vươn lên bám biển, bám đảo giữ vững chủ quyền biển đảo quê hương.



Agribank Quảng Ngãi tiếp nối chương trình "Đồng hành cùng em đến trường" năm 2020.

Thời gian tới, Agribank Quảng Ngãi sẽ bám sát các chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh của Agribank cấp trên và định hướng phát triển của địa phương để tiếp tục là một trong những đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh của Agribank, giúp cung ứng tốt vốn tín dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân trên địa bàn.



Agribank đã ủng hộ người dân huyện Lý Sơn bị ảnh hưởng do bão số 9, với số tiền 300 triệu đồng.

"Agribank Quảng Ngãi sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, Agribank Quảng Ngãi sẽ là người bạn đồng hành gắn trách nhiệm với cộng đồng…", ông Hà Hoài Nam – Phó Giám đốc Agribank Quảng Ngãi nhấn mạnh.