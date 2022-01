Agribank tài trợ công trình khoa Hồi sức cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

Agribank chi nhánh tỉnh An Giang vừa phối hợp với UBND huyện Phú Tân tổ chức lễ khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng công trình Khoa Hồi sức cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Tham dự buổi lễ có ông Võ Anh Kiệt, Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủ - Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang; ông Lê Nguyên Châu, Phó Bí thư Huyện ủ - Chủ tịch UBND huyện Phú Tân; đại diện lãnh đạo các Ban, Ngành huyện Phú Tân; lãnh đạo Trung tâm Y tế và các Y bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Phú Tân.



Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh An Giang (bên phải) trao bảng tượng trưng bàn giao công trình Khoa Hồi sức cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Phú Tân cho ông Lê Nguyên Châu - Chủ tịch UBND huyện Phú Tân. (Ảnh: Agribank)

Về phía Agribank có sự tham dự của ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh An Giang, đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ tỉnh và lãnh đạo các chi nhánh Agribank trên địa bàn huyện Phú Tân.

Trung tâm Y tế huyện Phú Tân được xây dựng và hoạt động gần 40 năm, đến nay cơ sở vật chất đã xuống cấp, điều kiện chăm sóc, điều trị bệnh nhân tại đây đang gặp nhiều khó khăn nhất là trong thời điểm xảy ra đại dịch Covid-19.



Đại diện Agribank chi nhánh An Giang cùng lãnh đạo địa phương cắt băng khánh thành công trình Khoa Hồi sức cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Phú Tân. (Ảnh: Agribank)

Được sự quan tâm và thống nhất chủ trương tài trợ của của Agribank, UBND huyện Phú Tân và Trung Tâm Y tế huyện đã khẩn trương xây dựng công trình khoa Hồi sức cấp cứu thuộc Trung tâm y tế huyện Phú Tân.

Tổng kinh phí đầu tư công trình trên 4,1 tỷ đồng, trong đó Agribank tài trợ 3,5 tỷ đồng, phần còn lại là ngân sách của huyện.

Sau gần 8 tháng thi công, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng từ ngày 31/12/2021, đảm bảo chất lượng đúng theo hồ sơ thiết kế và an toàn.

Sau gần 8 tháng thi công, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng từ ngày 31/12/2021. (Ảnh: Agribank)

Công trình khoa Hồi sức cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Phú Tân có 2 khối, trong đó khối xây dựng mới quy mô 17 giường bệnh, gồm: buồng nội, buồng nhiễm, phòng cách ly và các thiết bị y tế, xây dựng đồng bộ; khối cải tạo có 12 giường bệnh, gồm: buồng nhi, phòng bác sĩ trực, buồng nhiễm, trung tâm oxy….



Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh An Giang thừa ủy quyền Agribank đã báo cáo kết quả đạt được của Agribank trong thời gian qua, chân thành cảm ơn chính quyền và các cơ quan, ban ngành địa phương đã hỗ trợ, phối hợp với Agribank tích cực triển khai dự án và tin tưởng rằng Khoa Hồi sức cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Phú Tân do Agribank tài trợ sẽ đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác phục vụ, cấp cứu bệnh nhân, góp phần mang lại sự an tâm, niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc cho người dân địa phương.



Niềm vui của cán bộ Y bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Phú Tân. (Ảnh: Agribank)

"Đây là tấm lòng của tập thể người lao động Agribank chia sẻ với những khó khăn, vất vả của đội ngũ y bác sĩ, là tình cảm gửi đến người dân huyện Phú Tân với mong muốn chung tay góp phần cải thiện cơ sở vật chất khám chữa bệnh, nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng"- ông Hải chia sẻ.

Trong suốt 5 năm qua, tại An Giang, Agribank đã dành hơn 40 tỷ đồng để thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội, chủ yếu lĩnh vực y tế, giáo dục, hộ nghèo, thiên tai và dịch bệnh.

Là một chi nhánh Ngân hàng thương mại nhà nước bên cạnh nhiệm vụ chính trị là phát triển kinh tế lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tại tỉnh nhà, Agribank chi nhánh tỉnh An Giang còn trách nhiệm và tình cảm luôn hướng về cộng đồng, tích cực thực hiện các công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, vì một nông thôn An Giang phồn vinh và giàu đẹp.