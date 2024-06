Agriseco Research dự báo thế nào về cổ phiếu DRI của Cao su Đắk Lắk?

CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (UPCOM: DRI) là một trong những công ty cung ứng mủ cao su hàng đầu trên thị trường với sản lượng tiêu thụ trung bình hơn 15.000 tấn mủ/năm và sở hữu nhà máy chế biến mủ với công suất 18.000 tấn/năm.

Trong quý I/2024, Cao su Đắk Lắk ghi nhận lãi sau thuế 20,9 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ chủ yếu nhờ vào việc tiết giảm chi phí tài chính cũng như chi phí hoạt động do thanh lý vườn cây cao su. Tính đến hết quý I/2024, Cao su Đắk Lắk gần như không còn nợ vay. Nhờ tình hình tài chính lành mạnh, Cao su Đắk Lắk vẫn đang duy trì chính sách trả cổ tức đều đặn hàng năm.

Diện tích cao su của DRI.

Hiện, ngành cao su thiên nhiên toàn cầu đang đối mặt với sự thiếu hụt nguồn cung do thay đổi thời tiết. Trong năm 2023, sản lượng tiêu thụ cao su thiên nhiên trên thế giới tăng khoảng 9,1% so với cùng kỳ trong khi sản lượng khai thác chỉ tăng 3,4% so với cùng kỳ.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dự báo, năm 2024 tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn, thách thức trên thị trường quốc tế, nhu cầu Trung Quốc – thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam vẫn là yếu tố chủ chốt tác động đến hoạt động xuất khẩu cao su của Việt Nam. Thêm vào đó, những thay đổi bất lợi về thời tiết, thị trường, giá cao su sẽ biến động khó lường. Hiện giá cao su thiên nhiên đang tăng lên mức cao nhất trong 7 năm qua do nhu cầu ngày càng tăng từ ngành công nghiệp xe điện của Trung Quốc, cùng với sản lượng kém ở Thái Lan và Indonesia. Giá cao su xuất khẩu của Việt Nam cũng tăng cao, mở ra triển vọng khả quan cho ngành cao su Việt Nam.

Điều này dẫn đến giá cao su liên tục tăng cao. Cụ thể, giá cao su thiên nhiên thế giới bình quân quý I/2024 cao hơn khoảng 10-15% so với cùng kỳ và cao hơn 20% so với mức đáy trong quý III/2023. Các nhà phân tích tại Chứng khoán Agriseco (Agriseco Research) cho rằng, xu hướng tăng của giá cao su có thể còn tiếp diễn trong năm 2024 bởi sự thiếu hụt nguồn cung.

Đáng chú ý, Agriseco Research phân tích thêm, các thị trường xuất khẩu đang có tín hiệu phục hồi. Nhu cầu tiêu thụ dự kiến tăng 5% mỗi năm trong giai đoạn 3-5 năm tới nhờ vào sự phục hồi của ngành sản xuất ô tô và lốp xe toàn cầu. Xét trong cơ cấu đầu ra của cao su thiên nhiên, lĩnh vực ô tô (lốp xe, phụ tùng ô tô,..) chiếm tới 70% lượng tiêu thụ.

Điểm sáng khác, khi nền kinh tế tuần hoàn, ưu tiên giải pháp bảo vệ môi trường đang dần trở thành xu hướng thì tín chỉ Carbon – chứng nhận quyền phát thải 1 tấn khí nhà kính/tín chỉ - đang trở thành một trong những phương án kinh tế nổi bật nhất.

"Với tài nguyên sẵn có là rừng cao su cung cấp khả năng hấp thụ khí CO2, đây sẽ là cơ sở để công ty nhận được tín chỉ Carbon trong tương lai. DRI hiện đang là một trong những doanh nghiệp tiên phong cải tạo rừng, xin cấp chứng nhận FCS, hướng tới đánh giá EUDR để nhận được tín chỉ carbon", trích báo cáo của Chứng khoán Agriseco.

Với các luận điểm trên, Agriseco Research kỳ vọng kết quả kinh doanh của DRI sẽ tăng trưởng tích cực trong năm 2024.

Diễn biến cổ phiếu DRI.

Với cổ phiếu DRI, cổ phiếu này có xu hướng tăng giá mạnh mẽ kể từ đầu năm sau khi bứt phá khỏi vùng tích lũy kéo dài từ tháng 11/2022. Sau giai đoạn tăng mạnh trong tháng 2 theo đà tăng của thị trường, DRI đã hoàn thành nhịp tái tích lũy và tiếp tục có sự bứt phá khỏi vùng đỉnh trung hạn quanh 12.000 - 13.800 đồng/cp.

Ngoài ra, cổ phiếu DRI đang giao dịch với mức định giá P/E 13,1x và P/B 2,0x – đây là mức định giá thấp so với trung bình ngành. Theo đó, nhóm chuyên gia kỳ vọng xu hướng bứt phá sẽ giúp DRI tiến lên vùng đỉnh lịch sử - quanh 17.000 - 18.500 đồng/cổ phiếu (tăng khoản 20% so với mức giá 14.500 đồng/cp tại chốt phiên giao dịch ngày 31/5/2024).