Agriseco Research gọi tên 3 nhóm ngành có lợi nhuận triển vọng phục hồi trong năm 2024

Các chuyên gia Agriseco đưa ra dự phóng VN-Index sẽ hướng tới mức 1.300 điểm vào giai đoạn cuối năm 2024 và khuyến nghị nhà đầu tư có thể lựa chọn cổ phiếu các nhóm ngành có lợi nhuận bắt đầu phục hồi và tăng trưởng dương trở lại trên mức nền thấp của năm 2023.

Theo báo cáo, các yếu tố thuận lợi và khó khăn đan xen đến lợi nhuận từ cả trong và ngoài nước, bao gồm:



Thế giới: Lạm phát dần hạ nhiệt, FED có thể bắt đầu quá trình hạ lãi suất từ giữa năm 2024. Tuy nhiên, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn; nền kinh tế toàn cầu chậm lại là những rủi ro tiềm ẩn của thị trường.

Trong nước: Lạm phát, tỷ giá có áp lực tăng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát; Mặt bằng lãi suất duy trì mức thấp cùng các chính sách tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy nền kinh tế sẽ là điều kiện thuận lợi cho thị trường chứng khoán trong năm 2024.

Theo số liệu của Fiintrade, tính đến ngày 31/1/2024, đã có 995 doanh nghiệp niêm yết (đại diện 95,6% vốn hóa trên ba sàn) công bố BCTC quý 4/2023, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ (tăng 49,4% so với cùng kỳ) và so với quý 3 trước đó (tăng 15,9% so với quý trước). Do đó, nhóm chuyên gia kỳ vọng lợi nhuận toàn thị trường sẽ tăng trưởng khoảng 15% trong năm 2024 khi nền kinh tế khởi sắc hơn.

Công ty cổ phần chứng khoán Agribank (Agriseco Research) cho rằng, nhà đầu tư có thể lựa chọn các nhóm ngành có lợi nhuận bắt đầu phục hồi và tăng trưởng dương trở lại trên mức nền thấp của năm 2023. Đặc biệt, các nhóm ngành có mức độ suy giảm lợi nhuận lớn trong năm 2023 sẽ tạo ra mức nền thấp và dư địa tăng trưởng lớn cho năm 2024.



Ngành Xuất khẩu: Phục hồi từ mức nền thấp

Trong năm 2024, Agriseco kỳ vọng hoạt động xuất khẩu sẽ tiếp tục phục hồi trên mức nền thấp của cùng kỳ năm 2023. Các nhóm ngành hàng xuất khẩu tiềm năng phục hồi được chuyên gia Agriseco gọi tên là: thủy sản, dệt may, gỗ và các sản phẩm từ gỗ.

Về cổ phiếu tiềm năng, Agriseco Research đặt giá mục tiêu cho cổ phiếu FMC của CTCP Thực phẩm Sao Ta là 54.000 đồng/cổ phiếu (kết phiên ngày 7/2 là 45.800 đồng/cổ phiếu). Chuyên gia đưa ra luận điểm: FMC đã nâng tổng công suất thêm 20.000 tấm/năm, tăng 70% công suất chế biến nhờ đưa 2 nhà máy Thủy sản Sao Ta và nhà máy chế biến tôm Tam An vào vận hành. Bên cạnh đó, Agriseco kỳ vọng FMC có thể cải thiện biên lợi nhuận nhờ vùng nuôi với diện tích khoảng 200ha đạt chứng nhận ÁC để xuất khẩu tôm sang thị trường Tây Âu.

Bên cạnh đó, Agriseco cũng hướng cổ phiếu PTB của CTCP Phú Tài đến giá mục tiêu 65.000 đồng/cổ phiếu do kỳ vọng nhu cầu xuất khẩu sang Mỹ cải thiện nhờ thị trường bất động sản ấm dần lên. Ngoài ra, mảng đá thạch anh đóng góp vào doanh thu và lợi nhuận của PTB ngày càng tăng. PTB dự kiến vận hành giai đoạn 2 nhà máy đá Nhơn Trạch với công suất tăng thêm khoàng 40% so với hiện tại kể từ năm 2024/

VCS của CTCP Vicostone là cổ phiếu cuối cùng được "gọi tên" trong nhóm cổ phiếu ngành xuất khẩu yêu thích của Agriseco. Chuyên gia đặt mục tiêu cổ phiếu VCS lên mức 65.000 đồng/cổ phiếu. Trong năm 2023, VCS đã tiến hành nhận chuyển nhượng dự án nhà máy sản xuất nhựa Polyeste ứng dụng sản xuất đá nhân tạo để hoàn thiện chuỗi giá trị. Đây dự kiến là động lực tăng trưởng và tăng biên lợi nhuận trong tương lai của doanh nghiệp.

Ngành Thép: Xây dựng dân dụng ấm dần lên

Năm 2024, dự toán chi đầu tư phát triển chiếm tỷ trọng 32,2% tổng chi NSNN, khoảng hơn 677 tỷ đồng (bằng 95% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023) chưa kể số dư từ năm 2023 chuyển sang. Đây là mức cao trong các năm trở lại đây. Việc giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh trong những tháng cuối năm và năm tới sẽ là động lực giúp doanh thu của ngành thép tăng trưởng trong năm 2024.

Theo hiệp hội Thép thế giới, năm 2024, nhu cầu thép toàn cầu dự kiến tăng 1,9% đạt 1.849 triệu tấn trong đó nhu cầu thép tại các thị trường xuất khẩu như Asean, Châu Âu, Mỹ dự kiến tăng lần lượt là 5,2%, 5,8% và 1,6% YoY nhờ nhu cầu từ xây dựng hạ tầng. Đây sẽ là động lực cho xuất khẩu thép của Việt Nam năm 2024.

Theo dự báo của World Bank, giá quặng sắt năm 2024 giảm xuống còn 108 USD/tấn, giảm 2,8% yoy nhờ (1) Nguồn cung sắt gia tăng trên toàn cầu và (2) Thị trường Bất động sản tại Trung Quốc ảm đạm và nhu cầu thép phục hồi chậm tại các quốc gia khác. Trong khi đó, giá thép được kỳ vọng đã tạo đáy và có thể phục hồi trong thời gian tới với kì vọng ngành Bất động sản phục ấm dần lên vào năm 2024 và tồn kho ngành thấp giúp biên lợi nhuận của các doanh nghiệp ngành thép cải thiện.

Về cổ phiếu tiềm năng của ngành thép năm 2024, Agriseco gọi tên HPG của CTCP Tập đoàn Hòa Phát với giá mục tiêu 35.000 đồng/cổ phiếu. Agriseco Research kỳ vọng sản lượng tiêu thụ cải thiện nhờ nhu cầu vật liệu xây dựng trong nước tăng trong năm 2024 và kênh xuất khẩu là động lực tăng trưởng trong năm nay cùng với đó là triển vọng tăng trưởng dài hạn từ Khu Liên hợp Dung Quất 2.

Ngành Bán lẻ: Tăng trưởng tốt trong bối cảnh kinh tế khó khăn

Năm 2023, tổng mức bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng tăng trưởng khá tích cực, ở mức 6.232 nghìn tỷ đồng, tăng gần 10% so với năm 2022 nhờ tiêu dùng nội địa phục hồi và lượng khách quốc tế tăng trở lại. Quy mô bán lẻ và tiêu dùng vẫn liên tục ghi nhận tăng trưởng qua cho thấy tiềm năng của thị trường tiêu thụ nội địa. Mặc dù, tốc độ tăng trưởng bán lẻ mặc dù chưa thể hồi phục về mức trước đại dịch nhưng hoạt động bán lẻ, dịch vụ tiêu dùng tăng trưởng đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2023.

Đánh giá về tiềm năng tăng trưởng trong trung, dài hạn, các chuyên gia Agriseco cho biết: "Ngành bán lẻ ở Việt Nam còn nhiều dư địa phát triển trong trung dài hạn nhờ Việt Nam duy trì là quốc gia tăng trưởng hàng đầu khu vực và trên thế giới; Ngành bán lẻ ở Việt Nam còn phân mảnh, các nhà bán lẻ lớn còn nhiều dư địa để chiếm thị phần từ các trợ truyền thống, cửa hàng nhỏ lẻ".

MWG của CTCP Đầu tư Thế giới di động là cổ phiếu yêu thích của Agriseco trong năm 2024 với giá mục tiêu là 55.000 đồng/cổ phiếu. Luận điểm được đưa ra là nhóm chuyên gia kỳ vọng Bách Hóa Xanh (BHX) đạt điểm hòa vốn và bắt đầu có lãi trong năm nay. Ngoài ra, mảng ICT (điện thoại và điện máy) đang dần phcuj hồi trên mức nền thấp. Hiện tại, MWG đã nhanh chóng mở được 50 cửa hàng tại thị trường này, mục tiêu mở 500 cửa hàng trong 5 năm tới và vươn lên dẫn đầu thị phần điện tử tiêu dùng.