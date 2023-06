Alpha Seven (DL1) tiếp tục phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ, đặt kế hoạch lợi nhuận 75 tỷ đồng

Alpha 7 Group đặt mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 với lợi nhuận kỳ vọng 75 tỷ đồng tỷ, tăng 12,3% so với thực hiện 2022. Dự kiến không chia cổ tức năm 2022 để tái đầu tư và nâng cao hiệu quả đòn bẩy tài chính

Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven (Alpha 7 Group, HNX: DL1) vừa công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.



Năm 2022, Alpha Seven ghi nhận doanh thu thuần đạt 279 tỷ đồng, đạt 47% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 66,8 tỷ đồng, vượt 29% so với kế hoạch đề ra

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Ảnh: Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.

Năm 2023, Alpha 7 Group đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 400 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất kỳ vọng 75 tỷ đồng, lần lượt vượt 43,5% và 12,3% so với thực hiện năm 2022.

Bên cạnh mục tiêu đạt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và các chỉ tiêu của năm 2023, HĐQT dự kiến trong năm 2023 đẩy nhanh việc hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án bất động sản (nhà ở, khu công nghiệp), các dự án năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, thủy điện), xây dựng chuỗi trang trại chăn nuôi heo cho các Tập đoàn lớn về chăn nuôi thuê cũng như các dự án về sản xuất kinh doanh các sản phẩm điện tử hàm lượng công nghệ cao, thương mại dịch vụ…

Về phân phối lợi nhuận năm 2022, ĐHĐCĐ thông qua việc giữ lại lợi nhuận chưa phân phối lũy kế trên Báo cáo tài chính công ty năm 2022 để tái đầu tư và nâng cao hiệu quả của đòn bẩy tài chính.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi nợ và tăng vốn điều lệ với số tiền 760 tỷ đồng theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 22/4/2022. Alpha 7 Group tiếp tục theo dõi sát sao các thông tin phản hồi từ Ủy ban chứng khoán Nhà nước để bổ sung, giải trình các thông tin liên quan đến hồ sơ phát hành theo yêu cầu (nếu có) và báo cáo tại kỳ họp gần nhất.

Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028, bao gồm: ông Nguyễn Tân Tiến, ông Nguyễn Đình Trạc, ông Nguyễn Văn Quý, ông Phan Đức Hiếu, ông Bùi Minh Đức.

Bên cạnh đó, Đại hội cổ đông Alpha 7 Group cũng thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028, bao gồm: bà Phạm Thị Giang, bà Trần Thị Vũ Thuận, bà Hồ Thị Thu Trang.

Trong quý I/2023, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của DL1 ghi nhận 65,3 tỷ đồng, gấp gần 2 lần so với quý I/2022 là 33,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 17,6 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2022.

Giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN quý I/2023 tăng so với quý I/2022, DL1 cho biết, nguyên nhân từ đầu năm 2023 đến nay, các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty con tăng, dãn đến doanh thu quý I/2023 tăng. Giá vốn hàng bán ghi nhận 34 tỷ đồng, tăng 12,5% so với quý I/2022.

Doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận 18 tỷ đồng, tăng 45% so với quý I/2022 do Công ty mẹ và Công ty con tăng các khoản đầu tư như: Chi phí tài chính ghi nhận 29 tỷ đồng, tăng 326% so với quý I/2022; Chi phí bán hàng ghi nhận 297 triệu đồng, giảm 23% so với quý I/2022, ...

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của Alpha 7 Group ghi nhận là 2.967 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Tổng nợ phải trả là 1.623 tỷ đồng, trong đó, nợ dài hạn chiếm 62,3% với 1.011 tỷ đồng.