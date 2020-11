Ban lãnh đạo CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (Mã: HAR) cho biết, mục đích tăng tỷ lệ sở hữu là để "tối đa hoá lợi ích" của An Dương Thảo Điền tại đơn vị này.

Thương hiệu xà bông Cô Ba nổi tiếng một thời

Mới đây, HĐQT CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (Mã: HAR) vừa thông qua phương án mua thêm 17,8% vốn tại CTCP Sản xuất và Thương mại Phương Đông, đơn vị sở hữu thương hiệu Xà bông Cô Ba.

Ban lãnh đạo công ty cho biết, mục đích tăng tỷ lệ sở hữu là để "tối đa hoá lợi ích" của An Dương Thảo Điền tại đơn vị này. Đồng thời uỷ quyền cho ông Nguyễn Nhân Bảo – Tổng giám đốc lựa chọn thời gian nhận chuyển nhượng, phê duyệt giá mua và thương lượng các điều khoản trong hợp đồng.

Trước đó, vào cuối năm 2017, An Dương Thảo Điền đã rót vốn cho Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại Phương Đông. Theo đó, Công ty công bố sẽ mua lại tối thiểu 35% vốn và được quyền mua thêm 20% vốn tại đơn vị này. Tuy nhiên, tính đến ngày 30/9/2020, Phương Đông là công ty liên kết do An Dương Thảo Điền nắm 30,88% vốn, ứng với giá trị đầu tư gốc gần 214 tỉ đồng.

Công ty Sản xuất và Thương mại Phương Đông tiền thân là Công ty Trương Văn Bền và các con – Dầu và Xà Bông Việt Nam thành lập năm 1932, sở hữu thương hiệu Xà bông Cô Ba nổi tiếng một thời. Sau ngày thống nhất đất nước, công ty hoạt động theo mô hình doanh nghiệp nhà nước với tên gọi Nhà máy công tư hợp doanh xà bông Việt Nam, sau đó đổi thành tên như hiện tại vào năm 2004.

Dù vẫn hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và thương mại các loại hóa chất như xà phòng, chất tẩy rửa, chế phẩm vệ sinh… Tuy nhiên, gần đây công ty đã chuyển đổi ngành nghề kinh doanh chính sang đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản và cho thuê căn hộ dịch vụ.

Theo giới thiệu, công ty chuyên về đầu tư xây dựng các dự án bất động sản cơ sở lưu trú như căn hộ dịch vụ cao cấp, khách sạn. Ngoài các dự án của Công ty tập trung chủ yếu tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty đã mở rộng hoạt dộng kinh doanh sang tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để phát triển khu du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng, sinh thái biển. Hiện tổng quỹ đất của Công ty tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh là 13.798 m2, quỹ đất tại Vũng Tàu là 482.177,4 m2.



Trước đó, liên quan thương vụ đầu tư vào Công ty Sản xuất và Thương mại Phương Đông, ông Nguyễn Nhân Bảo, Tổng Giám đốc cho biết, mục đích chính của thương vụ này là thâu tóm quỹ đất gần 10.000 m2 tại các quận trung tâm. Công ty Sản xuất và Thương mại Phương Đông là đơn vị đang quản lý và khai thác mặt bằng 2 mặt tiền Kim Biên - Gò Công tại trung tâm khu chợ Kim Biên (quận 5, TP.HCM), với diện tích gần 10.000 m2.

Hiện An Dương Thảo Điền đang niêm yết trên sàn chứng khoán TP HCM, đặt mục tiêu năm 2020 doanh thu 90 tỷ đồng và lãi trước thuế 12 tỷ đồng. Báo cáo 9 tháng đầu năm cho thấy doanh thu mới đạt 24 tỷ đồng và lãi 1,6 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn khoảng 1.270 tỷ đồng.