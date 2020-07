Ảnh hưởng dịch covid-19, PNJ của bà Cao Thị Ngọc Dung đóng cửa hàng loạt cửa hàng, lợi nhuận sụt giảm

Dưới tác động của dịch Covid-19, lợi nhuận sau thuế của công ty PNJ giảm 81%, chỉ đạt 31,7 tỷ đồng trong quý II/2020. Một trong những nguyên nhân khiến lợi nhuận sụt giảm là do PNJ phải đóng cửa hàng loạt cửa hàng do dịch covid-19.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 vừa được Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) công bố, doanh thu thuần của công ty trong quý II vừa qua đạt 2.745 tỷ đồng, giảm 73% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 31,7 tỷ đồng, giảm 81%.

Tính theo lũy kế quý II/2020, doanh số kênh lẻ toàn tập đoàn giảm 8,8% so với cùng kỳ, doanh số kênh sỉ giảm 24%. Trong khi đó, doanh số vàng 24K tăng 10% so với quý II/2019. Lãi gộp thực hiện 473 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ.

Do nhu cầu vốn lưu động phục vụ kinh doanh trong kế hoạch ứng phó với dịch Covid-19, chi phí lãi vay đạt 44,2 tỷ đồng, tăng 107% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí hoạt động kinh doanh thực hiện 385,6 tỷ đồng, giảm 4,3% so với cùng kỳ.

Lãnh đạo công ty cho biết, nguyên nhân sụt giảm là do ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19. Trong nửa đầu tháng 4/2020, PNJ đã phải tạm đóng cửa phần lớn các cửa hàng và dần mở cửa hoạt động lại vào nửa cuối tháng. Do đó, doanh số bán lẻ trong tháng 4 bị ảnh hưởng đáng kể.

Mặc dù vậy, doanh số trang sức đã phục hồi tích cực trong tháng 5 và tháng 6/2020 sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

Sơ kết 6 tháng đầu năm, PNJ đã ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.745 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 440 tỷ đồng, hoàn thành lần lượt 53% kế hoạch doanh thu và 53% kế hoạch lợi nhuận năm 2020.

Tính đến thời điểm cuối tháng 6/2020, PNJ đã mở tổng cộng 339 cửa hàng. Trong đó, mở mới 14 cửa hàng, nâng cấp 2 cửa hàng Gold và mở thêm 20 cửa hàng đồng hồ.

Chỉ tính riêng tháng 6/2020, doanh thu thuần của PNJ đạt 1.227 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 82 tỷ đồng, tăng 6%.

Doanh thu kênh lẻ trong tháng 6 của PNJ tăng trưởng cao, đạt mức 26% so với cùng kỳ. Nhiều kế hoạch và tư duy bán lẻ đã được công ty thay đổi trong thời gian ngắn để thích ứng với sự thay đổi của thị trường.

Trái ngược với doanh thu kênh lẻ tăng cao, doanh thu kênh sỉ tháng 6 lại giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo lũy kế 6 tháng, doanh thu sỉ giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biên lợi nhuận gộp trong tháng 6 của công ty đạt 20,2%, tăng 1,7% so với mức 18,5% của cùng kỳ 2019. Nguyên nhân tăng cao đến từ tỷ trọng đóng góp cao của mảng trang sức lẻ. Lũy kế nửa đầu năm, biên lợi nhuận gộp đạt 19,7%.

Báo cáo của PNJ cho biết, tổng chi phí hoạt động của công ty trong 6 tháng đầu năm không tăng trưởng so với cùng kỳ.

Hiệu quả sử dụng chi phí hoạt động vẫn duy trì ở mức tốt khi tỷ lệ chi phí hoạt động/ lợi nhuận gộp hiện đang thấp hơn so với kế hoạch.