Bắc Á Bank (BAB) chỉ thực hiện 95% kế hoạch lợi nhuận năm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á (HNX: BAB) công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với tỷ lệ nợ xấu tăng từ 0,5% lên 0,9%. Kết thúc năm tài chính 2023, ngân hàng mới thực hiện được 95% kế hoạch lợi nhuận năm.

Nguồn thu chính giảm, chứng khoán đầu tư "cứu" quý IV/2023 của Bắc Á Bank

Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á Bank (HNX: BAB) ghi nhận thu nhập lãi thuần giảm 12% so với cùng kỳ năm trước, từ hơn 843 tỷ xuống còn hơn 743,8 tỷ đồng.

Trong đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm hơn nửa, từ 55,6 tỷ xuống còn hơn 22,7 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng ghi nhận giảm 10% xuống còn 28,5 tỷ đồng. Đặc biệt, trong kỳ ghi nhận lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng trưởng "đột biến", từ hơn 71,8 tỷ lên hơn 254,6 tỷ đồng, hoạt động khác cũng ghi nhận lãi 76 tỷ trong khi cùng kỳ khoản mục này báo lỗ hơn 3,4 tỷ đồng

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023

Trong quý, Ngân hàng trích hơn 103 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng (gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước). Đồng thời, Bắc Á Bank được hoàn nhập dự phòng rủi ro tín dụng lên gần 2,6 tỷ đồng. Chính vì vậy, Bắc Á Bank báo lãi trước thuế hơn 509,6 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế tăng 58,3% lên hơn 410 tỷ đồng.

Nhìn chung cả năm 2023, Ngân hàng này ghi nhận thu nhập lãi thuần giảm 5% so với năm trước, chỉ thu được 2.389 tỷ đồng. Ngân hàng tăng 42% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (195 tỷ đồng) và được hoàn nhập 43 tỷ đồng, do đó lãi trước thuế gần như đi ngang so với năm ngoái, đạt hơn 1.060 tỷ đồng. Lãi sau thuế cũng xấp xỉ năm trước ở mức 854 tỷ đồng.

Nếu so với kế hoạch lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 880 tỷ đồng cho cả năm 2023 thì Bắc Á Bank mới chỉ thực hiện được 95% kế hoạch lãi năm.

Tỷ lệ nợ xấu tăng lên 0,9%

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Bắc Á Bank đạt 152.268 tỷ đồng, tăng 18% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền gửi tại tổ chức tín dụng khác tăng 23% lên hơn 13.600 tỷ đồng, cho vay tổ chức tín dụng khác tăng gấp 2 lần (1.760 tỷ đồng) và cho vay khách hàng tăng 6% (99.853 tỷ đồng).

Phân tích chất lượng nợ cho vay

Đáng chú ý, số dư nợ xấu của Ngân hàng này tăng từ 513,7 tỷ đồng lên 915,6 tỷ đồng, tương ứng tăng mạnh tới 78,4% so với hồi đầu năm.

Trong đó, nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) tăng mạnh từ 42,1 tỷ lên gần 170,6 tỷ đồng. Nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) tăng 49,6 tỷ lên mức hơn 229,5 tỷ đồng và nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng từ 422 tỷ đồng lên gần 515,5 tỷ đồng. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu tăng từ 0,5% lên 0,9%.

Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần ngày 19/1, giá cổ phiếu BAB hiện đang ở mức 12.500 đồng/cổ phiếu.